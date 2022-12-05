На Киевщине есть попадание в объект энергоинфраструктуры, около 40% абонентов без электроэнергии, - ОВА

В ходе массированного обстрела Украины зафиксировано попадание в объект энергетической инфратсруктуры в Киевской области.

Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В Киевской области есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. В регионе продолжаются экстренные отключения. Без электричества сейчас около 40% абонентов.

Силами ПВО сбиты несколько вражеских объектов. Все работают на своих местах", – говорится в сообщении.

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