Армия России начала экономить боеприпасы, на фронте уже есть техника 1960-х годов, - Сырский

Российские оккупанты начали экономить боеприпасы и свозят на фронт технику производства 1960-х годов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, уровень расхода боеприпасов беспрецедентен, поскольку интенсивность боевых действий сравнима со Второй мировой войной. Он отметил, что россияне начали ощущать дефицит снарядов.

"Если раньше мы отвечали одним выстрелом на шесть-десять выстрелов, то сейчас это изменилось. Они начали испытывать нехватку", - сказал Сырский.

Читайте также: После назначения Суровикина тактика оккупантов изменилась, увеличилось количество ракетных ударов, - Сырский

Генерал заявил, что противник вынужден экономить боекомплект из-за ударов Вооруженных сил Украины по логистическим артериям.

Также он обратил внимание, что на фронте начали появляться старые образцы техники – можно увидеть боевые машины пехоты 1960-х БМП-1, бронетранспортер БТР-70 1970-х годов и бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ.

"Вся техника, считавшаяся списанной. Их оборонная промышленность не способна восстановить поврежденную технику, а уровень безвозвратных потерь настолько велик, что нет мощности, чтобы производить новую продукцию", - резюмировал военачальник.