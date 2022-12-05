Будапештский меморандум доказывает, что никакие договоренности с Россией не работают, - МИД

5 декабря 2022 года исполнилось 28 лет с даты подписания Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, также известного как Будапештский меморандум. Заключив этот документ с Украиной, Великобритания, США и РФ задекларировали свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Франция и КНР предоставили аналогичные гарантии в отдельных письмах.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"В то же время, соответствующие обязательства относительно Украины не были выполнены. Одно из государств-гарантов - Российская Федерация - дерзко нарушило свои обязательства по Будапештскому меморандуму и международному праву, оккупировав часть суверенной территории Украины и развязав полномасштабную войну на украинской земле".

Российские войска совершают военные преступления и акты терроризма в Украине, нанося массированные ракетно-артиллерийские обстрелы по гражданским объектам, убивая мирных граждан и разрушая критическую гражданскую инфраструктуру.

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Атакуя инфраструктуру энерго- и водоснабжения, Россия пытается уничтожить украинскую нацию в рамках политики геноцида.

Обстреливая украинские АЭС и ставя Европу на грань ядерной катастрофы, Россия также ведет опасную риторику возможного применения ядерного оружия, которое ставит под угрозу безопасность всего мира. В настоящее время критически важно консолидировать совместные и решительные действия, чтобы обеспечить надежное сдерживание и предотвращение любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия.

Будапештский меморандум доказал, что никакие договоренности с РФ не работают, если Россия сохраняет физическую способность и мотивацию их нарушать. Вызывающее нарушение Россией своих обязательств подчеркивает необходимость выработки новой качественной системы гарантий безопасности для Украины и мира, которые делают невозможным повторение российской агрессии.

Призываем партнеров продолжить работу над воплощением рекомендаций Киевского договора безопасности, подготовленного международной рабочей группой под председательством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена", - заявили в МИД.