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Новости Война
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Война в Украине завершится за столом переговоров. Я не буду участвовать, - Меркель

меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что война России против Украины закончится за столом переговоров.

Об этом она сказала в интервью Zeit, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Эксканцлер не может предсказать, каким именно будет исход войны.

"Однажды она завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", – сказала она.

При этом Меркель исключает свое участие в урегулировании вопроса.

К тому же бывший канцлер не ответил, когда и при каких обстоятельствах могут начаться переговоры.

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"Есть разница между продиктованным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружескими, открытыми дискуссиями друг с другом", - добавила она.

Меркель Ангела (2125) прогноз (698) переговоры с Россией (954)


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Топ комментарии
+70
А-ха-ха.... Тобі не за стіл переговорів ,а в тюрмі посидіти...
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07.12.2022 15:26
+42
там теж є столи для переговорів! такі, розділені склом, з телефоном з обох боків
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07.12.2022 15:29
+37
Войны заканчиваются капитуляцией одной из сторон а не переговорами. А с Московским Режимом вообще договариваться не имеет смысла. Поетому война с Московией закончится только развалом и денацификацией Московии.
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07.12.2022 15:28
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А-ха-ха.... Тобі не за стіл переговорів ,а в тюрмі посидіти...
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07.12.2022 15:26 Ответить
там теж є столи для переговорів! такі, розділені склом, з телефоном з обох боків
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07.12.2022 15:29 Ответить
До гадалки не ходи ))
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07.12.2022 15:31 Ответить
Може буйло оченята свого коханого ротвелєра надіслав і бабцю знову затрусило?
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07.12.2022 15:35 Ответить
бо в турмі будеш! В.ч. за участь в заколоті!
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07.12.2022 15:27 Ответить
ну сидить собі на пенсії то хай сидить..кого цікавить її базікання...чого ви витягуєте на світ ,стару печерицю.
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07.12.2022 15:28 Ответить
Ніхто її не витягує, вона деякий час сиділа мовчки, а останнього часу почала базікати. Здається москальня відчиняє цю консерву. А у світі сьогоднішніх арештів в Німеччині дуже цікава картина маслом промальовується ))
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07.12.2022 15:34 Ответить
Войны заканчиваются капитуляцией одной из сторон а не переговорами. А с Московским Режимом вообще договариваться не имеет смысла. Поетому война с Московией закончится только развалом и денацификацией Московии.
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07.12.2022 15:28 Ответить
капітуляції зазвичай підписують за столом. Підписувати документи, розмістивши їх на спині свого зама чи міністра, не дуже зручно...
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07.12.2022 15:30 Ответить
...або у залізничному вагончику... у лісі
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07.12.2022 15:41 Ответить
Своїх дохляків рахуй, свинособачатино.
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07.12.2022 16:39 Ответить
Подружка кровопийці.
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07.12.2022 15:31 Ответить
Пшла в жопу путинская *********. Лучше сиди тихо и не напоминаю о себе.
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07.12.2022 15:31 Ответить
Её необходимо привезти в Бучу силой!
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07.12.2022 16:06 Ответить
она все равно ничего не поймет
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07.12.2022 22:41 Ответить
Не поймёт в Буче, поймёт в Гааге! Но скамеечку для неё надо там зарезервировать уже сегодня рядом, со шрёдером.
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07.12.2022 23:38 Ответить
вони можуть непагано виконати пісню "нам ліжут пятки язикі костра..." - меркель, берлусконі, шрьодер і саркозі. *****'s band
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07.12.2022 15:32 Ответить
Тіпа тебе хтось питатиме, ш%ха путінська
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07.12.2022 15:32 Ответить
Звичайно за столом переговорів, бо всі війни закінчуються за столом переговорів, тальки головне, хто буде хазяйнувати за столом, а хто прилізе поставити підпис і виконувати те, що йому так припишуть.
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07.12.2022 15:32 Ответить
А ще війни закінчуються повною та беззастережною капітуляцією, і це точно вже не наш варіант, про це пані Меркель якось забула.
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07.12.2022 15:32 Ответить
Яке неприкрите лицемірство, таке відчуття ніби в лайно вступив
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07.12.2022 15:32 Ответить
Хто запрошував цю комсомольську штазі-курву на переговори?
Тиша....
Так і думав, згадала стара путінська лярва як в штаті стучала.
Гер Олаф, просимо, потурбуйся про стару гарною дуркою!
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07.12.2022 15:32 Ответить
навіть коментувати в лом, цю огидну, політичну *******((((((
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07.12.2022 15:33 Ответить
У этой комсомолки не стыда, не совести!

