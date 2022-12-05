С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 6 702 мирных жителя, - обновлены данные ООН
С начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 4 декабря Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 17 181 жертву среди гражданского населения, из них - 6 702 погибших и 10 479 раненых.
По данным УВКПЧ, больше всего пострадали жители Донецкой и Луганской областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что причиной смертей и ранения явилось преимущественно применение оружия взрывного действия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.
УВКПЧ отмечает, что фактические цифры относительно жертв значительно выше, поскольку информация из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, поступает с опозданием.
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