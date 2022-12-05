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Новости Война
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Шмыгаль о сегодняшней массированной атаке: Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях, энергосистема функционирует

херсонщина,енергетика

Несмотря на сегодняшнюю массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, энергосистема страны функционирует и остается целостной.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Террористическая страна Россия попыталась снова реализовать свой преступный план - погрузить Украину в темноту и холод. Благодаря героическим ВСУ и силам ПВО врагу снова не удалось задуманное", - отметил он.

По словам Шмыгаля, энергетическая система страны работает и остается целостной. Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и предотвращения аварий. Спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть свет в каждый дом.

Очередной массированный ракетный удар Россия нанесла в годовщину подписания Будапештского меморандума.

Смотрите также: На территорию Молдовы возле границы с Украиной упала ракета. ФОТО

Автор: 

обстрел (26942) ракеты (3556) энергетика (2552) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+8
Гей, Макрон! Це щодо гарантій для запоребрика після війни. Десь читав такий гарний вираз (здається, що у Біблії, але не певен): милосердя до жорстоких обертається жорстокістю до милосердних.
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05.12.2022 17:51
+5
Це що спеціально так коментує, мало чи ще запрошує.
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05.12.2022 17:30
+4
Одеса. Є газ, і це класно- шляк трафив мене готувати істи під час повного відключення всього іншого. Не було мобільного зв'язку, вже ніби з'явився, мобільний інтернет десь у темряві блукає, іноді знаходячи якісь стежки.
Москалів треба розбити вщент, аби всякі ідіотську думки назавше вибити з їхніх черепашок!
Слава Україні!
Смерть москалями!
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05.12.2022 19:12
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Це що спеціально так коментує, мало чи ще запрошує.
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05.12.2022 17:30 Ответить
ви не відключайте світло і ми будем в курсі ,що функціонує...
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05.12.2022 17:36 Ответить
Спокійно!
Відключають під час атаки.
Щоб не викликати хаосу в енергосистемі в разі ушкоджень

Не вчіть монтьорів елєктріку дєлать !😂
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05.12.2022 18:52 Ответить
Не ***** шмигаль,в Київськой обл не було прилетів,це пітвердять більшість,для чого таке писати щоб виправдовувати відключення світла?
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05.12.2022 17:36 Ответить
Були.
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05.12.2022 17:42 Ответить
не мешайте, агент отрабатывает задание
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05.12.2022 17:48 Ответить
***** ***** на этом не остановится ...пора отвечать аналогично быдло должно быть наказанным...
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05.12.2022 17:46 Ответить
"Віримо в перемогу та у справедливу відплату" Джерело:

І крапка! Не тільки рашистам відплата, а й шмигалям, що розвалювали економіку і продовжують те робити; дєрьмаковим подолякам, що трамбували кишені баблом нехтуючи інтересами України і продовжують те робити; найвеличнішим боневтікам, що вкатали оборону в асфальт і продовжують те робити; рєзніковим, що скорочували армію та находили там "надлишкове" майно на продаж...
І це тільки невеличка частка з великого переліку...
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05.12.2022 17:48 Ответить
Гей, Макрон! Це щодо гарантій для запоребрика після війни. Десь читав такий гарний вираз (здається, що у Біблії, але не певен): милосердя до жорстоких обертається жорстокістю до милосердних.
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05.12.2022 17:51 Ответить
А **** Хмельницкая область без света? Сутра как вырубили ,ещё до атаки,так и сидим в потёмках. Так что не *****,зебил.
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05.12.2022 18:56 Ответить
Одеса. Є газ, і це класно- шляк трафив мене готувати істи під час повного відключення всього іншого. Не було мобільного зв'язку, вже ніби з'явився, мобільний інтернет десь у темряві блукає, іноді знаходячи якісь стежки.
Москалів треба розбити вщент, аби всякі ідіотську думки назавше вибити з їхніх черепашок!
Слава Україні!
Смерть москалями!
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05.12.2022 19:12 Ответить
По логіці у нас об'єктів критичної інфраструктури - типу ТЕС, ГЕС і АЕС кілька десятків на всю країну, так от цікаво чи на кожному такому об'єкті є ППО, кулеметні гнізда, Гепарди ті ж самі. Це б створило ефективний тандем для боротьби з ракетами і безпілотниками🤔
І якщо з близько 70 ракет збито 60, то ефективність нашого ППО за наявних засобів ураження, просто феноменальна🔥
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05.12.2022 20:25 Ответить
Шмигаль забери енергосистему в державну власність єфективність функціонування приватизованої енергетичної системи росіянами під час війни ми вже побачили.
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05.12.2022 23:16 Ответить
 
 