Даже Штанмаер публично покаялся в ошибках.
Фрау Ребинтроп своих ошибок не признает.

«Якэ кончинэ!»
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07.12.2022 15:33 Ответить
Кому ти потрібна, лицемірна тварюка!
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07.12.2022 15:33 Ответить
Фрау Штазі визнає лише ті переговори, де в опонента клеми закріплені на тестикулах а в неї ручка від генератора. На жаль (чи на щастя) ці переговори будуть не такими.
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07.12.2022 15:34 Ответить
"Є різниця між продиктованим миром, якого я, як і багато інших, не хочу, і дружніми, відкритими дискусіями одне з одним", - додала вона. Німецька к,,,рва,котра замість у 2008 році диктувати мир, взявши Україну в НАТО,з тих пір дружніми і відкритими дискусіями з своїм рашистським сутинером-куйлом, надискутували кровопролитну війну для України .
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07.12.2022 15:35 Ответить
а її хіба хтось звав? най та стара камуняцька хвойда сидить та не гавкає
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07.12.2022 15:35 Ответить
А вас, фрау, ніхто і не попросить...
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07.12.2022 15:35 Ответить
щось активізувалися руZZкі Терористи та їх агенти та поплічники по всьому світу... меркелша відкрила пащеку...
макрон почав вякати, Німеччину штормить... чекаєм на "висери" Папи римського...для "задобрення" раSSії...
тільки Ердоган...-Мужик...збрив касу з кацапів і робить свої справи...
за гроші руSSкіх пенсіонерів Ердоган поїде куди-завгодно: хоч до Львова, хоч в Херсон з Маріуполем....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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07.12.2022 15:36 Ответить
Сподіваюсь до того часу ти здохнеш
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07.12.2022 15:36 Ответить
А кому ты на х.. нужна?
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07.12.2022 15:39 Ответить
Так вона на пенсії і вже не при владі і кому Меркель тепер цікава? Це вже минуле.
І мабуть вона хоче переговори на рівні з ПУТЛЕРОМ.
Війни не закінчуються переговорами а Україна не приймає умов ПУТЛЕРА
Тому тільки вибивати треба рашистів і все.
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07.12.2022 15:42 Ответить
14 тис євро отримує пенсійних виплат
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07.12.2022 15:48 Ответить
шлендра нацисткая....
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07.12.2022 15:42 Ответить
Мерзкая тетка...явно собиралась в Газпром, а тут война.
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07.12.2022 15:44 Ответить
От мені цікаво- вона ще хуjлу сосе? Чи вже в тираж вийшла повністю?
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07.12.2022 15:46 Ответить
"дружніми, відкритими дискусіями одне з одним"??? Серьезно? После стольких смертей, насилия, разрушений???? Она совсем больная??
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07.12.2022 15:46 Ответить
Стара 3,14зда розвонялась
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07.12.2022 15:47 Ответить
тебе стару потаскану хвойду вже і в найдешевший бордель для арабів-емігрантів не запросять
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07.12.2022 15:47 Ответить
Меркель найкраще буде закрити рота і помовчати, бо в нападі рашистів є і її вина з її потоком, який вона підтримувала правдами і не правдами. А в даний час нехай сидить собі мовчки. Вона не відчуває той біль, що відчувають Українці. До того часу, поки вся Українська земля не буде звільнена від рашиської навочі , ні про які перемовини не можна говорити. Навіть після очищення України від рашиського лайна потрібно всім світом заставити рашію прийняти без'ядерний статус, бо там народ неадекватний. Україну від наступних рашиських нападів може врятувати, або вступ в НАТО або виготовлення власної ядерної зброї, іншого виходу просто не існує, щоб хто не говорив.
