На Киевщине есть попадание в объект энергоинфраструктуры, около 40% абонентов без электроэнергии, - ОВА
В ходе массированного обстрела Украины зафиксировано попадание в объект энергетической инфратсруктуры в Киевской области.
Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"В Киевской области есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. В регионе продолжаются экстренные отключения. Без электричества сейчас около 40% абонентов.
Силами ПВО сбиты несколько вражеских объектов. Все работают на своих местах", – говорится в сообщении.
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IgorYakovlevich
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Игорь Матвеев #395524
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