Будапештский меморандум доказывает, что никакие договоренности с Россией не работают, - МИД
5 декабря 2022 года исполнилось 28 лет с даты подписания Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, также известного как Будапештский меморандум. Заключив этот документ с Украиной, Великобритания, США и РФ задекларировали свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Франция и КНР предоставили аналогичные гарантии в отдельных письмах.
Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"В то же время, соответствующие обязательства относительно Украины не были выполнены. Одно из государств-гарантов - Российская Федерация - дерзко нарушило свои обязательства по Будапештскому меморандуму и международному праву, оккупировав часть суверенной территории Украины и развязав полномасштабную войну на украинской земле".
Российские войска совершают военные преступления и акты терроризма в Украине, нанося массированные ракетно-артиллерийские обстрелы по гражданским объектам, убивая мирных граждан и разрушая критическую гражданскую инфраструктуру.
Атакуя инфраструктуру энерго- и водоснабжения, Россия пытается уничтожить украинскую нацию в рамках политики геноцида.
Обстреливая украинские АЭС и ставя Европу на грань ядерной катастрофы, Россия также ведет опасную риторику возможного применения ядерного оружия, которое ставит под угрозу безопасность всего мира. В настоящее время критически важно консолидировать совместные и решительные действия, чтобы обеспечить надежное сдерживание и предотвращение любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия.
Будапештский меморандум доказал, что никакие договоренности с РФ не работают, если Россия сохраняет физическую способность и мотивацию их нарушать. Вызывающее нарушение Россией своих обязательств подчеркивает необходимость выработки новой качественной системы гарантий безопасности для Украины и мира, которые делают невозможным повторение российской агрессии.
Призываем партнеров продолжить работу над воплощением рекомендаций Киевского договора безопасности, подготовленного международной рабочей группой под председательством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена", - заявили в МИД.
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пам'ятник кучманоїдам не забудьте.
Так, какой год? КАКОЙ ГОД Я ВАС СПРАШИВАЮ, ОТТО ФОН БИСМАРК ОТКРЫЛ ВАМ СВИНОСОБАЧЬЮ "ВАЙЭННУЮ ТАЙНУ" ???
Тільки от забуває, що менше 6-ти місяців тому Банкова залучала до процесу переговорів ідейного натхненника і головного йуриста Будапештського меморандуму Олександра Чалого.
Для розробки нового договору з "гарантіями безпеки". Умови цього договору, точніше переговорна позиція України була засекречена, але основні засади були озвучені тою ж самою Банковою:
- нейтральність, невступ до НАТО
- спільне володіння Кримом 15 років і розв'язання проблеми Криму впродовж цього терміну (воювати мають вже діти і онуки тих, хто воює)
- обговорення теми Донбасу на зустрічі "лідерів"
- жодних репарацій, компенсацій
- жодних покарань
- країни-гаранти (до-речі, ніхто під це так і не підписався) мають надати Україні зброю через 3 дні після початку нової війни. Що буде якщо вони не нададуть?... Нічого.
- військові навчання України на території України мала погоджувати росія, бо ми дуже їм загрожуємо
Такий прекрасний договір викотили в Стамбулі ті ж люди, які розробляли Будапешт під керівництвом нашого Сонцесяйного і його засекречених настанов"