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Новости Война
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Будапештский меморандум доказывает, что никакие договоренности с Россией не работают, - МИД

кислиця

5 декабря 2022 года исполнилось 28 лет с даты подписания Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, также известного как Будапештский меморандум. Заключив этот документ с Украиной, Великобритания, США и РФ задекларировали свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Франция и КНР предоставили аналогичные гарантии в отдельных письмах.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"В то же время, соответствующие обязательства относительно Украины не были выполнены. Одно из государств-гарантов - Российская Федерация - дерзко нарушило свои обязательства по Будапештскому меморандуму и международному праву, оккупировав часть суверенной территории Украины и развязав полномасштабную войну на украинской земле".

Российские войска совершают военные преступления и акты терроризма в Украине, нанося массированные ракетно-артиллерийские обстрелы по гражданским объектам, убивая мирных граждан и разрушая критическую гражданскую инфраструктуру.

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Атакуя инфраструктуру энерго- и водоснабжения, Россия пытается уничтожить украинскую нацию в рамках политики геноцида.

Обстреливая украинские АЭС и ставя Европу на грань ядерной катастрофы, Россия также ведет опасную риторику возможного применения ядерного оружия, которое ставит под угрозу безопасность всего мира. В настоящее время критически важно консолидировать совместные и решительные действия, чтобы обеспечить надежное сдерживание и предотвращение любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия.

Будапештский меморандум доказал, что никакие договоренности с РФ не работают, если Россия сохраняет физическую способность и мотивацию их нарушать. Вызывающее нарушение Россией своих обязательств подчеркивает необходимость выработки новой качественной системы гарантий безопасности для Украины и мира, которые делают невозможным повторение российской агрессии.

Призываем партнеров продолжить работу над воплощением рекомендаций Киевского договора безопасности, подготовленного международной рабочей группой под председательством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена", - заявили в МИД.

Автор: 

Будапештское соглашение (170) МИД (6947) ядерное оружие (1333)


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Топ комментарии
+7
міморандум і в африці міморандум...
пам'ятник кучманоїдам не забудьте.
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05.12.2022 21:05
+7
"Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан". -- Отто фон Бисмарк
Так, какой год? КАКОЙ ГОД Я ВАС СПРАШИВАЮ, ОТТО ФОН БИСМАРК ОТКРЫЛ ВАМ СВИНОСОБАЧЬЮ "ВАЙЭННУЮ ТАЙНУ" ???
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05.12.2022 21:21
+6
А ще недавно якісь казли офісні бігали і носились з позитивними меседжами про скоре підписання безпекових гарантій де в числі підписантів хвацько вказувалась і Кацапія.
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05.12.2022 21:26
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Правила форума Совет форумчан
міморандум і в африці міморандум...
пам'ятник кучманоїдам не забудьте.
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05.12.2022 21:05 Ответить
"Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан". -- Отто фон Бисмарк
Так, какой год? КАКОЙ ГОД Я ВАС СПРАШИВАЮ, ОТТО ФОН БИСМАРК ОТКРЫЛ ВАМ СВИНОСОБАЧЬЮ "ВАЙЭННУЮ ТАЙНУ" ???
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05.12.2022 21:21 Ответить
1000%%%......
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05.12.2022 23:25 Ответить
*** які бовдури в мзс,меморандум це всього навсього меморандум,і доводить тільки те,що наша зовнішня політика повністю імпотентна,тому що з меморандума мав родитись ДОГОВІР,на основі цього меморандуму,але ж ми такі добрі і наївні і віримо всім на слово.в результаті спустили на гальмах те що жодна країна-гарант його НЕ РАТИФІКУВАЛА
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05.12.2022 21:21 Ответить
на этом меморандуме должен болтаться кучма всю зиму на Майдане...
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05.12.2022 21:26 Ответить
В його честь вже вулиці іменують😢😥😪
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05.12.2022 21:47 Ответить
я не проти якщо цілий рік буде висіти
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06.12.2022 02:33 Ответить
А ще недавно якісь казли офісні бігали і носились з позитивними меседжами про скоре підписання безпекових гарантій де в числі підписантів хвацько вказувалась і Кацапія.
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05.12.2022 21:26 Ответить
"Банкова сьогодні згадує злим нетихим Будапештський меморандум, річниця якого нині. Майже 30 років.

Тільки от забуває, що менше 6-ти місяців тому Банкова залучала до процесу переговорів ідейного натхненника і головного йуриста Будапештського меморандуму Олександра Чалого.

Для розробки нового договору з "гарантіями безпеки". Умови цього договору, точніше переговорна позиція України була засекречена, але основні засади були озвучені тою ж самою Банковою:
- нейтральність, невступ до НАТО
- спільне володіння Кримом 15 років і розв'язання проблеми Криму впродовж цього терміну (воювати мають вже діти і онуки тих, хто воює)
- обговорення теми Донбасу на зустрічі "лідерів"
- жодних репарацій, компенсацій
- жодних покарань
- країни-гаранти (до-речі, ніхто під це так і не підписався) мають надати Україні зброю через 3 дні після початку нової війни. Що буде якщо вони не нададуть?... Нічого.
- військові навчання України на території України мала погоджувати росія, бо ми дуже їм загрожуємо

Такий прекрасний договір викотили в Стамбулі ті ж люди, які розробляли Будапешт під керівництвом нашого Сонцесяйного і його засекречених настанов"
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06.12.2022 00:48 Ответить
«Этот народ по природе склонен к обману, только сильное битье обуздывает ... ». - Ричард Ченслер, английский путешественник, 1553 г.
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05.12.2022 21:29 Ответить
Меморандум не работает и в случае с Англией и США. Ядерного оружия нет, территориальной целостности тоже нет.
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05.12.2022 21:46 Ответить
Да уж.. развели украинцев как лохов(
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05.12.2022 21:55 Ответить
кучму отправить в бахмут
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05.12.2022 22:20 Ответить
...бред это-жгите болота мацковии,эти твари недоговороспособные
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05.12.2022 22:32 Ответить
 
 