Шмыгаль о сегодняшней массированной атаке: Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях, энергосистема функционирует

Несмотря на сегодняшнюю массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, энергосистема страны функционирует и остается целостной.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Террористическая страна Россия попыталась снова реализовать свой преступный план - погрузить Украину в темноту и холод. Благодаря героическим ВСУ и силам ПВО врагу снова не удалось задуманное", - отметил он.

По словам Шмыгаля, энергетическая система страны работает и остается целостной. Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и предотвращения аварий. Спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть свет в каждый дом.

Очередной массированный ракетный удар Россия нанесла в годовщину подписания Будапештского меморандума.

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