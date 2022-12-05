Премьер Эстонии Каллас о "гарантиях безопасности" для РФ: Говорить о мире с Россией сейчас опасно

Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что говорить о мире с Россией сейчас опасно, поскольку сначала необходим вывод российских войск с территории Украины, а затем должна быть обеспечена безопасность Украины.

Это она сказала в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона об обсуждении гарантий безопасности РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Каллас отказалась напрямую комментировать слова Макрона, однако "в качестве общего комментария" сказала, что "позиция Эстонии по обеспечению европейской безопасности была давней и четкой: сегодня в центре внимания свободного мира должно быть то, как помочь Украине победить и обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе". "Военные преступники должны быть привлечены к ответственности и нужно возместить убытки. Только это путь к прочному миру и предотвращению будущих агрессий", - добавила премьер.

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По словам Каллас, инициатива на поле боя в настоящее время находится в руках Украины, которая успешно освобождает свои территории. России нужен перерыв, чтобы выиграть время, собраться с силами и подготовиться к следующему наступлению. "Поэтому прекращение огня сегодня было бы в военных интересах россии, а говорить о мире или прекращении огня опасно. Идет агрессивная война, где Россия вторглась к своему соседу, и в этом свете наше внимание должно быть сосредоточено на обеспечении безопасности Украины", — подчеркнула Каллас.

По ее словам, Россия требовала гарантий безопасности на протяжении многих лет. "Это завеса, с помощью которой можно оправдать захватнические войны и другие военные преступления. Это также тема, которая используется для проталкивания политики сфер влияния, чтобы лишить страны права принимать самостоятельные решения в выборе внешней и оборонной политики", — продолжила премьер-министр.

Она отметила, что сегодня суть не только в безопасности Украины, но и всей европейской архитектуре безопасности, в центре которой территориальная целостность, суверенитет государств и недопустимость агрессии. Вопрос в том, действительны эти принципы или нет.

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Каллас отдельно отметила, что НАТО является оборонной организацией, которая никому не угрожает: "НАТО — это альянс, созданный для защиты своих членов… миллионов людей от российских военных преступлений и завоеваний".