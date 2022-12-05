Рашисты выпустили по Украине более 70 ракет, ПВО сбила более 60, - Воздушные силы
Российские захватчики во время массированного обстрела 5 декабря выпустили более 70 ракет.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота.
Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крыльями ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил ВС Украины и другие составляющие Сил обороны. В общей сложности сбито более 60 ракет оккупантов!" - говорится в сообщении.
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Вони нам з 14-го передають "порчене" на рашку озброєння...
Таки вичерпуються запаси
Першим ударом 24.92.2022 та за 9 місяців ППО та Повітряні сили не були знищені, а навпаки зміцнюються
Висновок:
єнєрал армєгєдон не стратег а лиш гандон ! 😂
Гамнарегон він хіба що для кацапів.
Бережи Вас Господь, як Ви бережете нас
спитайте як у Коростильова!
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech
але ЗЄлічка не дав ні копійки, всьо ушло в асвальт....
Так понимаю этим мы должны быть благодарны тем кто подписал Харьковские соглашения.
Есть де список кто за них голосовал?
Хочется пролистать список.
Відповідальним за пролонгацію був такій собі Руслан Демченко.
Відома особа?
Досі на свободі. Десь поруч з нами ходить по цій землі, що полита кров'ю українців, дихає цим повітрям, що просякло димом від кацапських ракет...
Йому керівник дав завдання - він підготував.
Бережи вас Господь
Знімки секретною камерою його патякання та здай в СБУ!
А інакше ніяк!
Або ми їх, або вони нас.
Тут вже без ілюзій
53 пуски - 8 попадань ?!!!
Вчіться у ЗСУ - 2 пуски по Рязані вражено 4 цілі !
"Передача С-400 в Україну"
Американський генерал нагадав, що Туреччина була виключена з проекту F-35, і висунув умову її повернення до програми. «Наскільки нам відомо, С-400 все ще не використовується», - сказав Ходжес. "Туреччина може відмовитися від цього кроку, передати системи Україні, наприклад, і повернутися до програми F-35. Тоді вона була б у зовсім іншому становищі, ніж сьогодні".
Дотримуйтеся, будь ласка, правил інформаційної гігієни. Наводьте джерела.
"Терпи, терпи. Терпець тебе шліфує" В. Стус
Так що подавати "збито 90%" як перемогу я би не поспішав.
Поки не знищимо ракетоносії, вони будуть нас кошмарити.