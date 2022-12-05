Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на военные аэродромы в Рязани и Энгельсе. ВИДЕО

Министерство обороны России обвинило Украину в атаке на военные аэродромы в Рязани и Энгельсе с помощью реактивных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские военные утверждают, что якобы украинские беспилотники удалось перехватить и они "частично повредили обшивку корпуса двух самолетов". В то же время в Минобороны РФ заявили, что в результате этого трое российских военных погибли, а четверо получили ранения.

Российские издания выдвигают версию, что удар мог наноситься советским БПЛА Ту-141 "Стриж". Согласно характеристикам, на борту он может иметь до 150 кг полезной нагрузки и обладает дальностью полета до 1000 км.

Смотрите также: Утром в районах аэродромов базирования стратегической авиации России прогремели взрывы, - росСМИ. ВИДЕО