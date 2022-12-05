Венгрия отказалась тренировать украинских военных в рамках миссии ЕС: "Хотим двигаться к миру"
Государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Будапешт не будет тренировать украинских военных на своей территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Некоторые европейские страны тренируют украинских военных. В Венгрии – нет. Мы сказали "нет". Мы хотим двигаться не к войне, а к миру", – заявил Менцер в понедельник.
Заявление представителя венгерского МИД прозвучало на фоне сообщений о том, что некоторые государства, например Чехия, уже начали или планируют начать подготовку на своей территории военных из Украины.
Это происходит в рамках миссии Европейского Союза EUMAM, мандат которой сначала будет длиться два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.
Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мерами государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открыта для участия третьих государств.
Как сообщал на прошлой неделе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, в миссии EUMAM принимают участие 20 стран ЕС, а 1100 украинских военных уже проходят обучение в разных лагерях.
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2-я армия Венгрии Основана https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 1 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1940 года . Принимала активное участие во Второй мировой войне
совпадение ? не думаю !
венгрия вторая мировая
Те що вони кончені ітак ясно
От наскільки кончені -питання..
- Ну, як Вам сказать… Якщо мадяри хочуть платить кацапам за нафту більше - це їх проблеми Хай платять хоч і по сотні доларів От тільки де вони на це гроші візьмуть? Адже ЄС їх звільнив не тільки від дотримання фіксованих цін на нафту, але й від отримання Угорщиною від ЄС фінансової допомоги на суму більше 7 мільярдів євро...
Было бы не так ,они бы его несколько раз подряд не выбирали бы .
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват.."
так-что иди ты на путина...!
чем больше - тем лучше.
******* москали бомбить не будут - это живой щит.