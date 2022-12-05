Враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдиевском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 5.12.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 285-е сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение этих суток, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре на всей территории Украины. В частности, под удар попали энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях. По предварительной информации, более 60 из более чем 70 ракет, которые противник сегодня выпустил по территории Украины, сбиты силами и средствами ПВО Сил обороны. Информация уточняется. Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать позиции наших войск и населенные пункты вдоль линии столкновения. Активно применяют авиацию в Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок противника не обнаружены. В целях поддержания войск в готовности к применению до 12 декабря продлен срок проверки боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по населенным пунктам Бунякино, Александровка, Локня и Юнаковка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеским обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечье, Красное, Мороховец, Бугроватка, Гатище, Бочково, Малая Волчья, Чугуновка, Бологовка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Вишневое, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской и Площанка, Краснопоповка, Терны, Макеевка и Медвежье в Донецкой области. Задействовал оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов неподалеку от Кисловки, Новоселовского и Стельмаховки.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение, ведя наступательные действия. Обстрелам со всего спектра артиллерии подверглись 26 районов населенных пунктов. Среди них: Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Константиновка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Спорное, Верхнекаменское, Опытное, Водяное, Первомайское и Невельское.

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На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил обстрелы по районам Богоявленки, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Нанес авиаудар неподалеку от города Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Зафиксированы артиллерийские обстрелы районов более тридцати населенных пунктов рядом с линией столкновения. В частности, городов Времевка и Новополь Донецкой области; Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Качкаровка, Милово, Тягинка, Токаровка Херсонской области и города Херсон.

Подразделения российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых и оккупированных территориях Украины. В частности, в городе Старобельск Луганской области продолжается расквартирование мобилизованных военнослужащих российских оккупационных войск в частных домах.

В поселке Ольгино Каховского района Херсонской области оккупанты продолжают вывоз запасов сельскохозяйственной продукции местных агропредприятий на территорию РФ. Участились случаи ограблений частных домов, расположенных в населенных пунктах вдоль левого берега реки Днепр, временно занятой территории Херсонской области. В связи со значительными потерями в подразделениях оккупантов в Херсонской области отмечаются случаи дезертирства.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект противника.

Верим в Вооруженные силы! Вместе победим! Слава Украине!"/, - говорится в информации Генштаба.

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