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07.12.2022 15:48 Ответить
стара шмата
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07.12.2022 15:48 Ответить
Стара хвойда цю кашу заварила, а їсти не хоче 🤬
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07.12.2022 15:50 Ответить
Вилізла,щоб не забули. Скільки горя принесла Україні її однобока політика
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07.12.2022 15:50 Ответить
П...здишь старушка..
Первая мировая закончилась в вагоне..
Потом опять в том же вагоне.
Потом на авианосце.
Потом в Берлине.
Потом в вагоне канатной дороги в Ялте, капитуляцией Росии.
Так будет.
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07.12.2022 15:52 Ответить
На лінкорі «Міссурі».
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07.12.2022 16:30 Ответить
Точно. Дякую. Помню что на корабле.
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07.12.2022 16:35 Ответить
Все правильно! Бо боїться, що кацапи їй за тим столом нагадають про її "домовленості" з ними І тоді німці змушені будуть посадить її в тюрму
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07.12.2022 15:54 Ответить
скоро, или уже, из дымохода дома ангелки начнёт подниматься чёрный дым. не из-за её желания повторно выбраться )) документами топить будет, "шоб не замёрзнуть" - будет ответ ))
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07.12.2022 15:56 Ответить
незавершені конфлікти завершуються переговорами. А війни закінчуються прийняттям однієї з сторін умов завершення війни від іншої сторони.
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07.12.2022 15:56 Ответить
Эта старая комсомолка уже все, что могла сделать против Украины, уже сделала. Кровь украинцев на её руках. ****
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07.12.2022 15:56 Ответить
Шльондра! (в падлу медвідя шукати)
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07.12.2022 15:56 Ответить
Мавр сделал своё грязное дело, мавр может уйти.
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07.12.2022 15:59 Ответить
Ти падла будеш сидіти, або здохнеш...
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07.12.2022 16:00 Ответить
В тюрмі сидіти потрібно. Чітко видно, якої шкоди нанесло ЄС, її керівництво...
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07.12.2022 16:00 Ответить
Ты уже, старая б...ь, поучаствовала.
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07.12.2022 16:00 Ответить
Дружні дискусії??? Бабця взагалі ********* на усю макитру ...
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07.12.2022 16:04 Ответить
Посиди в собачому притулку, штазі старе...
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07.12.2022 16:05 Ответить
Sobaka
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07.12.2022 23:23 Ответить
Мало ли в чем уверена эта фройляйн? Она за время своей работы на посту лидера ФРГ наделала столько шибок, и во всех своих решениях было тоже очень уверена. Германия теперь расхлёбывает её уверенность...
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07.12.2022 16:09 Ответить
Цінізьм дами зашкалює.Українофобка,
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07.12.2022 16:12 Ответить
Поставила раком свою страну и ни каких вопросов.
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07.12.2022 16:12 Ответить
курва стара
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07.12.2022 16:18 Ответить
Кому ты там нужна старая продажная кашелка .Ты уже напереговаривалась на 3 Гааги
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07.12.2022 16:18 Ответить
Некоторые войны заканчиваются победой. Раз и навсегда.

Переговоры ни к чему хорошему не приводят. Вот в 1991-ом году пощадили Хуссейна, не пошли уничтожать его одновременно с гражданской революцией, а тот после этого еще свыше 100 тысяч человек убил в Ираке. Могли его добить. В итоге пришлось через 10 лет все повторят, еще держа бесполетную зону.

