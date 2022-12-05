Сегодняшний ракетный удар РФ по Украине был нацелен на гражданскую инфраструктуру, - Белый дом
Последняя массированная ракетная атака россиян по Украине была явно нацелена на объекты гражданской инфраструктуры и преследовала цель создать больше страданий для рядовых граждан.
Такую позицию озвучил в понедельник во время телефонного брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это еще одно проявление жестокости с продолжением ударов по явно гражданским целям с той целью, чтобы на самом деле причинить человеческие страдания", - заявил представитель Белого дома.
Он также отметил, что, по предварительным оценкам, Россия выпустила несколько десятков ракет. И это, по его словам, стало лишним напоминанием о том, что Путин не оставил своих намерений "поставить на колени" украинцев путем уничтожения критической инфраструктуры.
"Так что мы, конечно, продолжим снабжать украинцев тем, что им нужно для защиты", - заверил Кирби.
Он подчеркнул, что США, со своей стороны, постоянно общаются с официальным Киевом на предмет потребностей в сфере безопасности, а также необходимого оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры. По его словам, эти усилия прилагаются вместе с европейскими и другими партнерами.
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ціни не буде цьому пояснювачу очевидного
може ще щось додасть про річницю Будапештських гарантій для України ?
Їм насрать нападе чи ні, вони і так знають, що не нападе. А от торгівлю зривати - це вже серйозно.
@Olgavanova4
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https://twitter.com/Olgavanova4/status/1599817222700269568
В ответ
https://twitter.com/Ray_net_ua @Ray_net_ua
А классные у нас союзники!Правда? Союзники,которые в первые дни войны делают на нас ставки, как долго мы продержимся. Союзники,которые стараются сохранить лицо преступнику,а не сохранить жизнь жертве. Союзники,которые помогают с последствиями больше,чем с устранением причины...
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1599855394809032704 55 мин
Ответ на вопрос, почему Запад дает Украине так мало оружия! Польский эксперт Пьотр Кульпа дал чёткий ответ. Так вышло, что польские аналитики самые точные в мире.
https://twitter.com/i/status/1599855394809032704
https://scontent.fiev22-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/318468443_8496283780443699_4461134544993669348_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=jO8QSpP8D38AX_xRNIf&_nc_ht=scontent.fiev22-1.fna&oh=00_AfAArtYJLqVzdfhe1ETCjb41cbPh-hWx6aitg_cE9SuAcw&oe=6393166B
Сьогодні зранку, десь за 6 годин до першої хвилі сьогоднішньої ракетної атаки ВКС рф, скоріш за все, саме українські дрони, вдарили по російських військових аеродромах Енгельс-1 (Саратовська обл.) та Дягілево (Рязанська обл.), вивівши з ладу орієнтовно 7 літаків ракетоносіїв (можливо Ту 95 чи Ту 22м) кожен з яких, за один підйом може випустити до 8 ракет. Тож замість 20-ох стратегічних бомбардувальників, по Україні відпрацювало 13-ть. На думку експертів, пошкоджені літаки дуже не швидко повернуться в стрій, якщо взагалі повернуться.
За попередніми даними, замість трьох було дві неповні хвилі повітряних атак силами 13-ти ракетоносіїв, орієнтовно 104-ма крилатими ракетами (Х-101, Х-555 та Х-59) + залп 16-ма «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Українські повітряні сили збили понад 60 ракет.
Із врахуванням пошкоджених літаків, загальний обсяг атаки міг становити, щонайменш 160-180 ракет (Х + Калібри). Це мало б покласти десь на тиждень всю енергосистему, комуналку та іншу цивільну інфраструктуру України. Й це міг статися дуже серйозний колапс.
Але колапсу не сталося. Звичайно були влучання. Вирубало світло та воду в Одесі, зникало світло в Львівській, Тернопільській, Сумській, Житомірській та інших областях. Але колапсу, на який розраховувала РФ, в Україні знов не сталося. Бо спрацювало ППО та ПРО. Бо на випередження спрацювали ударні дрони.
Це був дуже корисний досвід для українських сил оборони. Сподіваюсь в подальшому, практика попереджувальних ударів буде вдосконалюватися й врешті решт усі російські атаки будуть відбуватися лише у головах російських військових та у їх бойових наказах, реалізація яких стане неможливою.
Краще б дали ППО у нормальній кількості. А то лише язиками мелете...