Данилов о ракете на территории Молдовы: "Точно имеет отношение к РФ"
На территории Молдовы упала ракета Российской Федерации.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ракеты, которые швыряет РФ, не могут обезопасить никакую страну, которая находится на нашей границе. На территории Молдовы – это точно ракета, имеющая отношение к РФ. Мы понимаем, какого возраста ракеты они начинают швырять и насколько они точны. Некоторые из них (ракет. – Ред.) родились в один год со мной", - сказал Данилов.
В то же время он отметил, что очень хорошо, что у РФ уже практически нет сверхсовременных ракет, которые могли бы совсем по-другому наносить Украине вред.
Как сообщалось, Министерство внутренних дел Молдовы заявило, что сегодня, 5 декабря, неподалеку от Бричан сотрудники Пограничной полиции обнаружили упавшую ракету.
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у неё Гарвардское образование и работала после окончания на отлично в Международном банке консультантом!!
в Гарвард и в Международный банк дураков не берут даже за очень большие деньги
помимо всего Санду уважаемый политик во всем мире что свидетельствует прием в любой стране на самом высоком уровне
а о оценке ее уровня свидетельствует недавнее ее выступление в Гарварде перед студентами и в ООН где весь зал аплодировал стоя
обтекай
И обтекай, пока оккупант твою землю топчет, а ты сопли свои жуёшь. Вместе со своей гарвардской СРАНЬду.
Все целое лежит
https://newsmaker.md/rus/novosti/foto-v-sadu-vozle-brichan-pogranichniki-obnaruzhili-raketu-zonu-otsepili/
Что это?
ща что русня урезала нам наполовину подачу газа
и тем самым нам было отключено электроэнергия с КУЧУРГАНА
тебе это мало ?????
сам любуйся картинкою..
Що приходиш до мене що раз"
... Чи розвідник на лінії фронту,
Чи під гримом простий піда...гог...
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У шойгу нарешті прокинулися і коментують ранкову бавовну на своїх військових аеродромах. Визнають, що то були українські безпілотники. Але...
Утром 5 декабря киевским режимом были предприняты попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс". Средствами ПВО, летевшими на малой высоте в Рязанской и Саратовской области, украинские БПЛА были перехвачены
В результате падения и взрыва БПЛА корпуса двух самолетов имеют незначительные повреждения . Трое находившихся на аэродроме российских военных в результате атаки киевского режима погибли, еще четверо ранены и доставлены в больницы.
Несмотря на попытки Киева сорвать терактом боевую работу авиации РФ, около 15.00 по объектам в Украине был нанесен массированный удар, цели российского удара по Украине достигнуты, все назначенные 17 объектов поражены...
а сколько не долетело, ******** ???
На теріторію Польщі впали ракети й нічого а тут Молдова.... нічого не буде.
что б ты был в курсе
и умная небыло самого современного оружия НАТО как сегодня в Украине
молдаванин тебя примет как гостя
но если наедешь - мало не покажется
помни это
Якби щось могла Молдова то вже почала б повертати свої теріторії, кращо шансу не буде. Так що оці казки про "зараз як встану та як двину" розказуй пацанам у дворі.... може "поведуться".
несколько недель назад на границе с Украиной у села Наславчи что недалеко от Черновцов - упала ракета о которой до сих пор не понятно происхождение
олни говорят что российская другие что украинская
сегодня обнаружена еще одна тоже на севере Молдовы около Бричан!!
опять же не понятно чья???
вопрос в том??
если это российская как она могла пролететь через всю Украину до Молдовы и не была сбита уже второй раз подряд
Или кто то приказал не сбивать???
тогда кто???
или это не была российской!!!
тогда чья??????
интересно кто именно больше этого хочет!!!
росия понятно
а кто еще!!!
почему есть такая думка???
потому что часто по украинским каналам звучало - а почему молдаване молчат!!!!!
или что то типа того
возникают разные подозрения
тем более с ракетами
Якби ти трохи розумівся на ракетних обстрілах, то не питав би, як це московитські ракети долітають аж до Молдови. В ракет дальність може бути по пару тисяч кілометрів, а наша ПРО не всесильна, і знаєш, таке буває, що ракети не збивають і вони падають! Вражаюче, правда?! Он літом кілька таких ракет впали у Вінниці, місті, чия область межує з вами, і вбили 28 людей!
І з самого початку сказано було, що російська ракета летіла вздовж молдово-українського кордону і по ній спрацювало наше ППО.
В Молдові ідентифікували упавшу ракету, як С300. Тобто вона може бути тільки українською.
Рашка навмисно проклада траєкторію вздовж кордону, щоб підставити Україну. І на превеликий жаль, усі це розуміють, окрім нашого керівництва. Їм здається подобається виглядати тупо..