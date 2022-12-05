В Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях из-за атаки РФ на объекты инфраструктуры в настоящее время применены экстренные отключения, - ДТЭК
Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Об этом сообщает ДТЭК в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Киевщина, Днепропетровщина, Донетчина: из-за очередной массированной атаки России на объекты критической инфраструктуры сейчас применены экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется", – говорится в сообщении.
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Щоб забезпечувати Полохівку електрикою ??