Милошевич тоже самое. С 93-го года еле-еле вяло держали Югославию. Боснийские города прикрывать авиацией не собирались, просто людей под геноцид отправляли, благо там были наши ребята-добровольцы, кто знал, кто такие русаки и урусы. В итоге в 99-ом вся та же самая авиация и большие жертвы по итогу, потерянное время в никуда.

В конце концов, турки разгромили Петра первого и были готовы его уничтожить. Шведы предлагали его уничтожить. Но начались переговоры, взятки, за копейки отпустили Петра первого со всем войском, просто так. Затем спустя два десятка лет Швецию победили, а саму Османскую Империю просто на куски разнесли за следующих 2 века, еле-еле уцелели 100 лет назад против Греции и союзников. А могли решить вопрос раз и навсегда. Серьезная ошибка.

Первая мировая война - все тоже самое и все знают, какой был результат. Что это за глупый и наивный мир? Только полное уничтожение, полное уничтожение всей армии и всего руководства. И все, все стало хорошо, как и было после Второй мировой войны.

Переговоры ни к чему не ведут, на них победившая в военных действиях сторона практически всегда получает слишком мало, критически мало. Очень много случаев в мировой истории, когда проигравшая сторона выторговала условия, а затем спустя пару десятков лет отомстила бывшим победителям, зачастую уничтожая их. И вместе с тем стертые с лица земли индейцы в США и Южной Америке привели к тому, что никаких войн с индейцами нету и быть не может. То есть работает либо геноцид, либо демилитаризация с ликвидацией всех военных чинов. Выбирай, Меркель, что всему миру стоит сделать с русаками. Одно из двух, но не переговоры.
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07.12.2022 16:19 Ответить
а хто тебе запрошував, підстилка куйловськая?
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07.12.2022 16:24 Ответить
З нетерпінням очікую, коли х-ло таки зіллє в публічний простір компромат, страх перед оприлюдненням якого зробив з добропорядної фрау до вбану $уку.

Що там?

Наркота?

Веселі комсомольські груповушки?

Бабло крадене?

Дідусь нацистський вєртухай у концтаборі?

...

Все разом? ))
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07.12.2022 16:28 Ответить
"Є різниця між продиктованим миром, якого я, як і багато інших, не хочу, і дружніми, відкритими дискусіями одне з одним"

