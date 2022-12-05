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Венгрия отказалась тренировать украинских военных в рамках миссии ЕС: "Хотим двигаться к миру"

угорщина

Государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Будапешт не будет тренировать украинских военных на своей территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Некоторые европейские страны тренируют украинских военных. В Венгрии – нет. Мы сказали "нет". Мы хотим двигаться не к войне, а к миру", – заявил Менцер в понедельник.

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Заявление представителя венгерского МИД прозвучало на фоне сообщений о том, что некоторые государства, например Чехия, уже начали или планируют начать подготовку на своей территории военных из Украины.

Это происходит в рамках миссии Европейского Союза EUMAM, мандат которой сначала будет длиться два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мерами государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открыта для участия третьих государств.

Как сообщал на прошлой неделе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, в миссии EUMAM принимают участие 20 стран ЕС, а 1100 украинских военных уже проходят обучение в разных лагерях.

Автор: 

Венгрия (1943) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+57
Цікаво, а вони щось можуть нас навчити? Сумніваюсь впору нашим їх тренувати.
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05.12.2022 21:52
+56
А чему она может научить? Как пуйлу зад лизать?
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05.12.2022 21:52
+37
П...расы, сэр (с)
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05.12.2022 21:52
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Чомусь я не здивований ...
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05.12.2022 21:52 Ответить
П...расы, сэр (с)
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05.12.2022 21:52 Ответить
Абсурд ,что эти чмошники пособники Гитлера , могут чему-то учить, лучшие в мире ЗСУ? Пошли они в …
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06.12.2022 03:42 Ответить
Цікаво, а вони щось можуть нас навчити? Сумніваюсь впору нашим їх тренувати.
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05.12.2022 21:52 Ответить
А чему она может научить? Как пуйлу зад лизать?
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05.12.2022 21:52 Ответить
о уйобики вправні вояки - за дві війни територія мадярщини скоротилась на дві третини

2-я армия Венгрии Основана https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 1 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1940 года . Принимала активное участие во Второй мировой войне
совпадение ? не думаю !


венгрия вторая мировая
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05.12.2022 21:57 Ответить
*************.
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05.12.2022 21:53 Ответить
лицемірне мадярське кодло. Бажаю, щоб увесь світ спостерігав як ви "рухаєтеся до миру", отримуючи масовані ракетні обстріли. Тьху!
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05.12.2022 21:53 Ответить
не дуже й хотілось. писдуйте на родіну за урал, мадьяри ху...ві
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05.12.2022 21:55 Ответить
Рухайтесь за російським кораблем
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05.12.2022 21:55 Ответить
Представляю как эти пи..ры расстроились когда путлер обосрался под Киевом и стало понятно, что захват Украины невозможен. Ведь они думали, что Закарпатье уже у них в кармане
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05.12.2022 21:56 Ответить
Угу, враховуючи шо вже четвертий строк на мадярщині перевибирають орбанівську партію націоналістів, і тут такий обосрамс, йому на ходу доводиться ліберазуватися, щоб не втратити ілєкторат, і євробабло
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05.12.2022 22:22 Ответить
Ну тогда ради мира нужно перекрыть мадьярам нефтепровод. От етой нефти столько войн и горя
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05.12.2022 21:57 Ответить
А эти ************ могут нас чему то научить ???
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05.12.2022 21:58 Ответить
Цікаво що ці ******** будуть плакати через півроку

Те що вони кончені ітак ясно
От наскільки кончені -питання..
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05.12.2022 21:59 Ответить
на уровне кацапов
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06.12.2022 03:45 Ответить
Мадяри хочуть рухатися до "русского миру", Запам'ятаємо це і через рік подивимося, про що будуть співати мадяри. Після перемоги над терористом світу українці будуть ухвалювати рішення, а світ їм допомагати і одним із рішень виключити мадярів-мокшів з НАТО і ЄС.
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05.12.2022 21:59 Ответить
- Куме! Ви новину чули? ЄС звільнило Угорщину від дотримання обмежень ціни на закупівлю російської нафти! Виходить, «євросоюзвці» здалися перед якоюсь Угорщиною?!
- Ну, як Вам сказать Якщо мадяри хочуть платить кацапам за нафту більше - це їх проблеми Хай платять хоч і по сотні доларів От тільки де вони на це гроші візьмуть? Адже ЄС їх звільнив не тільки від дотримання фіксованих цін на нафту, але й від отримання Угорщиною від ЄС фінансової допомоги на суму більше 7 мільярдів євро...



