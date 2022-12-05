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Новости Война
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Энергетики приступили к ликвидации последствий ракетных ударов по инфраструктуре, работы будут продолжаться всю ночь, — ДТЭК

дтек

Аварийные бригады энергетиков приступили к ликвидации последствий ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, работы будут продолжаться всю ночь, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение потребителей.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас ситуация сложная, хотя она и контролируемая. Это уже восьмая волна обстрелов. У нас проблема с тем, что действительно были попадания в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Нам очень повезло, что так хорошо сработала ПВО. 60 из 70 ракет – это хороший результат. Было бы гораздо хуже, если бы наши ВСУ не творили такие чудеса", — заявил Сахарук.

Вследствие обстрелов почти по всем регионам Украины проводятся аварийные отключения для стабилизации системы.

"Энергетики приступили к устранению повреждений, ночью работы будут продолжаться. Будем пытаться сделать так, чтобы как можно скорее вернуться к графикам стабилизационных отключений, чтобы прекратить аварийные отключения", - заявил исполнительный директор ДТЭК.

Читайте также: Во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений, - Укрэнерго

Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. 5 декабря Россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины. По официальной информации, по Украине было выпущено более 70 ракет, из них более 60 были сбиты. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры в трех областях.

Автор: 

энергетика (2558) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+12
Після перемоги пам'ятник енергетикам обов'язково. Це справжні герої.
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05.12.2022 22:05
+8
І тим хто вчасно оплачує рахунки. Зараз це теж героїзм...
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05.12.2022 22:09
+3
Пора починати знищення військових обєктів. Насамперед в Криму.
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05.12.2022 22:08
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Після перемоги пам'ятник енергетикам обов'язково. Це справжні герої.
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05.12.2022 22:05 Ответить
І тим хто вчасно оплачує рахунки. Зараз це теж героїзм...
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05.12.2022 22:09 Ответить
про що киздиш ?
через блекаут не користуюсь обігрівачем та ел. плитою (лише мультиваркою) і рахунок за минулий місяць буде в рази менший

.
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05.12.2022 22:20 Ответить
Багато людей Вам за це вдячні. Але мова йде про те що багато сімей не мають змоги оплачувати рахунки і за 9 місяців накопичили величезні заборгованості з електрики. Мільйони людей за кордоном і теж не сплатили борги. А ремонт після ударів по інфраструктурі не безкоштовний...
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05.12.2022 22:27 Ответить
хтота ордена требует...
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05.12.2022 22:05 Ответить
заморытэсь отрымуваты колысь..
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05.12.2022 22:09 Ответить
електрики працюють без вихідних в дві зміни
не заслужили "За заслуги" ?

ах да, у нас інші мають "За заслуги" - ЗЄльоні та квартальні слуги
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05.12.2022 22:24 Ответить
Мамкині орденоносці. Як Кошовий, Пікалов та Мосейчук отримали відзнаки за мужність замість ЗСУ та електриків
https://www.youtube.com/watch?v=QEn6-3-NStw
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05.12.2022 22:26 Ответить
у нас море окопів... і море достойних козаків у них...
у нас бракує заголовків у смі для воїнів.
енергетикам ,звичайно,наша шана,але будьте людьми.
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05.12.2022 22:32 Ответить
Скоро вони ще по Герою України отримають. Як при Януковичу шахтьори.
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05.12.2022 22:33 Ответить
шахтьори не язиком вугілля рачки ворочали на глибині 1 км із небезпекою взриву

кожен день йшли в забой без гарантії повернутись, а ці пики навіть телевізор не розібьє
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05.12.2022 22:44 Ответить
Пора починати знищення військових обєктів. Насамперед в Криму.
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05.12.2022 22:08 Ответить
Це від вас порада генштабу? Чи наказ? А може ЗСУ буде вирішувати?
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05.12.2022 22:28 Ответить
Це порада. Краще мудрого порада, ніж дурного допомога.
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05.12.2022 22:34 Ответить
Порада. То ж хай вже ЗСУ вирішують. Нарешті! Бо звідти ж прилітає...
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05.12.2022 22:35 Ответить
Нажаль РФ може по нам стріляти, а ми ні, бо Сполучені Штати таємно модифікували передові пускові установки HIMARS передані Україні, щоб ЗСУ не змогли їх використати для запуску ракет великої дальності по росії.
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06.12.2022 00:45 Ответить
прямо там тайно. пока фсб-кроты в кровати зЕленгскава хрен нам высокотехнологичное оружие
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06.12.2022 01:11 Ответить
 
 