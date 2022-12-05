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Новости Война
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Данилов о ракете на территории Молдовы: "Точно имеет отношение к РФ"

данілов

На территории Молдовы упала ракета Российской Федерации.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ракеты, которые швыряет РФ, не могут обезопасить никакую страну, которая находится на нашей границе. На территории Молдовы – это точно ракета, имеющая отношение к РФ. Мы понимаем, какого возраста ракеты они начинают швырять и насколько они точны. Некоторые из них (ракет. – Ред.) родились в один год со мной", - сказал Данилов.

Смотрите также: На территорию Молдовы возле границы с Украиной упала ракета. ФОТО

В то же время он отметил, что очень хорошо, что у РФ уже практически нет сверхсовременных ракет, которые могли бы совсем по-другому наносить Украине вред.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел Молдовы заявило, что сегодня, 5 декабря, неподалеку от Бричан сотрудники Пограничной полиции обнаружили упавшую ракету.

Автор: 

армия РФ (19180) Данилов Алексей (1066) Молдова (1870) ракеты (3568) россия (95489)


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Топ комментарии
+14
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05.12.2022 20:28
+9
Нє, ну не всьо так однозначно. В Польщі відразу також казали ракета РФ, а з'ясувалося що то з нашої ППО, але є нюанс - з'ясувалося це після сильного занепокоєння з боку НАТО та заяви США
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05.12.2022 20:23
+7
Все одно жодної реакції не буде.
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05.12.2022 20:21
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Все одно жодної реакції не буде.
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05.12.2022 20:21 Ответить
Да ладно, Сраньду топнет ножкой и погрозит пальчиком - ай яй яй.
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05.12.2022 20:39 Ответить
Тебе флаер до Санду как до солнца!!!!
у неё Гарвардское образование и работала после окончания на отлично в Международном банке консультантом!!
в Гарвард и в Международный банк дураков не берут даже за очень большие деньги
помимо всего Санду уважаемый политик во всем мире что свидетельствует прием в любой стране на самом высоком уровне
а о оценке ее уровня свидетельствует недавнее ее выступление в Гарварде перед студентами и в ООН где весь зал аплодировал стоя
обтекай
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05.12.2022 21:40 Ответить
Чудик, ты уже Приднестровье освободил? Что нет? А Тирасполь освободил? Что, опять нет? Ну тогда иди вслед за кацапским военным кораблём. Когда свою землю от кацапов освободишь, вот тогда тут будешь хавало своё открывать.
И обтекай, пока оккупант твою землю топчет, а ты сопли свои жуёшь. Вместе со своей гарвардской СРАНЬду.
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05.12.2022 21:45 Ответить
Молдова воювала за свою незалежність з орками та їхні проксі з ПМР ще тоді, коли в Україні була махрова постсовкова номенклатура та демократія там була дуже бутафорська та гротескна. Україна тоді підтримала ПМР і засланих туди донських козачків від Кремля, вже лише тим, що дозволяла їм гастролерувати туди сюди своєю територією і ніяк не перешкоджала. Молдова не мала сил воювати з цією ордою і підтримувала її цілою 14-ю армією. Потім, 2014 року, Україна прокинулася і вирішила відбігти від Москви подалі. Одночасно втратила Крим і швидко отримала свій аналог ПМР у Донбасі. Бумеранг повернувся.
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05.12.2022 22:03 Ответить
Бумеранг вернулся? Так и не скули, что тебе, сейчас темно. Ведь бумеранг вернулся. И ты, чмо, на Украину не гони, что Украина поддержала Помойную Метастазу Рака. Сиди закрыв хавало, пока свою землю не освободишь. Или за тебя должны ВСУ это сделать? А, халявщик?
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05.12.2022 22:17 Ответить
В это раз ничего не взорвалось

Все целое лежит

https://newsmaker.md/rus/novosti/foto-v-sadu-vozle-brichan-pogranichniki-obnaruzhili-raketu-zonu-otsepili/
Что это?
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05.12.2022 20:54 Ответить
Когда недавно упала ракета возле Наславча - то бы выдворен одни из росийских работников консульства в Молдове
ща что русня урезала нам наполовину подачу газа
и тем самым нам было отключено электроэнергия с КУЧУРГАНА
тебе это мало ?????
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05.12.2022 21:37 Ответить
Приезжай в Харьков, или Херсон, для сравнения, а потом тут скули. Климат мягкий, тёплый, переживёшь. И оккупанта на своей земле ещё потерпишь. Вместе со своей гарвардской СРАНЬду. Терпила.
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05.12.2022 21:51 Ответить
Нє, ну не всьо так однозначно. В Польщі відразу також казали ракета РФ, а з'ясувалося що то з нашої ППО, але є нюанс - з'ясувалося це після сильного занепокоєння з боку НАТО та заяви США
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05.12.2022 20:23 Ответить
Так повідомляли що наших експертів допустили до розслідування, але щось результатів розслідування не повідомили.
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05.12.2022 20:30 Ответить
На Молдову всім НАТАам наср@ти. Не на часі.
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05.12.2022 20:38 Ответить
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05.12.2022 20:28 Ответить
В до бувшого голови штабу януковича прийдуть наші спецслужби?
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05.12.2022 20:32 Ответить
двічі зашквареному можна довіряти в двайном размєрє...
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05.12.2022 20:37 Ответить
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05.12.2022 20:42 Ответить
нафіга мені жонка фейгіна?
сам любуйся картинкою..
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05.12.2022 20:46 Ответить
"Хто ти хто ти моя незнайомко
Що приходиш до мене що раз"
... Чи розвідник на лінії фронту,
Чи під гримом простий піда...гог...
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05.12.2022 21:04 Ответить
ніфігассе ти запав на арєстовича...скоро збірку віршів у світ запустиш.
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05.12.2022 21:09 Ответить
І шо??? Одеса з світлом. ***** нам ті ракєти.
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05.12.2022 21:29 Ответить
Ну Молдова не в НТО, так что можно и правду сказать
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05.12.2022 20:30 Ответить
вести с дурдома ))
///
У шойгу нарешті прокинулися і коментують ранкову бавовну на своїх військових аеродромах. Визнають, що то були українські безпілотники. Але...

