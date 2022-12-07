"єДокумент" будет доступен без интернета, "Дия" будет работать при минимальном наличии мобильной связи
Созданный на время действия военного положения единственный "еДокумент" в случае отключения мобильной связи будет работать в приложении "Дия" в любом случае.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в рамках марафона "Единые новости" в среду руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.
"Относительно доступности "Дии", в случае отключения электроэнергии у нас в любом случае все доступно независимо ни от чего. Если есть хоть какая-нибудь мобильная связь, все будет работать", - сказал Баник.
По его словам, приложение "Дия" может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи. При этом при отсутствии мобильной связи документы исчезают не сразу, а постепенно – по мере обновления, поскольку каждый документ имеет свой срок действия.
"В любом случае, украинцам также будет доступен "еДокумент", который мы запускали на случай отключенных реестров и отсутствия доступа к данным", - сказал Баник.
Он также подчеркнул, что все документы в "Дии" обладают полной юридической силой.
"Если любое учреждение отказывается принимать эти документы, можно смело вызвать полицию", – заявил Баник.
Как сообщалось, в марте 2022 года Минцифры реализовало временный цифровой документ на период военного положения в приложении "Дия" - "еДокумент".
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При потребі якщо дуже сильно "ізвращатись" то навіть технології смс буде достатньо для підтримання каналу зв'язку, хоча передумов для цього немає.
Ніхто не передає ніяких зображень документів, передається зашифрований в цифри "текст". Це просто смішні об'єми даних. Мінімальних 27,5кб на секунду у gprs хватить з головою, головне би оператор свідомо не різав пінг. Звичайно прийдеться скоріше за все в таких випадках ЧП відмовитись від верифікації по обличчю (моргання), замінити її чимось простим (із обмеженнями), але саму систему Дії можна залишити робочою.