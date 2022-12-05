Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на военные аэродромы в Рязани и Энгельсе. ВИДЕО
Министерство обороны России обвинило Украину в атаке на военные аэродромы в Рязани и Энгельсе с помощью реактивных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Российские военные утверждают, что якобы украинские беспилотники удалось перехватить и они "частично повредили обшивку корпуса двух самолетов". В то же время в Минобороны РФ заявили, что в результате этого трое российских военных погибли, а четверо получили ранения.
Российские издания выдвигают версию, что удар мог наноситься советским БПЛА Ту-141 "Стриж". Согласно характеристикам, на борту он может иметь до 150 кг полезной нагрузки и обладает дальностью полета до 1000 км.
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«Стриж» на пусковой установке (прицепе), в Государственном музее авиации Украины. Киев.
Перестаньте курить Кубинськие сигары и все наладицца..😝🤣