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06.12.2022 04:41 Ответить
До "русского мира"? Ну що ж ... ми не злопам'ятні, але запам'ятаємо на довго ..
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05.12.2022 21:59 Ответить
Що ці у"******" можуть на тренорувать.? Венгри - викиньте свого орбана і будемо дружить.
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05.12.2022 21:59 Ответить
Не питайте лыжных иллюзий , там венгры такие же отбитые на всю голову как и кацапы . Нацистское правление этого пид@раса их полностью устраивает !
Было бы не так ,они бы его несколько раз подряд не выбирали бы .
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05.12.2022 22:52 Ответить
прав был сапёр Водичка.
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05.12.2022 22:00 Ответить
Цього персонажа вже згадував декілька разів- молодець Гашек, як у воду дивився...
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06.12.2022 04:55 Ответить
Мадяри, ви під...ти і смоктуни у ходячого трупа москальського! Ганьба!
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05.12.2022 22:00 Ответить
забули 56 рік, барани....хоча, фашистів колишніх не буває...
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05.12.2022 22:00 Ответить
"- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват.."
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05.12.2022 22:02 Ответить
Написано близько 100 років тому, нічого не змінилося
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05.12.2022 22:40 Ответить
орбан во сні ділить украіну з ******..буде довго спати потеряе те шо й мае.
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05.12.2022 22:03 Ответить
Я б побоявся довіряти їх тренуванням...
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05.12.2022 22:04 Ответить
да всем уже насрать на венгров,от них никто уже ничего и не ждет
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05.12.2022 22:05 Ответить
Не миру, а нашої поразки та Закарпаття хочуть падлюки.
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05.12.2022 22:06 Ответить
Не понятно ваше возмущение. Разе не голосили поцреоты, что Европа нам ничего не должна, а Украины должна была сама подготовится к войне со 2-й армией мира ? Разве не гыгыкали про "бросаться асфалтом" ?
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05.12.2022 22:07 Ответить
Ще один *****.
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05.12.2022 22:13 Ответить
Нет, я как раз считаю, что Европа и США должны помоч Украине ВСЕМ военным потенциалом. Меня даже банят за это регулярно.
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05.12.2022 22:18 Ответить
помочь
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05.12.2022 22:20 Ответить
Рабинович - вы руцкие друх друха ведь не обманиваете...?
так-что иди ты на путина...!
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05.12.2022 22:25 Ответить
Не потрібно вести справу з мадярами, поки у них при владі уйоббікі.
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05.12.2022 22:11 Ответить
Рухайтесь наху# ******.
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05.12.2022 22:11 Ответить
Питання не по темі, хтось може пояснити чому всі українські ефіри забиті кацапськими експертами, щось важко уявити собі таке в 2 світову з німцями. Чому немає інтерв'ю з поляками, англічанами і тд? Знов нав'язується почуття меншовартості, кацап освідченіший, мудріший...куда це все доведе через деякий час чогось не викликає сумнівів
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05.12.2022 22:12 Ответить
В цілому угорці непогані люди і доволі добре ставляться до українців. Але, як у всякому дрогому наріді, є своє лайно і свої кінчені *******. Тому там, як і в Україні, достатньо знести гідрову бошку негідника орбана, і їхній спів змінить напрямок. Свого часу мацкалі вдало з їх владою попрацювали, вийшло ...
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05.12.2022 22:14 Ответить
Можна сказати одним словом -підари!
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05.12.2022 22:14 Ответить
Щоб угорські вйобики рухалися до миру, Україні потрібно припинити транзит нафти до Угорщини, купуючи котру ,угорські прорашистські 3,14раси спонсорують рашистську війну в Україні.
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05.12.2022 22:17 Ответить
Доки вони повноправні члени ЄС та НАТО ми не можемо це зробити.
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05.12.2022 22:21 Ответить
Чому?Ми ж не в НАТО і не в ЄС
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05.12.2022 22:25 Ответить
Якщо відключтьи *******, то і чехам відключим, а це не гуд. А так би , я думаю, вже б відключили
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05.12.2022 22:54 Ответить