Утром 5 декабря киевским режимом были предприняты попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс". Средствами ПВО, летевшими на малой высоте в Рязанской и Саратовской области, украинские БПЛА были перехвачены
В результате падения и взрыва БПЛА корпуса двух самолетов имеют незначительные повреждения . Трое находившихся на аэродроме российских военных в результате атаки киевского режима погибли, еще четверо ранены и доставлены в больницы.
Несмотря на попытки Киева сорвать терактом боевую работу авиации РФ, около 15.00 по объектам в Украине был нанесен массированный удар, цели российского удара по Украине достигнуты, все назначенные 17 объектов поражены...

а сколько не долетело, ******** ???
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05.12.2022 20:41 Ответить
А що може Молдова.... НІ ЧО ГО.
На теріторію Польщі впали ракети й нічого а тут Молдова.... нічого не буде.
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05.12.2022 21:14 Ответить
Молдоване в 92 -ом очень успешно жгли практически голыми руками танки 14-ой армии Лебедя и давали русле хороших пиз..лей
что б ты был в курсе
и умная небыло самого современного оружия НАТО как сегодня в Украине
молдаванин тебя примет как гостя
но если наедешь - мало не покажется
помни это
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05.12.2022 21:44 Ответить
Ага мало не покажеться, це точно.... - мало буде насправді.
Якби щось могла Молдова то вже почала б повертати свої теріторії, кращо шансу не буде. Так що оці казки про "зараз як встану та як двину" розказуй пацанам у дворі.... може "поведуться".
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05.12.2022 22:35 Ответить
a mozhna prosta ne zbyty desyat roket i daty im nenavmysni vpasty na teritorii Moldovy. Mozhe todi vony prokynutsya?
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06.12.2022 05:39 Ответить
У меня возникает вопрос так же как и было ранее
несколько недель назад на границе с Украиной у села Наславчи что недалеко от Черновцов - упала ракета о которой до сих пор не понятно происхождение
олни говорят что российская другие что украинская
сегодня обнаружена еще одна тоже на севере Молдовы около Бричан!!
опять же не понятно чья???
вопрос в том??
если это российская как она могла пролететь через всю Украину до Молдовы и не была сбита уже второй раз подряд
Или кто то приказал не сбивать???
тогда кто???
или это не была российской!!!
тогда чья??????
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05.12.2022 21:48 Ответить
Есть предположение что Молдову очень кто то хочет втянуть в конфликт!!!
интересно кто именно больше этого хочет!!!
росия понятно
а кто еще!!!
почему есть такая думка???
потому что часто по украинским каналам звучало - а почему молдаване молчат!!!!!
или что то типа того
возникают разные подозрения
тем более с ракетами
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05.12.2022 21:50 Ответить
Так, спимо і бачимо, як втягнути вас в конфлікт, в чому немає жодного сенсу, залізобетонна логіка.
Якби ти трохи розумівся на ракетних обстрілах, то не питав би, як це московитські ракети долітають аж до Молдови. В ракет дальність може бути по пару тисяч кілометрів, а наша ПРО не всесильна, і знаєш, таке буває, що ракети не збивають і вони падають! Вражаюче, правда?! Он літом кілька таких ракет впали у Вінниці, місті, чия область межує з вами, і вбили 28 людей!
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06.12.2022 01:33 Ответить
Ну нахіба знову казати неправду, щоб потім красніти і виправдовуватися.
І з самого початку сказано було, що російська ракета летіла вздовж молдово-українського кордону і по ній спрацювало наше ППО.
В Молдові ідентифікували упавшу ракету, як С300. Тобто вона може бути тільки українською.
Рашка навмисно проклада траєкторію вздовж кордону, щоб підставити Україну. І на превеликий жаль, усі це розуміють, окрім нашого керівництва. Їм здається подобається виглядати тупо..
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05.12.2022 21:56 Ответить
Де предметні пруфи що то наша ракета?
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06.12.2022 01:34 Ответить
 
 