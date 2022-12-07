Грузия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную, но не военную помощь, - премьер Гарибашвили

Грузия оказывала и продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, но она не будет оказывать военную помощь.

Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы оказываем максимальную помощь находящимся у нас украинским беженцам. Украинские дети получают у нас образование на родном языке. Мы будем рассматривать и оказание другой гуманитарной помощи. Что касается оказания военной помощи, мы ранее четко заявили: мы этого делать не будем", - подчеркнул глава правительства.

Он напомнил, что "официальные лица в Украине" изъявили свое желание, "чтобы в Грузии был открыт второй фронт". "Правящая сила в нашей стране ответственна перед своим народом и исходит исключительно из интересов своего народа и государства", - сказал Гарибашвили.

Заметим, по сообщению пресс-служби посольства Украины в Грузии, накануне состоялся брифинг по случаю Дня Вооруженных сил Украины. На мероприятии временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов, среди прочего, упомянул грузинских добровольцев, которые бок о бок с украинскими воинами ведут борьбу за свободу и независимость Украины.

Также глава украинского дипучреждения отметил важность не только предоставления Украине вооружения и боеприпасов, генераторов и трансформаторов, но и моральной поддержки героев Украины и Грузии, которые отдают свою жизнь, защищая страны.

Напомним, 3 декабря в Донецкой области под Бахмутом погибли пять грузинских добровольцев: Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия.

Читайте также: Премьер Грузии: Украине и Молдове дают кандидатство в члены ЕС только из-за войны. Не завидую им