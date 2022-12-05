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Новости Война
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Сегодняшний ракетный удар РФ по Украине был нацелен на гражданскую инфраструктуру, - Белый дом

джон,кірбі

Последняя массированная ракетная атака россиян по Украине была явно нацелена на объекты гражданской инфраструктуры и преследовала цель создать больше страданий для рядовых граждан.

Такую позицию озвучил в понедельник во время телефонного брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это еще одно проявление жестокости с продолжением ударов по явно гражданским целям с той целью, чтобы на самом деле причинить человеческие страдания", - заявил представитель Белого дома.

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Он также отметил, что, по предварительным оценкам, Россия выпустила несколько десятков ракет. И это, по его словам, стало лишним напоминанием о том, что Путин не оставил своих намерений "поставить на колени" украинцев путем уничтожения критической инфраструктуры.

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"Так что мы, конечно, продолжим снабжать украинцев тем, что им нужно для защиты", - заверил Кирби.

Он подчеркнул, что США, со своей стороны, постоянно общаются с официальным Киевом на предмет потребностей в сфере безопасности, а также необходимого оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры. По его словам, эти усилия прилагаются вместе с европейскими и другими партнерами.

Автор: 

обстрел (27093) США (26598) Кирби Джон (452) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+19
Все вірно сказав. Тільки забув ще закликати негайно перестати наносити ракетні удари, вивести війська і припинити війну. Ну і стурбованості щось мало.....
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05.12.2022 22:31
+18
Ольга Іванова

@Olgavanova4

·

https://twitter.com/Olgavanova4/status/1599817222700269568

В ответ

https://twitter.com/Ray_net_ua @Ray_net_ua

А классные у нас союзники!Правда? Союзники,которые в первые дни войны делают на нас ставки, как долго мы продержимся. Союзники,которые стараются сохранить лицо преступнику,а не сохранить жизнь жертве. Союзники,которые помогают с последствиями больше,чем с устранением причины...
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05.12.2022 22:45
+14
координатор з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі має піти працювати в школу для відсталих

ціни не буде цьому пояснювачу очевидного
може ще щось додасть про річницю Будапештських гарантій для України ?
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05.12.2022 22:30
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
координатор з питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі має піти працювати в школу для відсталих

ціни не буде цьому пояснювачу очевидного
може ще щось додасть про річницю Будапештських гарантій для України ?
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05.12.2022 22:30 Ответить
Ясна річ щ допомога є... але пригадайте скільки витрачено в афганістані... і головне з яким результатом.... Це все що потрібно знати про монстра-поліцейського США...
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06.12.2022 03:27 Ответить
Все вірно сказав. Тільки забув ще закликати негайно перестати наносити ракетні удари, вивести війська і припинити війну. Ну і стурбованості щось мало.....
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05.12.2022 22:31 Ответить
що він палить?
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05.12.2022 22:36 Ответить
Боягузи керують сильними країнами світу.... тому й "не бачать" відкритого Геноциду рашистів до Українців!!! Coward's.... just Coward's.
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05.12.2022 22:38 Ответить
бла-бла-бла! Дайте ПВО, суки!
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05.12.2022 22:38 Ответить
припини істерику, бо тебе республіканці читають
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05.12.2022 22:41 Ответить
Да? И чё?
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06.12.2022 14:12 Ответить
Ну так что там, шизоид?
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08.12.2022 14:28 Ответить
Дашовыгаварите? Но признавать Кремлевский Режим террористами вы конечно не будете атопутиннападэ?
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05.12.2022 22:41 Ответить
Атозпутінимнебудеякторгувати.
Їм насрать нападе чи ні, вони і так знають, що не нападе. А от торгівлю зривати - це вже серйозно.
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05.12.2022 23:22 Ответить
Пішло ти блд у сраку,містер математик
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05.12.2022 22:44 Ответить
Ольга Іванова

@Olgavanova4

·

https://twitter.com/Olgavanova4/status/1599817222700269568

В ответ

https://twitter.com/Ray_net_ua @Ray_net_ua

А классные у нас союзники!Правда? Союзники,которые в первые дни войны делают на нас ставки, как долго мы продержимся. Союзники,которые стараются сохранить лицо преступнику,а не сохранить жизнь жертве. Союзники,которые помогают с последствиями больше,чем с устранением причины...
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05.12.2022 22:45 Ответить
З теперішніми зелеболами,добре хоч такі ще лишились.
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05.12.2022 23:16 Ответить
тіпа учора воно цілилось у амбасади нато...
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05.12.2022 22:49 Ответить
Кацапи спалились - фсьо їх папукалі на гарячем, уявляю шо тепер буде
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05.12.2022 22:49 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1599855394809032704 55 мин

Ответ на вопрос, почему Запад дает Украине так мало оружия! Польский эксперт Пьотр Кульпа дал чёткий ответ. Так вышло, что польские аналитики самые точные в мире.

