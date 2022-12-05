Рашисты выпустили по Украине более 70 ракет, ПВО сбила более 60, - Воздушные силы

Российские захватчики во время массированного обстрела 5 декабря выпустили более 70 ракет.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота.

Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крыльями ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил ВС Украины и другие составляющие Сил обороны. В общей сложности сбито более 60 ракет оккупантов!" - говорится в сообщении.

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