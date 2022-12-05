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Новости Война
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Россия заявила, что не отдаст контроль над Запорожской АЭС для создания зоны ядерной безопасности

заес,аес,запорізька

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона не будет передавать контроль над Запорожской атомной электростанцией в рамках соглашения о создании зоны ядерной безопасности вокруг нее.

Такой комментарий Захаровой появился в понедельник на сайте МИД России, передаёт Цензор.НЕТ.

"О каком-либо выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передачи контроля над ней какой-то "третьей стороне" не может быть и речи. Станция расположена на российской территории и полностью управляется Россией", - заявила она.

По словам пресс-секретаря российского МИД, Москва исходит из того, "что только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС".

Читайте также: Россия демонстрирует готовность к ядерным рискам во время атак на ЗАЭС, - Пентагон

Также Захарова опровергла утверждение генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что Украина и Россия близки к заключению соглашения по ЗАЭС.

"Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей", – сказала она.

Автор: 

россия (95489) Захарова Мария (374) Запорожская АЭС (703) атака на ЗАЭС (80)


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Топ комментарии
+34
Значить віддасть. І скоро
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05.12.2022 22:58
+30
Станція розташована на російській території і повністю управляється Росією", -воне ще і тупе і в школі не вчилось не знає географії
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05.12.2022 23:00
+29
Их лечить бесполезно, только утилизация.
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05.12.2022 23:07
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Значить віддасть. І скоро
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05.12.2022 22:58 Ответить
Ошибаетесь: Никакой паники нет...
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06.12.2022 00:10 Ответить
Тільки но ЗСУ вибє кацапів із Запорізької області кацапи самі дременуть із ЗАЕС
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06.12.2022 04:50 Ответить
Значит Раиссия шлюха ?
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06.12.2022 08:36 Ответить
Станція розташована на російській території і повністю управляється Росією", -воне ще і тупе і в школі не вчилось не знає географії
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05.12.2022 23:00 Ответить
там один шнобак "словянский" машки чего стоит...
хорі люди...
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05.12.2022 23:04 Ответить
А куда они денутся, с их провальной мобилизадницей? Не отдадут. Фраера. РФ всё не отдаст, пока лещей не получит.
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05.12.2022 23:05 Ответить
мобилизадницей? зачёт,раньше не попадалось.
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05.12.2022 23:09 Ответить
Вова ******** сегодня посетил украинскую территорию Крым и что Машка ********* **** прихлопни а то матка вывалился ненароком...
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06.12.2022 00:08 Ответить
жёстковато,як на мэнэ
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06.12.2022 00:12 Ответить
но лещей пока нет.., одни подлящики..
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05.12.2022 23:17 Ответить
у залужного всё по графику..но не предсказуемо..
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05.12.2022 23:22 Ответить
мАсква еще на расейской территории?
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05.12.2022 23:06 Ответить
Звільнення Запоріжської області потрібно починати з фізичного знищення баліцкого і всіх без винятку мудаків які будь коли тисли йому лапу. Зачистку "друзєй баліцкага" потрібно негайно провести в самому Запоріжжі. Їх там ще до фіга лишилось...
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05.12.2022 23:06 Ответить
Старуха МЕГАМАРОДЕРА давно пора сносить В Запорожье процветает пособничество оккупантам и Убийца балецкий до сих пор не исключён , как и его подельники из народных депутатов Украин
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06.12.2022 03:25 Ответить
Банда Зє посилається на Конституцію яку не можна змінювати під час війни. Таким чином "слуги" на чолі з Зє і єрмаком рятують зрадників і дають їм можливість уникнути покарання... Непокаране зло завжди повертається...
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06.12.2022 03:50 Ответить
значить треба вже закінчувати гратися в пасочки з кацапами в Аккую та Пакш-2. Хай там собі будуть в Чухломі чи в Малмижі.
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05.12.2022 23:06 Ответить
Их лечить бесполезно, только утилизация.
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05.12.2022 23:07 Ответить
кароче ты також за заборы до хмар
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05.12.2022 23:11 Ответить
И ров с морозоустойчивыми крокодилами.
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05.12.2022 23:17 Ответить
и с зубэйками из углеродистой стали.
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05.12.2022 23:19 Ответить
Шо попало...А ти, макака, не в курсі, що то є не зовсім ваша хатєлка...там є уповноважені світові регулятори, так що навозу розкажеш про "хрюшу і стєпашу"
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05.12.2022 23:12 Ответить
Где санкции против росатома.
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05.12.2022 23:12 Ответить
А Арестович сказав що все домовлено - ми підходимо, мол нас багато і ми вже прийшли, а вони знімаються і тихо йдуть.
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05.12.2022 23:13 Ответить
пусть очечи снимет розовые..
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05.12.2022 23:18 Ответить
только после того, как ты скрепу из мозгов вынешь.)))
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05.12.2022 23:26 Ответить
ядерний тероризм! Перше питання хто в світі, має, замочити ядерно терориста, явно не Україна? Друге, чи залишиться московія в ядерному бізнесі?
