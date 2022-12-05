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Новости Война
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Рашисты выпустили по Украине более 70 ракет, ПВО сбила более 60, - Воздушные силы

ппо

Российские захватчики во время массированного обстрела 5 декабря выпустили более 70 ракет.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Также противник нанес удар 22 крылатыми ракетами типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота.

Кроме того, из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 тремя крыльями ракетами Х-22, а также истребители Су-35 шестью управляемыми авиационными ракетами Х-59 и одной Х-31П.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил ВС Украины и другие составляющие Сил обороны. В общей сложности сбито более 60 ракет оккупантов!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Силы ПВО сбили большинство ракет, энергетики начали восстанавливать свет, - Зеленский. ВИДЕО

Рашисты выпустили по Украине более 70 ракет, ПВО сбила более 60, - Воздушные силы 01

Автор: 

ПВО (2715) Воздушные силы (2259)


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Топ комментарии
+50
Низький уклін ППО ЗСУ зв Вашу роботу
Бережи Вас Господь, як Ви бережете нас
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05.12.2022 17:51
+41
Дадуть нам ATACMS чи ні, але якщо періодично на росії будуть підгорати літаки стратегічної авіації, то нехай так і буде. Я навіть готовий жити з тим, що я не дізнаюся,як це було зроблено
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05.12.2022 17:49
+38
Красавицы! Слава Повiтряним силам Украiни!
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05.12.2022 17:49
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Правила форума Совет форумчан
Дадуть нам ATACMS чи ні, але якщо періодично на росії будуть підгорати літаки стратегічної авіації, то нехай так і буде. Я навіть готовий жити з тим, що я не дізнаюся,як це було зроблено
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05.12.2022 17:49 Ответить
быстрее ЗСУ захватят Мацкву - чем нам дадут ATACMS...(
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05.12.2022 18:15 Ответить
Достатньо всі ракетні заводи ху#лостана розбомбити
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05.12.2022 18:57 Ответить
США модифицировали ракетные установки Himars, чтобы Украина не смогла запустить ракеты по России, - https://www.wsj.com/articles/u-s-altered-himars-rocket-launchers-to-keep-ukraine-from-firing-missiles-into-russia-11670214338?mod=Searchresults_pos1&page=1 The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц
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05.12.2022 18:21 Ответить
Ото новина!
Вони нам з 14-го передають "порчене" на рашку озброєння...
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05.12.2022 18:32 Ответить
Что за вброс дури? Дальность химарса зависит только от тип ракет. При чем тут модификация систем???
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05.12.2022 19:49 Ответить
Согласен. Писали, что наоборот, прередадут новейшие GMLRS -150 КМ, вместо 70.
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05.12.2022 20:15 Ответить
США внесли апаратні та програмні зміни до систем залпового вогню HIMARS перед тим, як передати їх Україні, і тепер вони не можуть стріляти далекобійними ракетами ATACMS. Джерело:
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05.12.2022 20:44 Ответить
Отличное джерело)
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05.12.2022 22:09 Ответить
Шо ти мелешь, там касєту не дають і нічого міняти не треба, дурик ти зачєм уси сбріл)))
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06.12.2022 04:56 Ответить
Красавицы! Слава Повiтряним силам Украiни!
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05.12.2022 17:49 Ответить
85%.Це показник уже
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05.12.2022 17:50 Ответить
Зверніть увагу, стріляли уже не повним совіцьким зламом, а новітніми ракетами та модернізованими совіцьким

Таки вичерпуються запаси
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05.12.2022 18:23 Ответить
Хламом
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05.12.2022 18:25 Ответить
Тут ще ньюанс - Суровікін був і є ( ? ) командуючим ВКС рашки.
Першим ударом 24.92.2022 та за 9 місяців ППО та Повітряні сили не були знищені, а навпаки зміцнюються

Висновок:
єнєрал армєгєдон не стратег а лиш гандон ! 😂
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05.12.2022 18:31 Ответить
До цього грізного яйця все було "па плану", а як прийшов то пішли "тяжелиє решенія".

