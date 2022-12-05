Данилов о ракете на территории Молдовы: "Точно имеет отношение к РФ"

На территории Молдовы упала ракета Российской Федерации.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ракеты, которые швыряет РФ, не могут обезопасить никакую страну, которая находится на нашей границе. На территории Молдовы – это точно ракета, имеющая отношение к РФ. Мы понимаем, какого возраста ракеты они начинают швырять и насколько они точны. Некоторые из них (ракет. – Ред.) родились в один год со мной", - сказал Данилов.

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В то же время он отметил, что очень хорошо, что у РФ уже практически нет сверхсовременных ракет, которые могли бы совсем по-другому наносить Украине вред.

Как сообщалось, Министерство внутренних дел Молдовы заявило, что сегодня, 5 декабря, неподалеку от Бричан сотрудники Пограничной полиции обнаружили упавшую ракету.