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Новости Война
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В Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях из-за атаки РФ на объекты инфраструктуры в настоящее время применены экстренные отключения, - ДТЭК

житомир,світло

Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Об этом сообщает ДТЭК в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Киевщина, Днепропетровщина, Донетчина: из-за очередной массированной атаки России на объекты критической инфраструктуры сейчас применены экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется", – говорится в сообщении.

Читайте также: Шмыгаль о сегодняшней массированной атаке: Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях, энергосистема функционирует

Автор: 

Киевская область (4126) обстрел (27093) ракеты (3568) энергетика (2558) Донецкая область (9621) Тарифы на электроэнергию (2165) ДТЭК (520) Днепропетровская область (3942)


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таксистов шманайте , их телефоны.
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05.12.2022 17:58 Ответить
Може вже забути про ці графіки, бо вони не діють взагалі ніколи?
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05.12.2022 17:59 Ответить
Зате пафосно відчитались, що все чудово і сьогодні повертаємось до графіків....
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05.12.2022 18:44 Ответить
Усім адекватним було відомо наперед що будуть бити по трансформаторах, от тільки зелені дебіли то війну закінчували до літа то ракети рахували та ***** не робили. А брешу, відосики знімали.
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05.12.2022 18:51 Ответить
Есть ещё кто то ,кто верит этому вранью зебилов? Хмельницкая область каждый день без света,и без всяких атак. Сегодня попаданий не было. А света нет. Зелёная торговля идёт. Это при том ,что треть страны в руинах и э/ э вообще не потребляет. Про заводы и фабрики разрушенные,вообще объяснять не надо.их нет просто физически.
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05.12.2022 19:02 Ответить
ЗАЕС працює на повну ?? А інші АЕС ?? Як Ви думаєте, для яких цілей їх будували ?
Щоб забезпечувати Полохівку електрикою ??
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05.12.2022 20:07 Ответить
откуда знаешь про АЭС? шмыгалёныш напел а ты и поверил
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06.12.2022 00:56 Ответить
А в венгрии будут плановые отключения, ?или там зеленского быстро на коврик поставят
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06.12.2022 05:47 Ответить
 
 