Гамнарегон він хіба що для кацапів.
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05.12.2022 19:49 Ответить
Да він і балака які інтєлєктуал))
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06.12.2022 04:58 Ответить
Низький уклін ППО ЗСУ зв Вашу роботу
Бережи Вас Господь, як Ви бережете нас
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05.12.2022 17:51 Ответить
Хєр кацапам за щоку
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05.12.2022 17:52 Ответить
Амінь!
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05.12.2022 17:54 Ответить
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05.12.2022 20:54 Ответить
пригожин у таких справах ПРОФІ
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05.12.2022 18:06 Ответить
Дякую, ППО ЗСУ! ps. І Порошенку за ППО над Києвом, яке є, навіть коли бубочки різні три рОчки в "глазах пу мир искали". Бо інакше б капець був.
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05.12.2022 17:52 Ответить
от ти скот так скот, тільки вже гнилий.
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05.12.2022 18:25 Ответить
зелена шмаркля і тут свої три копійки суне
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05.12.2022 18:27 Ответить
Ляшка, не поп, а ППО - Порошенко Петро Олексійович, - страшний сон усіх шмаркунів, а твоєму випадку сцикунів.
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05.12.2022 19:04 Ответить
Головне, що прорідили ряди стервятніків. По деяких джерелах ушкоджено не менше 8 на обох аеродромах. Зате знову виповз бандфлот. Розвивати обидва напрямки -корита топити, аеродроми накривати разом з вбивцями.
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05.12.2022 17:58 Ответить
Еффективність ППО 90%. Спасибі тобі, бункерний дідо! Ми навіть мріяти не могли про таке ППО, рік тому. Ти зробив те, на що неспромігся жоден президент України!
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05.12.2022 18:01 Ответить
Может, "дилдо"?
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05.12.2022 18:04 Ответить
Ну какое оно дилдо. Видели его? Старенький, уже лысенький. 70 лет.
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05.12.2022 18:08 Ответить
Пісюн поросячий.
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05.12.2022 22:02 Ответить
Ніби все правильно, але не до кінця, бо Прензидент Порошенко все робив, щоб ППО було в робочому стані і велика йому подяка за ППО над Києвом, якби не воно, то було б набагато гірше. А якби ще три роки вкладали в оборону та ППО, ПРО, а не вилучали клістрони, то ситуація була б ще краща. А так маємо те, що маємо.
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05.12.2022 18:58 Ответить
Заради справедливості, треба сказати, що рік назад, ніхто би Насамс чи Іріс Т, не дав би. А самим це розробити, навряд би вишло. Наскільки це складна тема
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05.12.2022 20:01 Ответить
українська ППО ?

спитайте як у Коростильова!

Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech

але ЗЄлічка не дав ні копійки, всьо ушло в асвальт....
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05.12.2022 20:49 Ответить
В 99 році шоб ти знав, біля кожного міста обласного стояла бригада с С-300 плюс буки та С- 200, єфективність 95 відсотків повинна була бути, правда половина не працювала, Кучма грошей на ремонт не давав, а як би не продали і кацапи на складах не знищіли, їх би після ремонту на бойове чергування можно було ставити і щас, отакі пироги
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06.12.2022 05:04 Ответить
В 89 році, ми лазили на аєродром в Чорнобаївці. Не було ні охорони, ні огорожі...
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07.12.2022 13:35 Ответить
Корита можна було б прямо в бухтах спробувати накрити. При завантаженні ракет та заправці. Оце був би фейрверк. Але вони, суки, дохера ппо до Криму натягали.
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05.12.2022 18:03 Ответить
хочется спросить - что у вас с еплом свиноцабаки...?
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05.12.2022 18:05 Ответить
Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу "Калібр" із кораблів Чорноморського флоту.

Так понимаю этим мы должны быть благодарны тем кто подписал Харьковские соглашения.
Есть де список кто за них голосовал?
Хочется пролистать список.
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05.12.2022 18:05 Ответить
Підписували при кучмі. Пролонгували - при нелігитимному.
Відповідальним за пролонгацію був такій собі Руслан Демченко.
Відома особа?
Досі на свободі. Десь поруч з нами ходить по цій землі, що полита кров'ю українців, дихає цим повітрям, що просякло димом від кацапських ракет...
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05.12.2022 18:13 Ответить
Нічого йому не буде. Ну може допитають. Це якщо він дійсно не агент.

Йому керівник дав завдання - він підготував.
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05.12.2022 20:14 Ответить
Палиця проголосував.
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05.12.2022 19:10 Ответить
Як же ми вас любимо. Дякуємо вам, наші Герої. Ви- найкращі.
Бережи вас Господь
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05.12.2022 18:05 Ответить
Ну вот, отстреляли последние, теперь можно и Дружбу закрыть. Бригадир агрессорофил вангует что 6.декабря дизель будет стоить 2.5 евро литр, сегодня 1.73 где то. Посмотрим упадёт ли за ночь до 1.65.
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05.12.2022 18:14 Ответить
что за поток безсознания...?
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05.12.2022 18:17 Ответить
Есть вата на работе. Завтра ведь банят путинскую нэфть. Если не в теме, сходите на гейзер.
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05.12.2022 18:21 Ответить
Спровокує цього гондона.
Знімки секретною камерою його патякання та здай в СБУ!
А інакше ніяк!
Або ми їх, або вони нас.
Тут вже без ілюзій
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05.12.2022 18:37 Ответить
Жалюгідні кацапські неучі !

