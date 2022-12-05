Установление предельной цены на российскую нефть ограничит основной источник дохода Путина, - Минфин США

Установление предельной цены для российской нефти позволит ограничить основной источник дохода для Кремля, который продолжает вести войну в Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении министра финансов США Джанет Йеллен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"G7, Евроcоюз и Австралия вместе установили предельную цену для российской нефти, которая переправляется по морю, что поможет нам достичь общей цели – ограничить основной источник дохода Путина для его незаконной войны в Украине, одновременно сохраняя стабильность для глобальных поставок энергоносителей",- отмечается в документе.

Еллен подчеркнула, что это решение стало кульминацией целых месяцев работы широкой международной коалиции, и высказала высокую оценку совместным усилиям. По ее словам, это позволит продолжить сокращение российской экономики и ослабить ее бюджет, ведь "ограничение цены сразу урезает самый важный источник дохода Путина".

Министр финансов США также отметила, что от ценового ограничения особенно выиграют страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже испытали ощутимое бремя от подорожания горючего и продовольствия.

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"Независимо от того, покупают эти страны энергоресурсы в рамках ограничения или вне его, установление предельной цены позволит им выторговать большие скидки на российскую нефть и извлекать выгоду от большей стабильности на глобальных энергетических рынках",- пояснила Йеллен.

Напомним, предельная цена на нефть и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, установлена на уровне 60 долларов США за баррель. Она будет пересматриваться каждые два месяца для реагирования на развитие ситуации на рынке и будет устанавливаться на уровне на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства.

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