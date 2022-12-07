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Новости Война
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РФ продолжит борьбу за "национальные интересы" сначала мирно, а если не поможет – всеми имеющимися средствами, - Путин

путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ продолжит борьбу за "национальные интересы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы – сначала мирными средствами, но если это не поможет – всеми имеющимися", - сказал он.

Читайте также: Путин лично подтвердил, что Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, - ОП

Автор: 

путин владимир (31225) россия (95418)


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Топ комментарии
+50
Шо, САМ в окоп пойдёшь, плешивый старик? Там в чемодан срать будешь?
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07.12.2022 16:20
+36
найсмішніше, що такими заявами вони дарують московитському бидлу надію, що все серьозне буде ще попереду! що зараз - це розминка!
так от, коли приходить те саме "попереду", а ніякого усерьйознення не відбувається наступає той самий злам, коли москальска бидлота не може зрозуміти, чому вони відступають? чому не наносять серьйозні удари?
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07.12.2022 16:25
+33
Україна теж продовжить. На танках Leopard 2, з Українськими хрестами на баштах.

І всіма іншими можливими засобами буде знищувати вас, кацапських виродків, що прийшли з вогнем на Українську землю.
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07.12.2022 16:21
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Шо, САМ в окоп пойдёшь, плешивый старик? Там в чемодан срать будешь?
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07.12.2022 16:20 Ответить
найсмішніше, що такими заявами вони дарують московитському бидлу надію, що все серьозне буде ще попереду! що зараз - це розминка!
так от, коли приходить те саме "попереду", а ніякого усерьйознення не відбувається наступає той самий злам, коли москальска бидлота не може зрозуміти, чому вони відступають? чому не наносять серьйозні удари?
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07.12.2022 16:25 Ответить
вы считаете, пока удары были несерьезными?
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07.12.2022 22:18 Ответить
Для кого оно это рыгает??
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07.12.2022 16:20 Ответить
Та стрижа в вікно побачив і згадав як позавчора опустили ядрьону державу ударом по ядрьоним носітєлям...
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07.12.2022 16:25 Ответить
****** старый.
Здохнешь скоро.
Думай куда тебе в крематорий или в сосну.
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07.12.2022 16:21 Ответить
При пуйла як такого треба говорити в множині. Це відомо дуже багатьом.
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07.12.2022 18:45 Ответить
Україна теж продовжить. На танках Leopard 2, з Українськими хрестами на баштах.

І всіма іншими можливими засобами буде знищувати вас, кацапських виродків, що прийшли з вогнем на Українську землю.
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07.12.2022 16:21 Ответить
Зачем этот кусок говна сюда занесли? Сначала дождь, теперь и это *****. Пускай у себя говорит и делает что хочет. Наша задача - уничтожить врага, Российскую Федерацию. Уничтожить всеми существующими методами. Это совсем нетрудно сделать. Считанный десяток источников дохода от экспорта природных ресурсов, единичные и не заменяемые военные производства, крайне отрицательная рождаемость и огромное количество угнетенных в прошлом мусульман, жаждущих мести проклятым русакам. Ерунда.
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07.12.2022 16:23 Ответить
Вова, територія рашки вже багато разів була "прикосновєнной" для ЗСУ, а твій ядерний дючок висить на пол-шестого!

Не пропускай таблетки від геймера та геморою!
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07.12.2022 16:23 Ответить
Дрючок ***** 😂
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07.12.2022 16:26 Ответить
🤣🤣🤣
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07.12.2022 17:08 Ответить
Чистый поц. Какой ещё способ у тебя.
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07.12.2022 16:23 Ответить
Проснись, ти сереш
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07.12.2022 16:23 Ответить
Ему Стрижи жопу исклевали

подкинулся, старый поц
😂😂😂😂
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07.12.2022 16:36 Ответить
Які можуть бути у кацапів "національні інтереси" на території суверенної України ?
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07.12.2022 16:23 Ответить
По пути 3 Рейха идет

Только все быстрее намного произойдет
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07.12.2022 16:24 Ответить
"Высшее руководство России разрабатывает план по своей эвакуации из страны на случай поражения в войне против Украины. Об этом со ссылкой на инсайдерский источник https://t.me/abbasgallyamovpolitics/1704 пишет Аббас Галлямов - бывший спичрайтер Владимира Путина, в 2008-10 гг. работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений правительства РФ.

По его словам, работа над проектом под неофициальным названием «Ноев ковчег» идет с весны.

Изначально в качестве площадки, куда можно будет направиться в случае критических проблем в России, рассматривался Китай. Это предложение, пишет Галлямов, поступило от миллиардера Юрия Ковальчука - владельца банка «Россия», которого Минфин США называл «кошельком Путина». Тем не менее, утверждает Галлямов, в перспективах эмиграции в Китай в Кремле «быстро разочаровались». Опасения окружения Путина связаны с ментальностью китайцев: они «слишком себе на уме» и «презирают других, особенно проигравших».

Сейчас в качестве перспективной площадки рассматривается Латинская Америка - Аргентина и Венесуэла, пишет Галлямов.