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05.12.2022 23:13 Ответить
разве ***** могло хрюкнуть что то другое...
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05.12.2022 23:14 Ответить
Гра кацапів. Їх примушють віддати ЗАЕС. І змусять. Бо заблокували будівництво декількох АЕС. Так вони хочуть розіграти вигідну карту як з полоненими моряками. І так мусять віддати, але хочуть замутити з зельоними "трохи" гешефту. Ще й підписати контракт на безперебійну прокачку по нашій території газу, нафти і аміаку. Мало ого, що за "велике дякую", так ще і поставити зельоних в позу переможців і спасителів всього світу.
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05.12.2022 23:15 Ответить
Знаменитий аміакопровід Набережні Челни -Одеса належить РФії так само як і збудований для нього Одеський припортовий завод. А наші мудрагелі ,приховуючи це російське майно хочуть перепродати тим же росіянам. Тому то і не вдається продати цей завод. Бо влада не хоче розповісти всю правду про цю оборудку. А ноги з цієї історії ростуть ще із часів Кучми. Тоді теж пробували це зприхватизувати і виник конфлікт з островом Тузла.Тоді весь конфлікт виник через спробу продати аміакопровід
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06.12.2022 04:59 Ответить
Опять не опохмелилась
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05.12.2022 23:19 Ответить
А вы не думаете, что это приведет к разогреву реакторов и взрыву по типу Чернобыля?
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05.12.2022 23:40 Ответить
Турбинам нужна нагрузка. Без них "разгонный режим" означает "ипанёт".
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05.12.2022 23:54 Ответить
Уважаемый, вот подскажите не профессионалам, утверждение что нельзя сбрасывать нагрузку с АЭС а то рванет это бред?
Я вот давно это подозревал, и не мог понять как может паровая турбина влиять на работающий реактор. Ну продолжайте охлаждение циркуляцию в рабочем режиме, а пар второго контура выпускайте хоть через турбину (работать в холостую будет) хоть мимо турбины. Я прав или есть какие то опасные нюансы?
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06.12.2022 09:44 Ответить
Звісно питання було про двуконтурний..., одноконтурні здається були тільки у чернобилі.
Дякую Вам за вичерпну відповідь!
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06.12.2022 15:05 Ответить
Эк тебя подорвало, не хуже чем нефтехранилище в курске. При чем тут "сталкер" и "дуболомы"? Что пустая турбина может "рассеивать"?
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06.12.2022 10:20 Ответить
У тебя спросили простую вещь: что может рассеивать пустая турбина без нагрузки? На станциях стоят блоки нагрузки, по типу пусковых резисторов у старых электровозов и трамваев, способных принять и рассеять гигаватт энергии? В ответ лишь рандомный поток смешавшихся в кучу людей/коней.
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06.12.2022 10:52 Ответить
У тебя истеричное недержание слов, плюс хамство и говно фонтаном.
"Специалисты" вроде тебя подорвали Чернобыть в 86-м, тоже были ниипаццо уверены в своих действиях.
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06.12.2022 13:57 Ответить
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05.12.2022 23:23 Ответить
Раиссия иди нах.
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05.12.2022 23:27 Ответить
Отже треба забирати силою. Крапка.
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05.12.2022 23:28 Ответить
Скоріш за все ЗАЕС може залишитись в тилу у ЗСУ. Буде багато залякувань світу ( ядерний тероризм). Та ка цапська залога або здасться або вимре. Зв'язку не буде з командуванням, поповнення бк та живої сили... І працівники станції щодня мірятимуть дозу радіації у них і будуть казати що в нормі 😁 ( як для суїцидників)
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05.12.2022 23:44 Ответить
ЗСУ оточать ЗАЕС і візьмуть ізмором.
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05.12.2022 23:44 Ответить
Нормальная реакция нормальных людей на такие заявления -. это признание параши страной террористом, а как минимум -. санкции на Росатом и лишение его лицензии на строительство АЭС, а у них корячится 4 блока в Турции и 2 в мадьярвх ( фины от их услуг отказались).
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05.12.2022 23:53 Ответить
Я не сниму трусы и ты даже не будешь меня трахать, но в попу не больно. Это треш. Это политика
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06.12.2022 00:09 Ответить
Отдать не отдать, кто тебя дурную потаскуху спрашивать будет
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06.12.2022 00:25 Ответить
Їх навіть судити марно, тільки смерть і страта чекають на кацапів! Смерть кацапам, навіть ненародженим, смерть ворогам!
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06.12.2022 01:28 Ответить
У мирового сообщества теперь есть прямое доказательство... мавзолейные Обезьяны 🦍🦍🦍ядерные террористы ...крысы всегда палятса в своих преступлениях... типа в впереди мы поставим женщин и детей...и пусть кто то попробует в них стрелять...
Путлер...2014 год...
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06.12.2022 02:28 Ответить
як показує дійсність цього року в Україні все вирішує українська армія, а не якась там *********....
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06.12.2022 03:48 Ответить
https://youtube.com/shorts/sBL1-tlYYT8?feature=share ...

Псевдо Соловьев отжигает...
Ржач...🤣🤣🤣
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06.12.2022 06:23 Ответить
Вскукареки маньки захеровой ничего не значат от слова совсем.
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06.12.2022 06:30 Ответить
https://youtube.com/shorts/pwmDCAY-0bg?feature=share ...

Джордж Оруэлл о войне путлера...по факту
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06.12.2022 06:38 Ответить
В это верили,возможно,только импотентов с ООН и МАГАТЭ. Свинособаки понимают только силу.
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06.12.2022 07:09 Ответить
.

ра-сассе-я заявила!!!

фу ты, ну ты, заявила она. смешно.
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06.12.2022 12:42 Ответить
 
 