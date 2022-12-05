Энергетики приступили к ликвидации последствий ракетных ударов по инфраструктуре, работы будут продолжаться всю ночь, — ДТЭК

Аварийные бригады энергетиков приступили к ликвидации последствий ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, работы будут продолжаться всю ночь, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение потребителей.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас ситуация сложная, хотя она и контролируемая. Это уже восьмая волна обстрелов. У нас проблема с тем, что действительно были попадания в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Нам очень повезло, что так хорошо сработала ПВО. 60 из 70 ракет – это хороший результат. Было бы гораздо хуже, если бы наши ВСУ не творили такие чудеса", — заявил Сахарук.

Вследствие обстрелов почти по всем регионам Украины проводятся аварийные отключения для стабилизации системы.

"Энергетики приступили к устранению повреждений, ночью работы будут продолжаться. Будем пытаться сделать так, чтобы как можно скорее вернуться к графикам стабилизационных отключений, чтобы прекратить аварийные отключения", - заявил исполнительный директор ДТЭК.

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Напомним, с октября Россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. 5 декабря Россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины. По официальной информации, по Украине было выпущено более 70 ракет, из них более 60 были сбиты. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры в трех областях.