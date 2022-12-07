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Новости Агрессия России против Украины Война
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На территории Уманской громады Черкасской области запретили деятельность церкви Московского патриархата

церков

Депутаты Уманского городского совета Черкасской области поддержали запрет на деятельность Украинской православной церкви московского патриархата на территории Уманского городского территориального общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Уманского городского совета.

Депутаты рассмотрели и поддержали электронную петицию "О запрете деятельности Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на территории Уманской городской территориальной громады". Кроме того, обратились в Верховную Раду с предложением запретить РПЦ МП и все его структурные подразделения на территории Украины.

"Российские структуры не могут быть на территории Украины! Призываю всех не только всячески поддерживать наш военный фронт, но и здесь, на местах, вычистить из нашей жизни все связанное со страной агрессором!" - отметила Ирина Плетнева, Уманский городской голова.

Читайте также: Зеленского просят признать безотлагательным законопроект о запрете в Украине РПЦ и ее структур, - петиция

Автор: 

запрет (1705) УПЦ МП (1560) Черниговская область (1123)


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Топ комментарии
+17
Московські попи, руки геть від Черкащини
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07.12.2022 16:41
+13
Дали пинка под рясу масковскаму *******.
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07.12.2022 16:42
+12
Дуже вірний напрямок. Сидять паскуди у країні, податки не платять, дитячу порнографію кришують, прямий зв'язок з фсб - як ми можемо виграти війну з таким кублом під боком?!
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07.12.2022 16:48
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Московські попи, руки геть від Черкащини
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07.12.2022 16:41 Ответить
Рашистские гебнявые волосатые 🤡 клоуны ,пособники убийц , соучастники геноцида Украинцев , должны быть посажены и изгнаны на веки из Лавры и всех церквей на территории Украины
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07.12.2022 23:50 Ответить
Дали пинка под рясу масковскаму *******.
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07.12.2022 16:42 Ответить
100500
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07.12.2022 16:43 Ответить
Нарешті!!!
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07.12.2022 16:48 Ответить
Дуже вірний напрямок. Сидять паскуди у країні, податки не платять, дитячу порнографію кришують, прямий зв'язок з фсб - як ми можемо виграти війну з таким кублом під боком?!
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07.12.2022 16:48 Ответить
Абсолютно из каждой области должны быть выгнаны , а не пользоваться политикам этой клоунадой и ждать от них дальнейших подлостей
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07.12.2022 23:52 Ответить
не хотіли спокійно продовжувати вектори "армія, мова, віра", тепер вимушені робити все це в умовах форс-мажору.
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07.12.2022 16:49 Ответить
А немосковських тут дві здається. На колишньому молокозаводі, і ще десь одна..
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07.12.2022 16:55 Ответить
Коло базару і старого польського кладовища, три
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07.12.2022 17:10 Ответить
незнав.. мабуть застріла в мене інформація..
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07.12.2022 17:28 Ответить
Ой, ще в приміщенні педуніверу, короче, дофіга
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07.12.2022 17:13 Ответить
Може мапу почати у ЗМІ давати з територіальними громадами , які повністю здихались від мацковьскоі секти
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07.12.2022 16:55 Ответить
все залежить від людей
бо попопідараси зараз почнуть возити "своїх" прихожан
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07.12.2022 17:04 Ответить
по всей Украине нужно запретить
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07.12.2022 17:24 Ответить
Такий, чи подібний закон має прийняти Верховна Рада про заборону УПЦ МП по всій Україні попри стогін і воплі московитів тут і на росії.
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07.12.2022 17:28 Ответить
Хоч десь процес почався.
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07.12.2022 17:39 Ответить
Це так виконується денаціфікація по накзу путіна цікаво наступний крок висилка чи розстріл прихожан ПЦУ . церкви нащадки нкведистів теж будете нищить .цікаво ви думаєте що з кацапами злякаєте Українців і заженете в якусь церкву.
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07.12.2022 18:01 Ответить
Пропоную також провести люстрацію всіх попів УПЦ МП і заборонити їм займатися проповідницькою діяльністю. Самі хай моляться, але працювати з паствою не можна. А якщо хочуть проповідувати, то чемодан - вокзал - расєя і десь в Сибіру можуть проповідувати скільки завгодно.
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07.12.2022 20:38 Ответить
Ось так- крок за кроком ( step by step) очищується Україна від гидотної, отруйної московщини. Слава Україні, слава ЗСУ!
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07.12.2022 21:03 Ответить
 
 