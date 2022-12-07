РФ продолжит борьбу за "национальные интересы" сначала мирно, а если не поможет – всеми имеющимися средствами, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ продолжит борьбу за "национальные интересы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы – сначала мирными средствами, но если это не поможет – всеми имеющимися", - сказал он.
Топ комментарии
+50 Старый зольдат
показать весь комментарий07.12.2022 16:20
+36 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий07.12.2022 16:25
+33 Y.M. Z.
показать весь комментарий07.12.2022 16:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так от, коли приходить те саме "попереду", а ніякого усерьйознення не відбувається наступає той самий злам, коли москальска бидлота не може зрозуміти, чому вони відступають? чому не наносять серьйозні удари?
Здохнешь скоро.
Думай куда тебе в крематорий или в сосну.
І всіма іншими можливими засобами буде знищувати вас, кацапських виродків, що прийшли з вогнем на Українську землю.
Не пропускай таблетки від геймера та геморою!
Дрючок***** 😂
подкинулся, старый поц
😂😂😂😂
Только все быстрее намного произойдет
По его словам, работа над проектом под неофициальным названием «Ноев ковчег» идет с весны.
Изначально в качестве площадки, куда можно будет направиться в случае критических проблем в России, рассматривался Китай. Это предложение, пишет Галлямов, поступило от миллиардера Юрия Ковальчука - владельца банка «Россия», которого Минфин США называл «кошельком Путина». Тем не менее, утверждает Галлямов, в перспективах эмиграции в Китай в Кремле «быстро разочаровались». Опасения окружения Путина связаны с ментальностью китайцев: они «слишком себе на уме» и «презирают других, особенно проигравших».
Сейчас в качестве перспективной площадки рассматривается Латинская Америка - Аргентина и Венесуэла, пишет Галлямов.
Причем проект эвакуации в Венесуэлу, по его словам, курирует глава «Роснефти» Игорь Сечин, у которого сложились хорошие личные отношения с президентом Николасом Мадуро и который ранее занимался многомиллиардными вложениями в венесуэльскую нефтяную отрасль.
Непосредственной работой с выездом на место занимается Юрий Курилин - правая рука главы «Роснефти», до недавнего времени руководивший аппаратом компании. Летом Курилин, гражданин США, выпускник Хейвордского университета в Калифорнии, в прошлом работавший в структурах BP, формально уволился из «Роснефти». Теперь, как утверждает Галлямов, он полностью посвятил себя эвакуационному проекту."
("Руський Єврей")
Но достанут и там
https://cs4.pikabu.ru/post_img/big/2014/11/16/12/1416168363_1551781217.jpg
Типовий варіант поведінки Гітлеру в останні дні його перебування в бункері в Берліні!!!
Його і кончать ті, що його охороняють!!! Чаушеску, Каддафі, Кушнарьов, Чечетов, Кирпа, Калашников…..
Свято наближається, але ***** ще на гадить на свій кінець‼️🇺🇦⚔️❤️😡🤬‼️⁉️💯🇺🇦⚔️‼️❤️
і вообще, хто сказав що він наш?
гібрід він такий, вофка:
ще немає, а вже є
і не укропське воно, а хто знає кого, просто в зеленій фарбі
Який мир ? Коли з 24 лютого вдерлося на територію України це якщо не врахувати 2014 рік
Це він для кацапів розповідає МИ ХОЧЕМО МИРУ А УКРОПИ ХОЧУТЬ ВІЙНИ
Пропоную навіть не друкувати висери цього організма - не у всіх є ступінь з псіхіатрії.
нехрен фрайер на понт брать и булки тут крышыть не на тех напали.
В 1917/91 роках таке вже проходили.
Тупе ***** й досі гадає що воно у світі ще чогось варте й не розуміє що він вже мрець та повний 0 за межами Засрашки.
Кончені гинуть раніше свого строка.
Така істота не повинна існувати!
Вбийте цю гидоту і весь світ видихне з полегшенням!