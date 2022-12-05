Путин хотел уничтожить Украину за считанные дни, а теперь счастлив кататься на автомобиле по мосту. Его агрессивные амбиции снизились, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о сокращении агрессивных амбиций российского диктатора Владимира Путина, который в феврале 2022 года хотел уничтожить Украину, а теперь счастлив ездить на автомобиле по незаконно построенному Крымскому мосту.

Глава МИД напомнил, что девять месяцев назад, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, Путин хотел уничтожить Украину "за считанные дни", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сегодня он счастлив водить машину по мосту, который он когда-то незаконно построил. Его агрессивные амбиции уменьшились. Украина позаботится о том, чтобы они продолжали сокращаться, пока не впишутся в границы России", – заявил Кулеба.

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Сегодня российские пропагандистские ресурсы сообщили, что Путин посетил Крымский мост, побеседовал со строителями и прокатился по мосту на машине.