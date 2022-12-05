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Новости Санкции против России
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Установление предельной цены на российскую нефть ограничит основной источник дохода Путина, - Минфин США

нафта

Установление предельной цены для российской нефти позволит ограничить основной источник дохода для Кремля, который продолжает вести войну в Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении министра финансов США Джанет Йеллен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"G7, Евроcоюз и Австралия вместе установили предельную цену для российской нефти, которая переправляется по морю, что поможет нам достичь общей цели – ограничить основной источник дохода Путина для его незаконной войны в Украине, одновременно сохраняя стабильность для глобальных поставок энергоносителей",- отмечается в документе.

Еллен подчеркнула, что это решение стало кульминацией целых месяцев работы широкой международной коалиции, и высказала высокую оценку совместным усилиям. По ее словам, это позволит продолжить сокращение российской экономики и ослабить ее бюджет, ведь "ограничение цены сразу урезает самый важный источник дохода Путина".

Министр финансов США также отметила, что от ценового ограничения особенно выиграют страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже испытали ощутимое бремя от подорожания горючего и продовольствия.

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"Независимо от того, покупают эти страны энергоресурсы в рамках ограничения или вне его, установление предельной цены позволит им выторговать большие скидки на российскую нефть и извлекать выгоду от большей стабильности на глобальных энергетических рынках",- пояснила Йеллен.

Напомним, предельная цена на нефть и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, установлена на уровне 60 долларов США за баррель. Она будет пересматриваться каждые два месяца для реагирования на развитие ситуации на рынке и будет устанавливаться на уровне на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства.

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Автор: 

нефть (1918) США (26598)


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Топ комментарии
+4
Тоді шкода що не 30.
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05.12.2022 20:27
+3
Тодішні 12 це теперішні 30.
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05.12.2022 20:25
+3
Не пройшло й 15ти років а у Вашингтоні вже роздуплилися.
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05.12.2022 20:27
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Шкода що не 12 як при СРСР.
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05.12.2022 20:21 Ответить
Тодішні 12 це теперішні 30.
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05.12.2022 20:25 Ответить
Тоді шкода що не 30.
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05.12.2022 20:27 Ответить
5 в самый раз
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05.12.2022 20:28 Ответить
У каців собівартість нафти близько 50 баксів, здається. 60 - це щоб качали, але майже на шару. Бо за 30 вони б заглушили свердловини і пішла б хвиля, яка хто зна чим би повернулася.
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05.12.2022 20:30 Ответить
"Установление предельной цены на российскую нефть ограничит основной источник дохода Путина", Тут эксперты говорят что нихрена не ограничит, надо было добиться установки цены в 30 долларов как это предлагала Польша и Прибалтика..
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05.12.2022 21:05 Ответить
Якщо ті експерди такі грамотні, то чому вони досі в телевізорі а не в Майамі?
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05.12.2022 21:13 Ответить
Причем здесь Майами и телевизор, они просто подсчитали что с такой ценой на нефть Россия всё-равно будет получать огромную прибыль с её продажи..
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05.12.2022 21:41 Ответить
"огромная" прибыль это 10 баксов чистого навара
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05.12.2022 23:12 Ответить
В идеале много чего нужно сделать, но идеала тут не получится, а так это всё равно существенное ограничение
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06.12.2022 22:04 Ответить
Руские в массе своей тупые.
Как та самка верещала в автобусе, и прокленала Украину, когда узнала о гибели сына.
Так и тут . Будут винить Госдеп, но никак не Путина с его авантюрой за 3 дня.
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05.12.2022 20:22 Ответить
Не пройшло й 15ти років а у Вашингтоні вже роздуплилися.
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05.12.2022 20:27 Ответить
Сложно быстро реагировать когда зарплата под 10 тыс и все в шоколаде
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05.12.2022 20:32 Ответить
10? Пелосі з Байденом по 20млн не на зарплаті підняли.
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05.12.2022 20:39 Ответить
сколько твой трамп насосал мочи у путлера скажи мага?
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05.12.2022 23:13 Ответить
Хе хе. Хотів би я щоб Трамп був моїм. Але є одне але.
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06.12.2022 07:17 Ответить
краще пізно ніж ніколи, ми самі мали б роздуплитися трохи раніше, проте це все риторика, не маюча сенсу
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06.12.2022 21:02 Ответить
Немає політичної волі, немає взагалі ніякої волі.
Це не санкції, а відмазка.
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05.12.2022 20:28 Ответить
Що ви від них хочете? Напряму це їх не стосується,а розповідати байки про захист демократії можна десятиріччями.
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05.12.2022 20:35 Ответить
Це стосується всіх.
Інакше, розмови про демократію це і дійсно байки.
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05.12.2022 20:42 Ответить
дебил предьявляй претензии китаю индии бразилии турции венгрии а не ЗАПАДУ
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05.12.2022 23:14 Ответить
Мы всегда должны понимать, что мы единственные кому мы реально нужны. И уже из этого исходить во всём. Но сказать, что нам не помогают, тоже нельзя
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06.12.2022 22:01 Ответить
кароче жыдомассоны скоро барели будут менять на чекушки..
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05.12.2022 20:32 Ответить
Чому 60 за барель? Ха.. Тому що вже за рік-півтора з цих 60 баксів 30 будуть автоматично пересилатися Україні як репарації...
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05.12.2022 20:44 Ответить
"Невероятно" - Индия и Китай начали использовать потолок цен на российскую нефть в своих интересах. Они оказывают давление на российских поставщиков нефти, выбивая огромные скидки. Об этом https://t.me/dumabrief/7386 заявил председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный. И предложил что-то делать, призвав на помощь СНГ, БРИКС (хаха) и ОПЕК.
https://t.me/oreshkins/10410 Кто. Бы. Мог. Подумать . А теперь можете всей Госдумой дружно звать на заседание вице-премьера Александра Новака и требовать ответа - а есть ли еще какой-то план, кроме https://t.me/finkrolik/93648 тупого и наивного "мы не будем продавать нефть тем, кто поддержал потолок цен"?
Потому что жалобы в БРИКС - это несерьезно, Индия и Китай не будут мешать себе доить Россию. А жалобы в ОПЕК - малоэффективно. Саудовская НК Saudi Aramco уже как будто приняла правила игры и снизила цены на январские поставки нефти в Азию и Европу. Потому что все понимают - Россия не будет добровольно снижать добычу при ее зависимости от нефтегазовых доходов. Поэтому будет демпинговать везде, где сможет, а это азиатские рынки, где уже есть другие поставщики.
Так что оптимальным вариантом будет сжать зубы, забыть свои вчерашние угрозы - и продавать нефть по правилам Запада. К чему мы и придем уже в ближайшее время. ..
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05.12.2022 21:34 Ответить
хорошо если так но тупой путлер продолжает нести пургу не будем продавать по потолку)))
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05.12.2022 23:16 Ответить
йому скоріш за все плювати на все, це вже хвора на голову тварина, яка програє й втече в свою діру
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06.12.2022 21:01 Ответить
Так как бы уже давно и пора было. Разве это не первый путь для того, чтоб прекратить войну - перекрыть "доступ к кислороду", т.е. деньгам? Экономика это первое, что важно в войне
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06.12.2022 21:56 Ответить
Росію ніщо не зупинити, вона завжди буде воювати, зупинити може тільки така обставина, як вичерпання ресурсів для ведення війни
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07.12.2022 11:32 Ответить
 
 