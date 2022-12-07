РФ продолжит борьбу за "национальные интересы" сначала мирно, а если не поможет – всеми имеющимися средствами, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ продолжит борьбу за "национальные интересы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы – сначала мирными средствами, но если это не поможет – всеми имеющимися", - сказал он.

Читайте также: Путин лично подтвердил, что Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, - ОП