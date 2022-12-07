В России предлагают назвать улицу в честь бывшего киллера, погибшего на войне против Украины, - росСМИ

Мужчина был осужден за убийство человека, после освобождения он отправился на войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Astra.

В 1995 году Алексей Карпунин был приговорен к 15 годам колонии за убийство директора центра содействия предпринимательству Казани. За работу киллером ему обещали заплатить 500 долларов, однако полицейские нашли его раньше, чем тот успел получить деньги.

В 2010 году после освобождения Карпунин вернулся в город Котлас.

Мужчина отправился на войну против Украины "добровольцем", 13 октября погиб под Соледаром.

"В комментариях к репортажам СМИ по церемонии прощания местные жители попросили назвать улицу в его честь", - сообщает издание.

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