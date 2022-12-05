Шмыгаль о сегодняшней массированной атаке: Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях, энергосистема функционирует
Несмотря на сегодняшнюю массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, энергосистема страны функционирует и остается целостной.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Террористическая страна Россия попыталась снова реализовать свой преступный план - погрузить Украину в темноту и холод. Благодаря героическим ВСУ и силам ПВО врагу снова не удалось задуманное", - отметил он.
По словам Шмыгаля, энергетическая система страны работает и остается целостной. Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В некоторых регионах вынужденно были применены экстренные отключения для сбалансирования системы и предотвращения аварий. Спасатели уже работают над ликвидацией последствий атаки, чтобы вернуть свет в каждый дом.
Очередной массированный ракетный удар Россия нанесла в годовщину подписания Будапештского меморандума.
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Відключають під час атаки.
Щоб не викликати хаосу в енергосистемі в разі ушкоджень
Не вчіть монтьорів елєктріку дєлать !😂
І крапка! Не тільки рашистам відплата, а й шмигалям, що розвалювали економіку і продовжують те робити; дєрьмаковим подолякам, що трамбували кишені баблом нехтуючи інтересами України і продовжують те робити; найвеличнішим боневтікам, що вкатали оборону в асфальт і продовжують те робити; рєзніковим, що скорочували армію та находили там "надлишкове" майно на продаж...
І це тільки невеличка частка з великого переліку...
Москалів треба розбити вщент, аби всякі ідіотську думки назавше вибити з їхніх черепашок!
Слава Україні!
Смерть москалями!
І якщо з близько 70 ракет збито 60, то ефективність нашого ППО за наявних засобів ураження, просто феноменальна🔥