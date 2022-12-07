В России предлагают назвать улицу в честь бывшего киллера, погибшего на войне против Украины, - росСМИ
Мужчина был осужден за убийство человека, после освобождения он отправился на войну против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Astra.
В 1995 году Алексей Карпунин был приговорен к 15 годам колонии за убийство директора центра содействия предпринимательству Казани. За работу киллером ему обещали заплатить 500 долларов, однако полицейские нашли его раньше, чем тот успел получить деньги.
В 2010 году после освобождения Карпунин вернулся в город Котлас.
Мужчина отправился на войну против Украины "добровольцем", 13 октября погиб под Соледаром.
"В комментариях к репортажам СМИ по церемонии прощания местные жители попросили назвать улицу в его честь", - сообщает издание.
Топ комментарии
+15 Яр Холодний
показать весь комментарий07.12.2022 15:47
+12 Yaroslav Volokhov
показать весь комментарий07.12.2022 15:35
+11 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий07.12.2022 15:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Свєрньош на Чікотілова... 😂
Прогулка с юмором и не без морали
Позор городам на годы.
Ты где живешь? Ну на улице убийцы, тыж знаешь.
маладцы! так держать!!!