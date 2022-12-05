РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6006 посетителей онлайн
Новости Война
8 484 9

На Киевщине есть попадание в объект энергоинфраструктуры, около 40% абонентов без электроэнергии, - ОВА

обстріл

В ходе массированного обстрела Украины зафиксировано попадание в объект энергетической инфратсруктуры в Киевской области.

Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В Киевской области есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. В регионе продолжаются экстренные отключения. Без электричества сейчас около 40% абонентов.

Силами ПВО сбиты несколько вражеских объектов. Все работают на своих местах", – говорится в сообщении.

Читайте также: Шмыгаль о сегодняшней массированной атаке: Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях, энергосистема функционирует

Автор: 

Киевская область (4118) обстрел (26942) Кулеба Алексей (108)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось у курсі, наскільки серйозно? Без деталей, загальною фразою.
показать весь комментарий
05.12.2022 18:11 Ответить
А уля Війна.
показать весь комментарий
05.12.2022 18:27 Ответить
Это бориспольское шоссе. Довбак.
показать весь комментарий
05.12.2022 19:26 Ответить
годину тому там їхав..ви писдун
показать весь комментарий
05.12.2022 20:01 Ответить
В эту херню,зебиляры,уже никто не верит.
показать весь комментарий
05.12.2022 18:59 Ответить
Таки одна прорвалася. Цікаво, наскільки все серйозно...
показать весь комментарий
05.12.2022 19:48 Ответить
А це часом, не піздьож?
показать весь комментарий
05.12.2022 19:48 Ответить
Думаю, ще зарано давати струм скрізь і цілодобово. Тільки но ввели відшкодування за генератори і там багато коштів які можна добряче притулити до кишень. А включиш світло, то цей бізнес-план впаде.
показать весь комментарий
05.12.2022 19:59 Ответить
 
 