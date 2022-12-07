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Грузия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную, но не военную помощь, - премьер Гарибашвили

грузія

Грузия оказывала и продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, но она не будет оказывать военную помощь.

Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы оказываем максимальную помощь находящимся у нас украинским беженцам. Украинские дети получают у нас образование на родном языке. Мы будем рассматривать и оказание другой гуманитарной помощи. Что касается оказания военной помощи, мы ранее четко заявили: мы этого делать не будем", - подчеркнул глава правительства.

Он напомнил, что "официальные лица в Украине" изъявили свое желание, "чтобы в Грузии был открыт второй фронт". "Правящая сила в нашей стране ответственна перед своим народом и исходит исключительно из интересов своего народа и государства", - сказал Гарибашвили.

Заметим, по сообщению пресс-служби посольства Украины в Грузии, накануне состоялся брифинг по случаю Дня Вооруженных сил Украины. На мероприятии временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов, среди прочего, упомянул грузинских добровольцев, которые бок о бок с украинскими воинами ведут борьбу за свободу и независимость Украины.

Также глава украинского дипучреждения отметил важность не только предоставления Украине вооружения и боеприпасов, генераторов и трансформаторов, но и моральной поддержки героев Украины и Грузии, которые отдают свою жизнь, защищая страны.

Напомним, 3 декабря в Донецкой области под Бахмутом погибли пять грузинских добровольцев: Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия.

Читайте также: Премьер Грузии: Украине и Молдове дают кандидатство в члены ЕС только из-за войны. Не завидую им

Автор: 

Грузия (4499) гуманитарная помощь (1260) Гарибашвили Ираклий (31)


