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Новости Война
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В России предлагают назвать улицу в честь бывшего киллера, погибшего на войне против Украины, - росСМИ

карпунін

Мужчина был осужден за убийство человека, после освобождения он отправился на войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Astra.

В 1995 году Алексей Карпунин был приговорен к 15 годам колонии за убийство директора центра содействия предпринимательству Казани. За работу киллером ему обещали заплатить 500 долларов, однако полицейские нашли его раньше, чем тот успел получить деньги.

В 2010 году после освобождения Карпунин вернулся в город Котлас.

Мужчина отправился на войну против Украины "добровольцем", 13 октября погиб под Соледаром.

"В комментариях к репортажам СМИ по церемонии прощания местные жители попросили назвать улицу в его честь", - сообщает издание.

Читайте: Для нового массированного обстрела Украины России нужно около недели, - Воздушные силы

россия (95418)


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Топ комментарии
+15
Прочитав статтю і подумав: "Який народ - такі й "герої"!
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07.12.2022 15:47
+12
Кілер це якось слабовато, треба як мінімум канібала.
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07.12.2022 15:35
+11
ім'ям россійських канібалів россіяни називатимуть свої міста
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07.12.2022 15:37
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Прочитав статтю і подумав: "Який народ - такі й "герої"!
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07.12.2022 15:47 Ответить
Пройдешся по Карпуніна,
Свєрньош на Чікотілова... 😂

Прогулка с юмором и не без морали
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07.12.2022 16:02 Ответить
Кілер це якось слабовато, треба як мінімум канібала.
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07.12.2022 15:35 Ответить
ім'ям россійських канібалів россіяни називатимуть свої міста
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07.12.2022 15:37 Ответить
пацак, так і не еволюціонував в Людину, відповідно все людське їм чуже і життя людей, в тому числі, власне тому, іменами вбивць, пацаки називають вулиці ,починаючи з суворова, жукова, тепер ось цим((((
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07.12.2022 15:37 Ответить
Абязательно назовите.
Позор городам на годы.
Ты где живешь? Ну на улице убийцы, тыж знаешь.
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07.12.2022 15:38 Ответить
ну яка країна...такі і херої, гідні щоби їх пам"ятали та знали діточки (і рівнялись на них)))
маладцы! так держать!!!
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07.12.2022 15:44 Ответить
Не, ну за убийство кацапа хоть и одного, можно и улицу в честь него назвать.
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07.12.2022 15:45 Ответить
Па панятіям живуть....зеки у лаптів в почьоті.
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07.12.2022 15:46 Ответить
внуки ещё и кину снимут по дидовским заветам "улица старшего киллера" )
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07.12.2022 15:49 Ответить
Какая страна - такие и герои. Какой президент, такое и быдло
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07.12.2022 15:50 Ответить
"За роботу кілером йому обіцяли заплатити 500 доларів." - елітний виконавець, працював виключно молотком, судячи з тарифів.
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07.12.2022 15:51 Ответить
Русня ******,какая страна такие и хэрои.ждем на ********** улиц имени Чикатило,мученика Ряховского,святого раба божия Печушкина))
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07.12.2022 15:53 Ответить
Пусть про улицу Кильчакова не забывают.
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07.12.2022 16:03 Ответить
И с кем там переговариваться, если все, ВСЕ -- упоротые убийцы украинцев?
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07.12.2022 16:07 Ответить
Їбонута нація. Тільки 8 метрова стіна вздовж усього кордону з ровом у 20 метрів, наповненим водою, з всепогодними крокодилами, котрі будуть жерти кацапів, які дивом подолають першу перешкоду.
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07.12.2022 16:38 Ответить
в ******** без змін
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07.12.2022 18:35 Ответить
Не вражає . скоріше підкреслює логічність продовження повної деградації розуму цієї секти з невиліковною хворобою нацизму !
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07.12.2022 20:26 Ответить
 
 