- вона дурна чи хвора? 9 місяців війни. Який продиктований мир? Які до чорта дружні дискусії з рашею? В одному реченні мутті дала зрозуміти, що вона взагалі нічого не розуміє.
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07.12.2022 16:29 Ответить
А даремно, хоча б поцікавилася, чи її допомога потрібна, дізналася б принагідно, в якій стороні нa}{yй знаходиться. )
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07.12.2022 16:44 Ответить
участия не будеш брать?!! а тебя туда хъто нибудь приглашал, ************ толстожопая?!!
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07.12.2022 16:51 Ответить
Війна з *********** може ніколи не закінчитися перемовинами. Наприклад, кацапи не визнають свою поразку після того як ми витуримо їх з нашої землі і відмовляться виплачувати репарації бо заявлять що їх "не перемогли" бо в їх розуміння "перемога" це повна розруха і жовто-блакитний над крємльом. У нас немає людських та матеріальних ресурсів для окупації і утримування окупованих територій. В цьому випадку нам доведеться повністю ізолювати ********* і чекати розвалу федерації. Стан війни буде заморожений.
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07.12.2022 16:52 Ответить
немного из истории...отец Ангелы шМеркель Адольф Гитлер успешно договорился со Сралиным четыре раза о братстве... первый братский договор был в Берлине летом 1935 года, второй договор был в Москве 11 ноября 1938 года,когда шеф Гестапо Мюллер посетил тайно Мацковию и заключил Договор между Гестапо и НКВД,о сотрудничестве..., третий 23 августа 1939 года так называемый Пакт Молотов - Риббентроп...,ну а четвертый вы знаете 28 сентября 1939 года после совместного парада победы над Польшей в Брест-Литовске 22 Сентября...
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07.12.2022 16:59 Ответить
А может фрау напомнить, как во время захвата Крыма х--лом, вы постоянно повторяли в своих заявлениях, обращённых к украинскому руководству - " Только не начинайте военное столкновение, ни в коем случае, мы все решим мирным, дипломатическим путем, за столом переговоров". Решили? И вот опять.
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07.12.2022 17:12 Ответить
все, что могла, ты уже сделала.
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07.12.2022 17:12 Ответить
Анжеліко, а під столом?
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07.12.2022 17:16 Ответить
Фишка в том что именно фрау Штази остановила движение Грузии и Украины в НАТО..в 2008 году наложив типа Вето...,эта мразь ещё та..а завербовали КГБисты ее.. в Донецке когда она стала студенткой Донецкого Политехнического института (ДПИ)...
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07.12.2022 17:18 Ответить
А тебе ніхто і не запрошував, шалава путінська
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07.12.2022 17:25 Ответить
************ **********.
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07.12.2022 17:42 Ответить
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07.12.2022 17:44 Ответить
Да кто тебья звать то будет, свинья **********?
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07.12.2022 17:52 Ответить
Цій суці місце не за столом переговорів, а в Гаазькому суді поряд з другом Володею.
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07.12.2022 18:04 Ответить
Заявою з глибиною думки звичайної домогосподарки, путінська підстилка у тиражі, вирішила нагадати про себе.
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07.12.2022 18:20 Ответить
ЯКА НАХЙ ДРУЖБА !!!???
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07.12.2022 18:21 Ответить
Лава підсудних "плаче", а вона простіл переговорів.
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07.12.2022 18:58 Ответить
Стара дурепа!
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07.12.2022 19:07 Ответить
"Однажды она завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", - сказала она.
При этом Меркель исключает свое участие в урегулировании вопроса".

Во-первых далеко не все войны заканчиваются переговорами, они ещё заканчиваются капитцляцией. А это две большие разницы.
А во-вторых тебя, старую шбару, никто к "переговорам" и на пушечный выстрел никто не подпустит. Можешь только мечтать о минских догорняках под твоей эгидой.
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07.12.2022 19:46 Ответить
Якщо цивілізований Захід не відчує (сприйме за актуальне), що "клієнт дозрєл" (рфія) і більше не є загрозою йому (Заходу), а Україна несе більше проблем безпекових і економічних ніж можливостей, то можна усадити її за стіл, не надаючи потрібної підтримки... Може, все ж таки, гідру позбавити перспектив, а не перестраховуватися? В такому разі життя все поставить на свої місця і Україна не згаїть шанс, не зважаючи на те, що визначено первинним "курка чи яйце", "УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД чи особистість з сумнівним стрижнем (для експертів "Time").
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07.12.2022 19:48 Ответить
"Є різниця між продиктованим миром, якого я, як і багато інших, не хочу, і дружніми, відкритими дискусіями одне з одним", - додала вона. Джерело:

Дуже цікаво, а хто має диктувати мир за ЇЇ уявленням? Друг Вальдемар або Україна?

А дружні, відкриті дискусії - між ким та ким? Якщо між США, Україною та ЄС о розділі колишнего мордору, тоді ОК...
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07.12.2022 20:33 Ответить
Все правильно- участі брати не будеш, бо будеш сидіти в буцегарні. Особлива пропозиція- можу домовитися за окрему камеру в "Бригідках" як для фрау штазі.
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07.12.2022 20:37 Ответить
По - перше, я неуявляю собі ситуацію, щоб тебе бабо хтось запросив за якійсь стіл перемовин. По-друге куди ти лізеш? Сиди собі тихенько, щоб про тебе забули. Ні, воно знов вилізло.
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07.12.2022 21:03 Ответить
Вона «Меркель» навіть свою відвовідальність за свої дії вже не може нести. Це не дієспроможна особа. Останні роки її використовували усі у кого були гроши. І Путин и Шредер тощо
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03.03.2023 11:54 Ответить
 
 