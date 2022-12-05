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Новости Война
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С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 6 702 мирных жителя, - обновлены данные ООН

ексгумація

С начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 4 декабря Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 17 181 жертву среди гражданского населения, из них - 6 702 погибших и 10 479 раненых.

По данным УВКПЧ, больше всего пострадали жители Донецкой и Луганской областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что причиной смертей и ранения явилось преимущественно применение оружия взрывного действия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

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УВКПЧ отмечает, что фактические цифры относительно жертв значительно выше, поскольку информация из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, поступает с опозданием.

Автор: 

ООН (4167) жертвы (2071)


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Это без учёта Марика. Да и данные ООН явно занижены.
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05.12.2022 22:48 Ответить
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05.12.2022 22:53 Ответить
заголовки должны пысаты освиччэни люды..
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05.12.2022 22:58 Ответить
Звідки вони ці дані беруть? Лише в одному Маріуполі кацапи знищили понад 60 000 цивільних.
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05.12.2022 23:01 Ответить
А Россия вообще не страна - основатель ООН, и вообще никто не знает, на каком основании Рашка в ООН заседает. Но всем пофиг.
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05.12.2022 23:06 Ответить
Плюс 100 тис в Маріуполі.

Плюс 20 тис. від ударів рашистів по всій Україні.
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05.12.2022 23:27 Ответить
ООН подсчитало... зажравшаяся бесполезная организация... только Мариуполь больше 100 тысяч... а Киев, Харьков, Сумы, Херсон, Николаев... поцы, вы за что бабло гребете - за полнейшую импотенцию и безумие?
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06.12.2022 06:24 Ответить
 
 