https://twitter.com/i/status/1599855394809032704
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05.12.2022 22:53 Ответить
И что? США играет всегда себе в пользу. Даже во Вторую Мировую они не спешили вписываться. Украина должна была иметь свои силы для отражения кацапской атаки, но все было просрано. Нечего теперь пенять на тех, кто хоть как-то помогает выстоять.
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06.12.2022 01:25 Ответить
Констатація очевидного
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05.12.2022 22:56 Ответить
И все же США спасибо. Они реально помогают. А могли бы таким лохам, что САМИ отдали ракеты и ЯО за НИЧТО (индейцы за Манхеттен хоть бусики получили, мы- просто йух) ничего не давать.
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05.12.2022 23:02 Ответить
Неправда. куЧМО і його банда отримали величезну суму від США,а те,що ми всі нічого не отримали-цілком закономірно,бо ніхто з нас меморандум не підписував
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05.12.2022 23:10 Ответить
Вже писав це,але зважаючи на месседж ,що видав американський «капітан очевидість» і на роздратування людей,викликане месседжем,повторюсь: Невже до більшості досі не дійшло,що у планах США ми мали кошмарити окупантів САМЕ партизанською війною,як моджахеди у Афгані,дохнучи сотнями тисяч,поки США витіснятиме рашку з ринків . Байден навіть і не приховував це,говорячи про партизанську війну напередодні нападу кацапів,і надавши нам для цієї війни пару тисяч «хлопавок» Але кацапська армія виявилась наскільки нікчемною при вторгненні,що доводиться імпровізувати, даючи трішки більш гучних «хлопавок» нам,а кацапам поради-«де вони помилились на початку». Але цілі США не змінились,і для досягнення їх Україна «не повинна програти » і мати «сильні переговорні позиції », разом з тим треба «не допустити ескалації»-тобто,ПЕРЕМОГИ України,шоби ви панімалі... США глибоко насрати,скільки нас загине,а нам залишається просто битись за свою державність і власне існування з тим,що є і що нам дають наші «партнери», і не створювати собі кумирів. Не треба боятись побачити те,що бачиш.
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05.12.2022 23:05 Ответить
решили гипнотизировать ***** телепатией по методике Алана Чумака...
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05.12.2022 23:05 Ответить
Это что опять обеспокоенность или он просто захотел потрындеть.
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05.12.2022 23:11 Ответить
От так нас ви ****,,,ли 28років тому разом з москалями.Одна Україна хотіла миру і віддала третій арсенал ядерної зброї,повіривши вам.Суки ви якшо чесно,замість того щоб реально дати зброю перемоги ви тягнете ту війну вже 10місяць,і дозами ту зброю надсилаєте.15 ф-16 і 15 аткмс в корінь поміняли б зараз хід війни.Це взагалі копійки для вас але для нас це купа врятованих життів і тисячі кілометрів звільненої землі.Але ні ви тягнете,ви краще генераторів дасьте на міліард,ніж зброю для перемоги.Немає відчуття що вам потрібна наша перемога,вам головне щоб ми не програли от і вся ваша суть.І деякі експерти заявляють що от мол нам захід нічого не винен,ні винен ще і як винен,бо ви нас в ду..у цілували поки в нас була ядерна зброя,а тільки ми її віддали все, вже ми стали як придаток.,,
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05.12.2022 23:14 Ответить
Ця карта наочно демонструє потенційно досяжну зону дій для українських ударних дронів (за даними OSINT-експерта Tender). А фото, що додаються, свідчать про реальність таких планів.
https://scontent.fiev22-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/318468443_8496283780443699_4461134544993669348_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=jO8QSpP8D38AX_xRNIf&_nc_ht=scontent.fiev22-1.fna&oh=00_AfAArtYJLqVzdfhe1ETCjb41cbPh-hWx6aitg_cE9SuAcw&oe=6393166B
Сьогодні зранку, десь за 6 годин до першої хвилі сьогоднішньої ракетної атаки ВКС рф, скоріш за все, саме українські дрони, вдарили по російських військових аеродромах Енгельс-1 (Саратовська обл.) та Дягілево (Рязанська обл.), вивівши з ладу орієнтовно 7 літаків ракетоносіїв (можливо Ту 95 чи Ту 22м) кожен з яких, за один підйом може випустити до 8 ракет. Тож замість 20-ох стратегічних бомбардувальників, по Україні відпрацювало 13-ть. На думку експертів, пошкоджені літаки дуже не швидко повернуться в стрій, якщо взагалі повернуться.

За попередніми даними, замість трьох було дві неповні хвилі повітряних атак силами 13-ти ракетоносіїв, орієнтовно 104-ма крилатими ракетами (Х-101, Х-555 та Х-59) + залп 16-ма «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Українські повітряні сили збили понад 60 ракет.

Із врахуванням пошкоджених літаків, загальний обсяг атаки міг становити, щонайменш 160-180 ракет (Х + Калібри). Це мало б покласти десь на тиждень всю енергосистему, комуналку та іншу цивільну інфраструктуру України. Й це міг статися дуже серйозний колапс.

Але колапсу не сталося. Звичайно були влучання. Вирубало світло та воду в Одесі, зникало світло в Львівській, Тернопільській, Сумській, Житомірській та інших областях. Але колапсу, на який розраховувала РФ, в Україні знов не сталося. Бо спрацювало ППО та ПРО. Бо на випередження спрацювали ударні дрони.

Це був дуже корисний досвід для українських сил оборони. Сподіваюсь в подальшому, практика попереджувальних ударів буде вдосконалюватися й врешті решт усі російські атаки будуть відбуватися лише у головах російських військових та у їх бойових наказах, реалізація яких стане неможливою.
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05.12.2022 23:21 Ответить
Дякуємо за цінну інфу, капітане очевидність! Як же ж ми без тебе розіьралися б???

Краще б дали ППО у нормальній кількості. А то лише язиками мелете...
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05.12.2022 23:30 Ответить
Бути такого не може!
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05.12.2022 23:55 Ответить
Серйозно??? А до того, по чому був удар? Це якась клоунада!
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06.12.2022 00:13 Ответить
Мавзолейные Обезьяны привыкли бороться с детьми не только в Беслане и с домами в Москве Волгодонске Буйнакске...а даже в театре на Дубровке...типа Норд Ост и даже подлодка Курск напала на Хмыря КГБшного ..
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06.12.2022 02:42 Ответить
 
 