Причем проект эвакуации в Венесуэлу, по его словам, курирует глава «Роснефти» Игорь Сечин, у которого сложились хорошие личные отношения с президентом Николасом Мадуро и который ранее занимался многомиллиардными вложениями в венесуэльскую нефтяную отрасль.

Непосредственной работой с выездом на место занимается Юрий Курилин - правая рука главы «Роснефти», до недавнего времени руководивший аппаратом компании. Летом Курилин, гражданин США, выпускник Хейвордского университета в Калифорнии, в прошлом работавший в структурах BP, формально уволился из «Роснефти». Теперь, как утверждает Галлямов, он полностью посвятил себя эвакуационному проекту."
("Руський Єврей")
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07.12.2022 16:25 Ответить
Режим в Венесуелле рухнет сразу же как только рухнет рашка. Как и многие другие режимы по всему миру которые созданные или поддерживаются Мордором.
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07.12.2022 16:30 Ответить
Только если в Северную Корею

Но достанут и там
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07.12.2022 16:38 Ответить
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07.12.2022 16:26 Ответить
Оно не только х@йло, а ещё и пи@дюк!))
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07.12.2022 16:39 Ответить
Реинкарнация Дьявола
https://cs4.pikabu.ru/post_img/big/2014/11/16/12/1416168363_1551781217.jpg
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07.12.2022 17:10 Ответить
***** скоро из бункера когда за ним придут будет из-за двери визжать что он еще ничего не начинал.
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07.12.2022 16:26 Ответить
я згадав як радянські літаки скидали бомби на Хельсінкі , а в газетах писали , що то хліб
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07.12.2022 16:26 Ответить
Твої національні інтереси підняти зі злиднів кацапстан, а не шаритись по сусідам деб чогось вкрасти, когось вбити, зруйнувати, щоб люди всі жили так, як живуть у рашці.
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07.12.2022 16:27 Ответить
Здрисни, дурень. доки тебе не протенули свої ж як Цезаря.
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07.12.2022 16:27 Ответить
***** рашистів викручуються перед сруськай аудиторією, як вош на гребінці!!
Типовий варіант поведінки Гітлеру в останні дні його перебування в бункері в Берліні!!!
Його і кончать ті, що його охороняють!!! Чаушеску, Каддафі, Кушнарьов, Чечетов, Кирпа, Калашников…..
Свято наближається, але ***** ще на гадить на свій кінець‼️🇺🇦⚔️❤️😡🤬‼️⁉️💯🇺🇦⚔️‼️❤️
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07.12.2022 16:27 Ответить
Оп'ять двадцять п'ять... Воєвода? Іскандьор? Кинджаль? Шо там ще з мультиків залишилося?
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07.12.2022 16:28 Ответить
Панцырь С1 и С 500 -аналоговнет.
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07.12.2022 16:31 Ответить
Все толковые ITишники давно съе...хали! Кто путевые компьютерные мульты клепать будет, хоть немного правдоподобные? Или на рисованные, студии "Союзмультфильм", перейдут??)))
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07.12.2022 16:47 Ответить
Воистину *****
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07.12.2022 16:29 Ответить
Для кого ці понти -- виходьте нахер -- ціліші будете .
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07.12.2022 16:31 Ответить
Стриж упал на ядрьоні носітєлі случайно

і вообще, хто сказав що він наш?

