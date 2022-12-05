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Новости Война
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Путин хотел уничтожить Украину за считанные дни, а теперь счастлив кататься на автомобиле по мосту. Его агрессивные амбиции снизились, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о сокращении агрессивных амбиций российского диктатора Владимира Путина, который в феврале 2022 года хотел уничтожить Украину, а теперь счастлив ездить на автомобиле по незаконно построенному Крымскому мосту.

Глава МИД напомнил, что девять месяцев назад, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, Путин хотел уничтожить Украину "за считанные дни", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сегодня он счастлив водить машину по мосту, который он когда-то незаконно построил. Его агрессивные амбиции уменьшились. Украина позаботится о том, чтобы они продолжали сокращаться, пока не впишутся в границы России", – заявил Кулеба.

Читайте также: Путин посетил Крымский мост

Сегодня российские пропагандистские ресурсы сообщили, что Путин посетил Крымский мост, побеседовал со строителями и прокатился по мосту на машине.

Автор: 

путин владимир (31244) Кулеба Дмитрий (2880) Керченский мост (393)


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бздливое ху#ло ссытся в бункере👎👎👎, катается его тройничок
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05.12.2022 19:13 Ответить
Послав попрощається с мостом
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07.12.2022 18:06 Ответить
Та не було його там, він ссицця, що його з тим мостом накриє бавовна.
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05.12.2022 19:13 Ответить
Щось ботоксний (чи клон його) на Мерсі поїхав, А де ж лада каліна? Де імпортозамєщєніє? Де анало-говнєт? Нє скрєпно це все
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05.12.2022 19:24 Ответить
***** стало проблемою не лише для України, а й для всього світу. Найбільшою проблемою він є для кацапів. Він їх вирок за тупість десь так років на 100. Кожний день перебування ***** при владі і виконання дебілами його наказів знищує перспективи кацапів на мирне життя. Параноїдальне бункерне ***** це розуміє і на публіці зявляються тільки двійники. Наступить день коли найближче оточення його просто заблокує в бункері...
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05.12.2022 19:24 Ответить
То він по Кримському мосту через Москву-річку катається!
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05.12.2022 19:34 Ответить
він може подивитися на москву через ілюмінатор батискафу
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05.12.2022 20:09 Ответить
Облиште, міністре. Нічого там не зменшилось.
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05.12.2022 20:30 Ответить
Хтось справді повірив, що то було реальне хло? А де кільканадцятометровий стіл?
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05.12.2022 20:35 Ответить
 
 