"єДокумент" будет доступен без интернета, "Дия" будет работать при минимальном наличии мобильной связи

Созданный на время действия военного положения единственный "еДокумент" в случае отключения мобильной связи будет работать в приложении "Дия" в любом случае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в рамках марафона "Единые новости" в среду руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

"Относительно доступности "Дии", в случае отключения электроэнергии у нас в любом случае все доступно независимо ни от чего. Если есть хоть какая-нибудь мобильная связь, все будет работать", - сказал Баник.

По его словам, приложение "Дия" может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи. При этом при отсутствии мобильной связи документы исчезают не сразу, а постепенно – по мере обновления, поскольку каждый документ имеет свой срок действия.

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"В любом случае, украинцам также будет доступен "еДокумент", который мы запускали на случай отключенных реестров и отсутствия доступа к данным", - сказал Баник.

Он также подчеркнул, что все документы в "Дии" обладают полной юридической силой.

"Если любое учреждение отказывается принимать эти документы, можно смело вызвать полицию", – заявил Баник.

Как сообщалось, в марте 2022 года Минцифры реализовало временный цифровой документ на период военного положения в приложении "Дия" - "еДокумент".

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