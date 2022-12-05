В Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях из-за атаки РФ на объекты инфраструктуры в настоящее время применены экстренные отключения, - ДТЭК

Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Об этом сообщает ДТЭК в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Киевщина, Днепропетровщина, Донетчина: из-за очередной массированной атаки России на объекты критической инфраструктуры сейчас применены экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется", – говорится в сообщении.

Читайте также: Шмыгаль о сегодняшней массированной атаке: Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях, энергосистема функционирует