гібрід він такий, вофка:
ще немає, а вже є

і не укропське воно, а хто знає кого, просто в зеленій фарбі
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07.12.2022 16:31 Ответить
Ху..йло, ти скоріше собі хер відсмокчеш, ніж якісь інтереси на території суверенної країни будеш відстоювати.
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07.12.2022 16:31 Ответить
БОЛЬНОЙ УРОД ПОКА НЕ УСЫПЯТ ЭТО ЖИВОТНОЕ МИР НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ В ОПАСНОСТИ
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07.12.2022 16:32 Ответить
ПУТЛЕР це ж така брехлива потвора.
Який мир ? Коли з 24 лютого вдерлося на територію України це якщо не врахувати 2014 рік
Це він для кацапів розповідає МИ ХОЧЕМО МИРУ А УКРОПИ ХОЧУТЬ ВІЙНИ
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07.12.2022 16:33 Ответить
ЗНОВУ ШАНТАЖ...ГОЛОВНЕ ЩОБ ТАКІ ПОЛІТИКИ ЯК МЕРКЕЛЬ І МАКРОН НЕ ЗАГРАВАЛИ З ТЕРОРИСТОМ ЯК ЦЕ БУЛО З 2014....А ЧІТКУ МАЛИ ПОЗИЦІЮ СТОСОВНО РАШИСТКОГО ТЕРОРИЗМУ ...УКРАЇНИ І ЄВРОПИ....НЕМОЖНА НАДАВАТИ ХОЧ ЯКУСЬ НАДІЮ путіну НА ТЕ ЩО ХТОСЬ ДУМАЄ ТАК ЯК ВІН ...ЯК ЦЕ РОБЕ НАКШТАЛТ УГОРЩИНА....ЦЕ СВОГО РОДУ ТЕЖ ШАНТАЖ ТІЛЬКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І ДЕМОКРАТІІ...
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07.12.2022 16:34 Ответить
Ого, національні інтереси в Україні?!! *уйло, ти краще "далекий схід" краще пильнуй, бо він і без війни перетворюється на китайську провінцію.. Захисник хрєнів!
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07.12.2022 16:35 Ответить
Цікаві мирні заходи ми спостерігаємо просто зараз!
Пропоную навіть не друкувати висери цього організма - не у всіх є ступінь з псіхіатрії.
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07.12.2022 16:35 Ответить
чи, хоча б попередження вивішували "Суто для кацапського споживання!"
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07.12.2022 16:38 Ответить
А чого вони всі розпатякалися сьогодні? Що за день? Чим особливий?
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07.12.2022 16:39 Ответить
Якщо національними інтересами ********** є міжнародна ізоляція, знищення працездатного чоловічого населення та розвал ********** то ***** вже досяг вагомих результатів.
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07.12.2022 16:37 Ответить
Так це видається поки мирні заходи?..
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07.12.2022 16:39 Ответить
х#йло - брехлива мерзота. а ze його копiює i вибудовує у нас "харошую расцiю"..
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07.12.2022 16:40 Ответить
не прошло и 3 дня, как ***** взял у киева ))
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07.12.2022 16:42 Ответить
верим..покакай в стуло для сначала под прицелом пиндоской вебки..
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07.12.2022 16:43 Ответить
значит неаоборот будет
нехрен фрайер на понт брать и булки тут крышыть не на тех напали.
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07.12.2022 16:44 Ответить
Тобто руский національний інтерес - вбивства, пограбування, згвалтування, захоплення терряторій, тотальне бомбардування, з вибором цивільних цілей, устновки на чужій терріторії пам'ятників леніну. В такому випадку національний інтерес України - знищення мордору разом з його обітателями.
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07.12.2022 16:45 Ответить
Ну, ну! Нехай лише сунуться відгребуть по вній!
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07.12.2022 16:49 Ответить
Маразм прогресує ...
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07.12.2022 16:52 Ответить
ні, це не маразм, а це намагання наіпати весь цивілізований світ.
В 1917/91 роках таке вже проходили.
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07.12.2022 17:05 Ответить
***** знову сподіваєтся, тупе, когось налякати!!!
Тупе ***** й досі гадає що воно у світі ще чогось варте й не розуміє що він вже мрець та повний 0 за межами Засрашки.
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07.12.2022 16:55 Ответить
Залити світ кровью - ось і всі їх методи
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07.12.2022 16:58 Ответить
Когда вже Гаага почне засідання проти *****?

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07.12.2022 17:03 Ответить
Ніхера собі, ''мирно''
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07.12.2022 17:15 Ответить
Да какие средства у тебя, ******, остались? Боевые губы, чтобы ими мощно обжать украинский член? А если ты про ядерку, то готовься к кратеру на месте мацквы.
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07.12.2022 17:18 Ответить
если он ударит ТЯО, никакого кратера не будет. Мир как всегда, глубоко обеспокоится
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07.12.2022 22:22 Ответить
Щоб боротися за "національні інтереси", треба мати націю. Де в тебе, пуйло, нація? Буряти, які називають себе рузге? Поцрєоти? "Харошіє рузкіє"? Де? Хто?
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07.12.2022 17:23 Ответить
Скоро рік війні а він на понт бере що в нього ще є якісь козирі
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07.12.2022 17:24 Ответить
оно хочет и дальше в чужом доме свои порядки навязывать
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07.12.2022 17:27 Ответить
Не треба рекламувати кацапів - вони просто кончені 🤓
Кончені гинуть раніше свого строка.
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07.12.2022 17:52 Ответить
Воно хоч думає що несе тебе мерзоту в кожній українські родині проклинають як і твій дибільний "братский народ" і всі хочуть одного що б ти здохло.
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07.12.2022 18:21 Ответить
Можна уточнити, мирні засоби почалися в 2014-му чи 22-му? 😳
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07.12.2022 19:44 Ответить
Національні інтереси росії в Україні це енергосистема України а також власність фірташа ахметова новінського суркіса медведчука та інших олігархів в тому числі і російських владо України пора щось вже приймати по них якесь рішення.
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07.12.2022 20:44 Ответить
судя по Рунету он уже задолбал россиян своей лживой пропагандой хуже горькой редьки.
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07.12.2022 20:54 Ответить
Интересы России сейчас заключаются в том, чтобы как можно быстрее убрать этого лживого старикашку от власти, пока этот выживший из ума дурак не развязал ядерную войну в которой жутким образом пострадает вся Россия.
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07.12.2022 21:10 Ответить
Невже не знайдеться у світі хто-небудь, хто обламає роги цьому дияволу?!

Така істота не повинна існувати!

Вбийте цю гидоту і весь світ видихне з полегшенням!
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07.12.2022 21:22 Ответить
 
 