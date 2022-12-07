На территории Уманской громады Черкасской области запретили деятельность церкви Московского патриархата
Депутаты Уманского городского совета Черкасской области поддержали запрет на деятельность Украинской православной церкви московского патриархата на территории Уманского городского территориального общества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Уманского городского совета.
Депутаты рассмотрели и поддержали электронную петицию "О запрете деятельности Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на территории Уманской городской территориальной громады". Кроме того, обратились в Верховную Раду с предложением запретить РПЦ МП и все его структурные подразделения на территории Украины.
"Российские структуры не могут быть на территории Украины! Призываю всех не только всячески поддерживать наш военный фронт, но и здесь, на местах, вычистить из нашей жизни все связанное со страной агрессором!" - отметила Ирина Плетнева, Уманский городской голова.
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бо попопідараси зараз почнуть возити "своїх" прихожан