53 пуски - 8 попадань ?!!!
Вчіться у ЗСУ - 2 пуски по Рязані вражено 4 цілі !
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05.12.2022 18:30 Ответить
Колишній командувач сухопутними військами ЗС США в Європі, який два роки прослужив в турецькому Ізмірі і звільнився з армії в 2018 році, генерал Бен Ходжес, говорячи про вихід Туреччини з проекту винищувача F-35 і придбаних у Росії систем ППО С-400, американський генерал зробив Туреччині несподівану пропозицію.

"Передача С-400 в Україну"

Американський генерал нагадав, що Туреччина була виключена з проекту F-35, і висунув умову її повернення до програми. «Наскільки нам відомо, С-400 все ще не використовується», - сказав Ходжес. "Туреччина може відмовитися від цього кроку, передати системи Україні, наприклад, і повернутися до програми F-35. Тоді вона була б у зовсім іншому становищі, ніж сьогодні".
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05.12.2022 18:33 Ответить
Джерело новини: https://turkey.postsen.com/local/179818/US-insists-on-offer-Turkey-may-return-to-F-35-if-it-gives-S-400-to-Ukraine.html

Дотримуйтеся, будь ласка, правил інформаційної гігієни. Наводьте джерела.
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05.12.2022 20:20 Ответить
Хороший результат
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05.12.2022 20:00 Ответить
Можно предположить, что теперь следующий большой обстрел будет на 24-25 декабря. Или на 1 января. Россияне-народ пакостливый и подкопят ракет нагадить к праздникам.
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05.12.2022 20:06 Ответить
Більше схоже це буде 24, пояснювати не буду
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06.12.2022 05:10 Ответить
Минулого разу було 90. Якщо і далі так піде ... Плюс ще бомбанути Енгельси ...
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05.12.2022 20:17 Ответить
Жаль не можна дати статистику що, чим збивали.
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05.12.2022 20:18 Ответить
В Миколаїві сьогодні було 9 вибухів. І це ракети - бо вже рзсо не дістають.
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05.12.2022 20:33 Ответить
🥺...
"Терпи, терпи. Терпець тебе шліфує" В. Стус
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05.12.2022 22:33 Ответить
По Миколаєву, Запоріжжю Харькову, Дніпру скоріш за все працює С-300, у них їх як грязі, і вони б'ють до 300 км, якщо не прав спеціалісти поправте
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06.12.2022 05:15 Ответить
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05.12.2022 20:38 Ответить
Якийсь ракетний вінегрет, всобо Х-22,для масовки очевидно. А кораблі з кинджалами давно би притопити, вродє ж є чим... чого чекаємо? 🤐
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05.12.2022 22:31 Ответить
Топаз не дає команд)) а він і схожий на Топаза))
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06.12.2022 05:16 Ответить
Взагалі, для тих хто не знає, для цих ракет 90% збитих - це нормально. Для них ніколи не діяв принцип 1 ракета - 1 ціль. Совок тримав купу літаків і тисячі ракет, розрахунок був - 1 аеродром = 1 авіаносець США або інша ціль з сильним протиповітряним захистом. При настанні часу Х, в повітря підіймалось все з того аеродрому, і випускається сотня ракет по авіаносцю не залітаючи в зону дії ближньої ППО. Якщо з сотні ракет долітить хоча б 5 - вважалось що завдання виконано.
Так що подавати "збито 90%" як перемогу я би не поспішав.
Поки не знищимо ракетоносії, вони будуть нас кошмарити.
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06.12.2022 01:25 Ответить
Ракетоносіії треба нищіти поперше, так Неїжмамо та Дроздун
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06.12.2022 05:19 Ответить
Американский патриот нервно курит в сторонке
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06.12.2022 05:34 Ответить
Я так зрозуміла,що Повітряні Сили України на даний час найкомпетентніші у світі.Я молюсь на Вас, хлопчики! Слава ЗСУ!!!!!!!
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06.12.2022 08:07 Ответить
 
 