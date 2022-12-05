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Новости Война
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Армия России начала экономить боеприпасы, на фронте уже есть техника 1960-х годов, - Сырский

сирський

Российские оккупанты начали экономить боеприпасы и свозят на фронт технику производства 1960-х годов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, уровень расхода боеприпасов беспрецедентен, поскольку интенсивность боевых действий сравнима со Второй мировой войной. Он отметил, что россияне начали ощущать дефицит снарядов.

"Если раньше мы отвечали одним выстрелом на шесть-десять выстрелов, то сейчас это изменилось. Они начали испытывать нехватку", - сказал Сырский.

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Генерал заявил, что противник вынужден экономить боекомплект из-за ударов Вооруженных сил Украины по логистическим артериям.

Также он обратил внимание, что на фронте начали появляться старые образцы техники – можно увидеть боевые машины пехоты 1960-х БМП-1, бронетранспортер БТР-70 1970-х годов и бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ.

"Вся техника, считавшаяся списанной. Их оборонная промышленность не способна восстановить поврежденную технику, а уровень безвозвратных потерь настолько велик, что нет мощности, чтобы производить новую продукцию", - резюмировал военачальник.

Автор: 

армия РФ (19180) Александр Сырский (583)


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Топ комментарии
+22
роіссі *****!
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05.12.2022 19:33
+18
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05.12.2022 20:10
+14
Не називайте телемарафон національним. Насправді це узурпація українського ТБ корупціонерами і зрадниками на ґрунті ненажерности і безкарности.
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05.12.2022 20:04
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роіссі *****!
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05.12.2022 19:33 Ответить
Ну да... Вьется, вьется... (знамя полковое ) - пестня всех времен и народов.
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05.12.2022 19:36 Ответить
Воістину пинда.
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05.12.2022 19:40 Ответить
й нетільки)планували 400 ракет одночасно запустити,а спромоглися аж 70 в кілька хвиль.
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05.12.2022 19:37 Ответить
не унывайте - у них еще есть копья и топоры. они еще и царь-пушку прикатят...
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05.12.2022 19:37 Ответить
Topory kak raz e u Omerigi. Tomahawks poixnemu.
Kolj dadut Ukraine dekiljka štuk, vot togda naroiZZiji-404 točno *zvizda...
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06.12.2022 01:07 Ответить
Так їм і не треба, боброїдка заявила, що вони вже всіх перемогли...
зараз, вирішують ,який буде новий "день пабеди" .
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05.12.2022 19:39 Ответить
Якщо в рашистів нестача снарядів для них це обернеться небезпекою на фронті і чим ближче до бойових дій тим більшу небезпеку відчують і збільшаться втрати оскільки снаряди економляться а ті що підвозяться знищуються Хаймарсами.
Тобто зимою рашистам буде важко
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05.12.2022 19:40 Ответить
Пора расконсервировать тачанки и буденовки,штыковые винтовки ,а потом и "шашки на голо"
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05.12.2022 19:47 Ответить
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05.12.2022 20:10 Ответить
тільки тачанку придумав Махно .
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05.12.2022 20:22 Ответить
Скажите Семе, шо тачанка - это ноу - хау Нестора Махна, а не краснопузых.
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05.12.2022 20:22 Ответить
есилевський (якщо блог не зламали) написав дурню. Бо поставити кулемет на тачанку, аби швидко наблизитись до строю ворога, це якраз приклад передової технології того часу. поєднання швидкості тачанки і швидкострільності кулемета - просто і геніально. І поряд тупе рішення підіграти більшовикам. В майбутньому це рішення привело до практично знищення махновської армії.
Можна б дивуватися такому нерозумінню, але я не буду. кожній людині дані свої таланти. Єсилевський поліз в царину, в якій не розбирається.
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05.12.2022 21:00 Ответить
Короче, фишка моя. Зулусы согласны поделиться копьями. Встреча на Таити в баре "Конфиденс" я буду в шляпе и в чьорных очках
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05.12.2022 19:49 Ответить
так пойдет?
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05.12.2022 20:36 Ответить
Трьохлинейка где, я тебя спрашиваю?
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05.12.2022 20:40 Ответить
оця? он три лінії на прикладі!!! Шо тобі не так?
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05.12.2022 21:13 Ответить
Ладна, а знаменитый трехгранный штык, каторым в пузо убивать без вариантов
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05.12.2022 21:20 Ответить
Не називайте телемарафон національним. Насправді це узурпація українського ТБ корупціонерами і зрадниками на ґрунті ненажерности і безкарности.
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05.12.2022 20:04 Ответить
Там мали на увазi одну конкретну пархату нацiональнiсть...
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05.12.2022 20:58 Ответить
Китай им всё восполняет
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05.12.2022 20:10 Ответить
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05.12.2022 20:10 Ответить
"лакалут" після нічного карієсу Хімерою
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05.12.2022 22:01 Ответить
Дякуємо!
Віримо!
Любимо!
Вітаємо з прийдешнім Святом Воїнів Світла та першим завітанням Св. Миколая!
Будьте чемні і непереможні!
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05.12.2022 20:16 Ответить
тільки 15 лютого 2022 року ( коли ***** мав напасти ) я крім колони наших БРДМ нічого не бачив ...
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05.12.2022 20:20 Ответить
рашка иде в рознос .
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05.12.2022 20:28 Ответить
Твоё лицо, когда Украина ударила по твоим аэдродрмам со стратегическими бомбардировщиками , а ты им в ответ даже не смог свет выключить.)) .
..
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05.12.2022 20:36 Ответить
головнокомандувач Повітряно-космічними силами рашки, який не зміг знищити ППО та Повітряні сили Україні ні під час раптового пападу 24.02.22, ні за 9 місяців війни

єренєрал армагедонич насправді лише простой гандонич !
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05.12.2022 22:12 Ответить
Всё украдено до нас...
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05.12.2022 22:45 Ответить
 
 