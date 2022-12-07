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Новости Война
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Полное поражение России – это лучший метод "не допустить эскалации конфликта", - Данилов

олексій,данілов

Украина будет использовать все доступные и не запрещенные международным правом средства и методы наказания агрессора и освобождения территорий.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Не допустить эскалации конфликта" с т.н. россией – выражение, которое начинают повторять со все большей навязчивостью, которое вызывает все большее непонимание, особенно у тех украинцев, которые в ледяных окопах находятся круглосуточно в состоянии этой самой эскалации. Создается стойкое впечатление, что главная цель повторяющих эту мантру – подменить реальные шаги ширмой бездействия и безволия.

Для тех, кто еще не понял, объясняю. В первую очередь нет никакого конфликта, а есть полноценная война, которая началась 27 февраля 2014 года с захвата парламента и правительства Крыма российскими военными, продолжилась кровавой бойней в Луганской и Донецкой областях, и вступила в активную фазу 24 февраля 2022 года с полномасштабным вторжением. – объяснил он.

По словам Данилова, для Украины не может быть большей эскалации, чем убийство режимом путина 444 украинских детей, тысяч военных и гражданских, потеря территории и разрушение мирной жизни.

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"Учитывая все вышеприведенное, Украина будет использовать все доступные и не запрещенные международным правом средства и методы наказания агрессора и освобождения нашей территории. Все объекты на оккупированной территории Украины, где есть хотя бы мелкий фрагмент российской трехцветной тряпки, являются нашими легитимными и потенциальными целями".

"Для достижения поставленных Верховным Главнокомандующим задач цели Украины будут заканчиваться там, где в этом будут нуждаться национальные интересы, а украинские стратегические интересы закончатся там и тогда, когда закончится так называемая россия и пропадет в историческое небытие. Т.н. россия должна исчезнуть как военно -политический субъект в тех пределах, в которых она пока существует, с карты мира – это самая надежная (если кто-то еще не понял) гарантия безопасности для Украины и мира в целом. И напоследок. Лучший метод "не допустить эскалации конфликта" – это ликвидация собственно причины "эскалации конфликта" – а именно полное и безусловное военное поражение т.н. россии с последующей депутинизацией, денуклеаризацией и дерашизацией русских "населенцев". Алгоритм ликвидации причины "эскалации конфликта" – оружие, оружие и еще раз оружие, все остальное сделают Силы обороны Украины", - подытожил секретарь СНБО.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (95418)


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Топ комментарии
+8
Вірно, приберіть джерело зарази і зараза зникне. Недокраїна з нелюдямиі є зараза
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07.12.2022 16:43
+7
В Кремле разрабатывается план бегства высшего руководства России из страны на случай поражения в войне на Украине и утраты власти. Об этом https://t.me/abbasgallyamovpolitics/1704 пишет бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов со ссылкой на достоверный источник.

По его словам, работа над проектом под неофициальным названием "Ноев ковчег" идет с весны. Изначально в качестве площадки, куда можно будет направиться, рассматривался Китай. Это предложение поступило от https://www.9tv.co.il/item/52083 "главного ястреба украинский войны" миллиардера Юрия Ковальчука.

"Однако в перспективах сотрудничества с ним потенциальные эмигранты быстро разочаровались. Китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других - особенно проигравших. Надежды, как теперь стало понятно, на них мало", - пишет Галямов.

Поэтому сейчас рассматриваются страны Латинской Америки - Аргентина и Венесуэла. Проектом перемещения во вторую занимается глава "Роснефти" Игорь Сечин, у которого "хорошие личные отношения с Мадуро, и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом
К сожалению, никаких других подробностей мой источник не знает, однако и сказанного достаточно, чтобы понять: когда они говорят, что "все идет по плану", то имеет смысл уточнять, по какому именно. Планов у них, похоже, гораздо больше одного", - резюмирует Галлямов.
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07.12.2022 16:42
+4
Як кажуть французи, "найліпший засіб від лупи - гільйотина".
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07.12.2022 16:49
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Правильно Данілов каже, він молодець, патріот і розумна Людина, честь йому і хвала! Але тільки розвал імперії зла може принести мир на Землі!!! Якщо Захід боїться якихось потрясінь від розвалу то немає чого боятися, гірше не буде, всі порозбігаються під впливи, одні під Захід, Туреччину, Китай...тощо?!
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07.12.2022 16:54 Ответить
В Кремле разрабатывается план бегства высшего руководства России из страны на случай поражения в войне на Украине и утраты власти. Об этом https://t.me/abbasgallyamovpolitics/1704 пишет бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов со ссылкой на достоверный источник.

По его словам, работа над проектом под неофициальным названием "Ноев ковчег" идет с весны. Изначально в качестве площадки, куда можно будет направиться, рассматривался Китай. Это предложение поступило от https://www.9tv.co.il/item/52083 "главного ястреба украинский войны" миллиардера Юрия Ковальчука.

"Однако в перспективах сотрудничества с ним потенциальные эмигранты быстро разочаровались. Китайцы слишком себе на уме и слишком презирают других - особенно проигравших. Надежды, как теперь стало понятно, на них мало", - пишет Галямов.

Поэтому сейчас рассматриваются страны Латинской Америки - Аргентина и Венесуэла. Проектом перемещения во вторую занимается глава "Роснефти" Игорь Сечин, у которого "хорошие личные отношения с Мадуро, и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом
К сожалению, никаких других подробностей мой источник не знает, однако и сказанного достаточно, чтобы понять: когда они говорят, что "все идет по плану", то имеет смысл уточнять, по какому именно. Планов у них, похоже, гораздо больше одного", - резюмирует Галлямов.
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07.12.2022 16:42 Ответить
Якщо справа дійде до втрати влади - ху#лу втекти не дадуть, свої ж генерали і видадуть. Буде чаушеску v2.0
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07.12.2022 17:48 Ответить
Вірно, приберіть джерело зарази і зараза зникне. Недокраїна з нелюдямиі є зараза
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07.12.2022 16:43 Ответить
Ми на тропі віини -- шо нам ше лишаєця -- битися до кінця .
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07.12.2022 16:48 Ответить


Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1600492163120390144 41 мин

Їхня робота робота-зовсім не про прогнози та передбачення-для цього існують купа годованих владою ,,експертів",,на чолі із Арестовичем.Якьи вони обидва займалися своїми прямим обо'яками,а не ПЄСделі про перемоги,як зубастік Гелетей,то було б Краще.Для всіх.Може,почують,хз
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07.12.2022 16:49 Ответить
Як кажуть французи, "найліпший засіб від лупи - гільйотина".
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07.12.2022 16:49 Ответить
https://youtu.be/76zVy2BOMok ...

Ракеты HARM для ЗСУ из США
Видос 👆 от Саши Кушнаря из Литвы
Слава ЗСУ та ГенералУ Залужному..❤️🖤🔱🔱🔱🔱
А путлера в тюрягУ ..к 💀 Леди ГААГИ
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07.12.2022 17:45 Ответить
Было бы неплохо войну официально объявить, кроме всего прочего. С вручением соответствующей ноты. Через ООН.
Важно, с точки зрения дальнейших взаиморасчетов по репарациям и долгам.
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07.12.2022 18:00 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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07.12.2022 18:37 Ответить
Шото зелені так за кацапів взялись, наче ті їх на бабки прокинули смертельно. А де ж "мір в глазах ***** " і от ето всьо?
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07.12.2022 19:49 Ответить
 
 