Установление предельной цены на российскую нефть ограничит основной источник дохода Путина, - Минфин США
Установление предельной цены для российской нефти позволит ограничить основной источник дохода для Кремля, который продолжает вести войну в Украине.
Об этом говорится в официальном заявлении министра финансов США Джанет Йеллен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"G7, Евроcоюз и Австралия вместе установили предельную цену для российской нефти, которая переправляется по морю, что поможет нам достичь общей цели – ограничить основной источник дохода Путина для его незаконной войны в Украине, одновременно сохраняя стабильность для глобальных поставок энергоносителей",- отмечается в документе.
Еллен подчеркнула, что это решение стало кульминацией целых месяцев работы широкой международной коалиции, и высказала высокую оценку совместным усилиям. По ее словам, это позволит продолжить сокращение российской экономики и ослабить ее бюджет, ведь "ограничение цены сразу урезает самый важный источник дохода Путина".
Министр финансов США также отметила, что от ценового ограничения особенно выиграют страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже испытали ощутимое бремя от подорожания горючего и продовольствия.
"Независимо от того, покупают эти страны энергоресурсы в рамках ограничения или вне его, установление предельной цены позволит им выторговать большие скидки на российскую нефть и извлекать выгоду от большей стабильности на глобальных энергетических рынках",- пояснила Йеллен.
Напомним, предельная цена на нефть и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, установлена на уровне 60 долларов США за баррель. Она будет пересматриваться каждые два месяца для реагирования на развитие ситуации на рынке и будет устанавливаться на уровне на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства.
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Как та самка верещала в автобусе, и прокленала Украину, когда узнала о гибели сына.
Так и тут . Будут винить Госдеп, но никак не Путина с его авантюрой за 3 дня.
Це не санкції, а відмазка.
Інакше, розмови про демократію це і дійсно байки.
https://t.me/oreshkins/10410 Кто. Бы. Мог. Подумать . А теперь можете всей Госдумой дружно звать на заседание вице-премьера Александра Новака и требовать ответа - а есть ли еще какой-то план, кроме https://t.me/finkrolik/93648 тупого и наивного "мы не будем продавать нефть тем, кто поддержал потолок цен"?
Потому что жалобы в БРИКС - это несерьезно, Индия и Китай не будут мешать себе доить Россию. А жалобы в ОПЕК - малоэффективно. Саудовская НК Saudi Aramco уже как будто приняла правила игры и снизила цены на январские поставки нефти в Азию и Европу. Потому что все понимают - Россия не будет добровольно снижать добычу при ее зависимости от нефтегазовых доходов. Поэтому будет демпинговать везде, где сможет, а это азиатские рынки, где уже есть другие поставщики.
Так что оптимальным вариантом будет сжать зубы, забыть свои вчерашние угрозы - и продавать нефть по правилам Запада. К чему мы и придем уже в ближайшее время. ..