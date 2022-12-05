Сегодняшний ракетный удар РФ по Украине был нацелен на гражданскую инфраструктуру, - Белый дом

Последняя массированная ракетная атака россиян по Украине была явно нацелена на объекты гражданской инфраструктуры и преследовала цель создать больше страданий для рядовых граждан.

Такую позицию озвучил в понедельник во время телефонного брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это еще одно проявление жестокости с продолжением ударов по явно гражданским целям с той целью, чтобы на самом деле причинить человеческие страдания", - заявил представитель Белого дома.

Читайте также: Вследствие сегодняшнего российского ракетного удара погибли четыре человека, - Зеленский

Он также отметил, что, по предварительным оценкам, Россия выпустила несколько десятков ракет. И это, по его словам, стало лишним напоминанием о том, что Путин не оставил своих намерений "поставить на колени" украинцев путем уничтожения критической инфраструктуры.

Читайте также: Энергетики приступили к ликвидации последствий ракетных ударов по инфраструктуре, работы будут продолжаться всю ночь, — ДТЭК

"Так что мы, конечно, продолжим снабжать украинцев тем, что им нужно для защиты", - заверил Кирби.

Он подчеркнул, что США, со своей стороны, постоянно общаются с официальным Киевом на предмет потребностей в сфере безопасности, а также необходимого оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры. По его словам, эти усилия прилагаются вместе с европейскими и другими партнерами.