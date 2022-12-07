Война в Украине завершится за столом переговоров. Я не буду участвовать, - Меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что война России против Украины закончится за столом переговоров.

Об этом она сказала в интервью Zeit, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Эксканцлер не может предсказать, каким именно будет исход войны.

"Однажды она завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", – сказала она.

При этом Меркель исключает свое участие в урегулировании вопроса.

К тому же бывший канцлер не ответил, когда и при каких обстоятельствах могут начаться переговоры.

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"Есть разница между продиктованным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружескими, открытыми дискуссиями друг с другом", - добавила она.