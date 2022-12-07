Полное поражение России – это лучший метод "не допустить эскалации конфликта", - Данилов

Украина будет использовать все доступные и не запрещенные международным правом средства и методы наказания агрессора и освобождения территорий.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Не допустить эскалации конфликта" с т.н. россией – выражение, которое начинают повторять со все большей навязчивостью, которое вызывает все большее непонимание, особенно у тех украинцев, которые в ледяных окопах находятся круглосуточно в состоянии этой самой эскалации. Создается стойкое впечатление, что главная цель повторяющих эту мантру – подменить реальные шаги ширмой бездействия и безволия.

Для тех, кто еще не понял, объясняю. В первую очередь нет никакого конфликта, а есть полноценная война, которая началась 27 февраля 2014 года с захвата парламента и правительства Крыма российскими военными, продолжилась кровавой бойней в Луганской и Донецкой областях, и вступила в активную фазу 24 февраля 2022 года с полномасштабным вторжением. – объяснил он.

По словам Данилова, для Украины не может быть большей эскалации, чем убийство режимом путина 444 украинских детей, тысяч военных и гражданских, потеря территории и разрушение мирной жизни.

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"Учитывая все вышеприведенное, Украина будет использовать все доступные и не запрещенные международным правом средства и методы наказания агрессора и освобождения нашей территории. Все объекты на оккупированной территории Украины, где есть хотя бы мелкий фрагмент российской трехцветной тряпки, являются нашими легитимными и потенциальными целями".

"Для достижения поставленных Верховным Главнокомандующим задач цели Украины будут заканчиваться там, где в этом будут нуждаться национальные интересы, а украинские стратегические интересы закончатся там и тогда, когда закончится так называемая россия и пропадет в историческое небытие. Т.н. россия должна исчезнуть как военно -политический субъект в тех пределах, в которых она пока существует, с карты мира – это самая надежная (если кто-то еще не понял) гарантия безопасности для Украины и мира в целом. И напоследок. Лучший метод "не допустить эскалации конфликта" – это ликвидация собственно причины "эскалации конфликта" – а именно полное и безусловное военное поражение т.н. россии с последующей депутинизацией, денуклеаризацией и дерашизацией русских "населенцев". Алгоритм ликвидации причины "эскалации конфликта" – оружие, оружие и еще раз оружие, все остальное сделают Силы обороны Украины", - подытожил секретарь СНБО.