Россия заявила, что не отдаст контроль над Запорожской АЭС для создания зоны ядерной безопасности
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона не будет передавать контроль над Запорожской атомной электростанцией в рамках соглашения о создании зоны ядерной безопасности вокруг нее.
Такой комментарий Захаровой появился в понедельник на сайте МИД России, передаёт Цензор.НЕТ.
"О каком-либо выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передачи контроля над ней какой-то "третьей стороне" не может быть и речи. Станция расположена на российской территории и полностью управляется Россией", - заявила она.
По словам пресс-секретаря российского МИД, Москва исходит из того, "что только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС".
Также Захарова опровергла утверждение генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что Украина и Россия близки к заключению соглашения по ЗАЭС.
"Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей", – сказала она.
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хорі люди...
Я вот давно это подозревал, и не мог понять как может паровая турбина влиять на работающий реактор. Ну продолжайте охлаждение циркуляцию в рабочем режиме, а пар второго контура выпускайте хоть через турбину (работать в холостую будет) хоть мимо турбины. Я прав или есть какие то опасные нюансы?
Дякую Вам за вичерпну відповідь!
"Специалисты" вроде тебя подорвали Чернобыть в 86-м, тоже были ниипаццо уверены в своих действиях.
Путлер...2014 год...
Псевдо Соловьев отжигает...
Ржач...🤣🤣🤣
Джордж Оруэлл о войне путлера...по факту
ра-сассе-я заявила!!!
фу ты, ну ты, заявила она. смешно.