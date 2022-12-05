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Новости Война
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Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на военные аэродромы в Рязани и Энгельсе. ВИДЕО

конашенков

Министерство обороны России обвинило Украину в атаке на военные аэродромы в Рязани и Энгельсе с помощью реактивных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские военные утверждают, что якобы украинские беспилотники удалось перехватить и они "частично повредили обшивку корпуса двух самолетов". В то же время в Минобороны РФ заявили, что в результате этого трое российских военных погибли, а четверо получили ранения.

Российские издания выдвигают версию, что удар мог наноситься советским БПЛА Ту-141 "Стриж". Согласно характеристикам, на борту он может иметь до 150 кг полезной нагрузки и обладает дальностью полета до 1000 км.

Смотрите также: Утром в районах аэродромов базирования стратегической авиации России прогремели взрывы, - росСМИ. ВИДЕО

Автор: 

Минобороны рф (926) аэродром (292)


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Топ комментарии
+77
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05.12.2022 21:16
+70
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05.12.2022 21:18
+67
Они дейтвительно **...тые .
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05.12.2022 21:04
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Когда уж эти Рабские вымираты развалятся на народные республики да будут одна другую обстреливать.. ждём 9 год уж((
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05.12.2022 21:52 Ответить
Не скавуліть пацаки,все тільки починається!!!!
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05.12.2022 21:52 Ответить
конашенков в черговий разь виліз з конячої дупи зі своїми тупим маренням і фантазіями...
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05.12.2022 21:54 Ответить
Они нас обвиняют... Идиоты! Это просто украинская СВО!
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05.12.2022 22:12 Ответить
******** и в будку,по принципу ракетки боря вкстник,куды хатю туды летю
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05.12.2022 22:30 Ответить
вотон он

«Стриж» на пусковой установке (прицепе), в Государственном музее авиации Украины. Киев.
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05.12.2022 22:35 Ответить
Нужно понимать так, что Украина предоставила кремлю гарантии опасности?
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05.12.2022 22:59 Ответить
Пусть обращаются в суд! 😁ахах . Дебилы.
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06.12.2022 00:14 Ответить
V Sportloto, odnoznačno.
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06.12.2022 00:34 Ответить
звинуватили? а что нельзя?
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06.12.2022 00:48 Ответить
пора б зробити тисяч 50 дешевих дрончиків (форми, пластик, пінопласт, склотканина ...) на центнер вибухівки та послати на голови козломордих тварюк по кривих траєкторіях, в т.ч. на кремль (паливні термінали, мости, літачки, заводи, енергетика...), бо безкарно ******** українців ...
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06.12.2022 01:29 Ответить
При совке были подобные лозунги: "Пятилетку - за 3 дня! Даёшь!"
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06.12.2022 09:41 Ответить
Украина е.ашить аэродромы недовторой армии, а они гражданские объекты, я бы на месте этого ... повесился.
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06.12.2022 01:44 Ответить
У этого ***** не хватит ума даже петлю соорудить.
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06.12.2022 10:00 Ответить
То давайте попросимо у них пробачення.Вибачие кляті рашистські окупанти ваші лі таки девять місяців спокійно собі закидали нас ракетами і нарешті ми їх пошкодили.Аяяй як це ми посміли.Обіцяємо надалі що кожен ваш літак який несе розруху на наші міста впаде там де злетить.
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06.12.2022 01:46 Ответить
ТунгуSSкий Метеорит напал на мавзолейную РабSSeю..🦍🦍а виновата Украина...
Перестаньте курить Кубинськие сигары и все наладицца..😝🤣
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06.12.2022 02:21 Ответить
Ти мабуть кацап, чі тупий як пробка, в наш час є гугл всім допомога, чі тий цього не знаєшь
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06.12.2022 04:22 Ответить
Довго чухаєтесь, той аеродром повинен бути знищений
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06.12.2022 04:20 Ответить
Пусть идут жаловаться в ООН
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06.12.2022 07:43 Ответить
Всі військові цілі являються абсолютно законними по відношенню до країни-агресора.Знищували,знищуємо та будемо знищувати до повної перемоги над ворогом.
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06.12.2022 08:03 Ответить
Так ми ще ж нічого не починали.
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06.12.2022 09:33 Ответить
чекайти кацапо- падли- скоро інше вам прилетить...слава ЗСУ!!!!
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06.12.2022 09:51 Ответить
Обвинило - не то слво. Высоко оценило
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06.12.2022 09:53 Ответить
реактивные беспилотники СОВЕТСКОГО производства???
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06.12.2022 10:05 Ответить
Новости и дурдома.
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06.12.2022 11:17 Ответить
Конашенков скоро до фельдмаршала "дослужится".
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06.12.2022 11:30 Ответить
*** сосіть, потвори.
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06.12.2022 13:12 Ответить
Прапорщик Кокошников негодует!
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06.12.2022 15:37 Ответить
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