а ще газу не давати......нафти....дизтоплива.....латорицу перекрити..........а ще вооооздухууу не давати.........хай поперхнуться.......
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06.12.2022 08:57 Ответить
що Ти словесну піну розпускаєш?-Ти краще включи черепу,як прорашистські вйобики допомагають рашисту.
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06.12.2022 19:12 Ответить
Україні потрібно починати готувати мадярське населення до депортації та інтернування на "мадярщину". Для початку позбавити українського громадянства всіх без винятку власників подвійного громадянства. Цей Конституційний акт позбавляє угорців Закарпаття права голосу в Україні і робить їх перебування в Україні сумнівним "актом доброї волі" з сторони України. "Добра воля" в будь який момент може закінчитися простим висловом - "Терпець урвався! Геть!"
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05.12.2022 22:19 Ответить
Угорці чмоні, нахєр цих фашистів
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05.12.2022 22:29 Ответить
Хочемо лизати путінську дупу, до блиску
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05.12.2022 22:34 Ответить
так оно ж чмо цыганское ждет что раися победит и ей кусочек Украины куййло подгонит с барского плеча. но мы то знаем, что поставщики овощей и автобусов всегда ставят на аутсайдера.
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05.12.2022 22:35 Ответить
Венгерское правительство это пример деградации человеческой личности при сопутствующей этому петерей памяти. Я помню разговор с участником венгерских событий при СССР, он ходил по гражданке, по тылам протестующих и убивал особо активных, таких как он было много. 1956.
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05.12.2022 22:35 Ответить
Бояться, бо наші їм так накостиляють ))
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05.12.2022 22:38 Ответить
в Закарпатье нужно эвакуировать проукраинское население с оккупированных территорий и часть промышленных обьектов.
чем больше - тем лучше.
******* москали бомбить не будут - это живой щит.
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05.12.2022 22:44 Ответить
Ти при своєму розумі? Щоб дорваться до необмеженої влади, КГБісти не спинилися перед масовим убивством власних горомадян у Волголонську та на Каширському шосе! Що йому якісь мадяри? Тим більше, що вони можуть у будь-який момент звалить вину на українців - скажуть, що між мадярами ховалися "штаби укронацистів"
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06.12.2022 04:46 Ответить
Чому ці ****** можуть навчити? Як пролюбить за дві війни половину своєї території, мародерити та катувати цивільне населення? Під@р в поганому розумінні цього слова
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05.12.2022 22:52 Ответить
Мадьярокацапы в своём репертуаре.
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05.12.2022 23:10 Ответить
Жила собі була при*іздяна дівчинка і звали ії Угорщина. Це і вся казочка.
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05.12.2022 23:53 Ответить
Бувають і отруйні паприкаші...
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06.12.2022 00:42 Ответить
они там реально *******. все новости из мадярщины можно уже смело игнорировать
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06.12.2022 02:24 Ответить
Вони сказали"ні" тому що їм нема чому навчити.Гасло угорської політики"А баба Яга против"і нехай рухаються з ним на...
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06.12.2022 02:43 Ответить
Нужно эту территорию переименовать из Угорщiни в Муд'ярiя.
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06.12.2022 12:39 Ответить
Мадяри уперто риють собі ямку в яку і впадуть. Терпець союзу увірветься, ну не може він довго терпіти випендрьож одного ******...хоча
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06.12.2022 05:01 Ответить
Треба гнати іх з Євросоюзу за тим кораблем !!!
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06.12.2022 05:46 Ответить
So, is HUngary a terrorist state, too?
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06.12.2022 05:59 Ответить
А шо венгры могут научить ? Как быть пособниками фашистов и воровать золото из музеев!,
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06.12.2022 07:01 Ответить
Вони хочуть рухатися до миру. Мабуть до руського миру
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06.12.2022 07:16 Ответить
Вчителі, мля
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06.12.2022 08:18 Ответить
Я бы выкинул Венгрию из НАТО. Скажем Турцию ( тоже enfant terrible) выкинуть невозможно, она слишком важна для НАТО, а с Венгрии много ль толку?
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06.12.2022 10:08 Ответить
Тріанон це найкраще, що могло бути з цим непотребом
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06.12.2022 10:55 Ответить
 
 