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Топ комментарии
+20
Ми переживемо.
Але кацапи, яких ви пустили, Грузії боком вилізуть!
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07.12.2022 17:03
+16
Быстро забыли 2008 год.
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07.12.2022 17:13
+14
Я не кажу що вони зобов'язані нам чимось допомагати (хоча у 2008 році, ми їм дали декілька систем ППО), щось дають і то добре.
Річ про тих кацапів, яких грузини до себе пустили.
Нічого хорошого з цього не буде.
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07.12.2022 17:14
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Ми переживемо.
Але кацапи, яких ви пустили, Грузії боком вилізуть!
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07.12.2022 17:03 Ответить
да с чего они будут давать то? там армия три танка.
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07.12.2022 17:06 Ответить
Я не кажу що вони зобов'язані нам чимось допомагати (хоча у 2008 році, ми їм дали декілька систем ППО), щось дають і то добре.
Річ про тих кацапів, яких грузини до себе пустили.
Нічого хорошого з цього не буде.
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07.12.2022 17:14 Ответить
конечно, не будет. весь этот армагедон будет как колесо вращаться. там затихнет, там ударит. честно говоря - *******.
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07.12.2022 17:17 Ответить
тут виходить : не треба допомагати - краще не шкодь!!!
(бо якщо не забороняє русні викрутитися і оминути санкціі - то це вже точно не гуманітарна допомога Україні)
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07.12.2022 17:07 Ответить
Спасибо. Вас мало. Но грузины и в рядах ЗСУ хорошо ипашат кацапских уйопков.
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07.12.2022 17:05 Ответить
Да Грузія сидит як миша під віником .
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07.12.2022 17:09 Ответить
Быстро забыли 2008 год.
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07.12.2022 17:13 Ответить
Их три с половиной ляма куда им рыпаться.
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07.12.2022 17:17 Ответить
чеченців стільки ж ...
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08.12.2022 10:18 Ответить
Грузія має населення 3,7 млн.. Це по спискам. Реально в Грузії проживає менше 2 млн. грузин. Решта вештається по всьому постсовєцькому просторі аби щось вкрасти. Промисловості нема. Вино на 90% фальсифікат. Чайні плантації вже давно здохли і навряд чи колись будуть відновлені. Грузія Україні нічим матеріальним допомогти не може. Це країна паразит. Знайшлось там пару сотень бажаючих повоювати з дальнім прицілом на громадянство бо в Грузії навіть вкрасти нічого... Грузини ледачі до крику. Мабуть найледачіший народ на всьому постсовковому просторі, але дуже ******* "керувать", бухать і трахаться. При цьому керують погано, бухати не вміють (істерять), а потрахатись так то, якщо вірити українкам, взагалі "розмах на рубль удар на копійку" (скоростріли). Та ще й з патріархальними забаганками замішаними на фальсифікованих князівських родоводах...Покажіть мені чесного і порядного грузина в Україні і я серед ночі встану на диво дивне подивитись...
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07.12.2022 17:29 Ответить
грузины очень хорошие домушники. количество воров в законе из грузии в соотношении к другим странам - наибольшее.
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07.12.2022 17:34 Ответить
З 1115 "злодіїв в законі" в 1991 році 795 були грузинами.
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07.12.2022 18:42 Ответить
Мудак, а погибшие на днях под Бахмутом грузины тоже были очень хорошими домушниками? Или может быть все-таки они были хорошими солдатами, защищавшими твой дом, пока ты здесь гавно льешь на весь их народ?
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07.12.2022 23:35 Ответить
сам ты мудак, поняло, чучело из под впн. пшол, отсель.
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08.12.2022 00:32 Ответить
Тебя что,трахнули и не удовлетворили
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08.12.2022 02:28 Ответить
15 років співпрацював з правозахисними організаціями. Знаю історії декількох жінок які мали справу з грузинськими альфонсами (case study).
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08.12.2022 02:53 Ответить
Не фантазуй. У мене одна з спеціалізацій "соціологія девіантної поведінки".
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08.12.2022 05:20 Ответить
Eсли у вас такая специальность, почему себя не изучил? Если и есть "воры взаконе" это легко обьяснить историческими потрясениями а не непарядочностью всего народа, чего не сушествует!
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08.12.2022 15:28 Ответить
Грузію пройшов пішки декілька разів. Порядні грузини живуть в Грузії, а от всіляким авантюристам та кримінальним пройдисвітам там знаходитись небезпечно. "Історичними потрясіннями" можна виправдати будь що і будь коли, але маргінали завжди і в усі часи однакові по своїй сутності, як і "10 заповідей", яким вже понад 3000 років. "Сочі біль? Чужой карман лазіл? Нєт? ... Да! - Сочі нє біль."
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08.12.2022 19:51 Ответить
Ани открыли в рашке кормление, поют здравицы за ***** и никто им не нужен. Еще аукнется дружба с ******.
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07.12.2022 17:30 Ответить
******* 2
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07.12.2022 17:31 Ответить
Ганьба боягузливій владі і уряду Грузії, низький уклін і подяка добровольцям з Грузії які б'ють рашистів в Україні, велика повага гордому народу Грузії за підтримку України.
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07.12.2022 17:36 Ответить
Забули чиїм БУКом завалили ТУ-22М3, та низку інших рашкинських літаків?
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07.12.2022 18:33 Ответить
Так, ми бачимо вашу гуманітарну допомогу - усі магазини завалені вашими ***********.
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07.12.2022 18:47 Ответить
********* ростуть в Абхазії. Грузини до вирощування ******** ніякого стосунку не мають. Хіба що як спекулянти. В супермаркетах турецькі та іспанські.
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08.12.2022 05:23 Ответить
Пам"ятаю, як свого часу до нашого порту йшли і перевантажувалися ешелони з БТР, БМП і якимись закритими великими контейнерами для братньої Грузії, котра потерпала від кацапського нападу. Воювали там і наші добровольці. Це було при Президентах Ющенку і Саакашвілі. Куценька пам"ять у грузинів ... та й з національною гідністю проблеми.
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07.12.2022 18:56 Ответить
В мене враження, шо грузинський гонор на Міхо і закінчився.
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07.12.2022 21:44 Ответить
дякуємо хоч за гуманітарку. Розуміємо що ви там самі під окупацією.
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07.12.2022 22:03 Ответить
Ми що, бачимо ту гуманітарку?? Ото пам'ятаю пакет кефіру просроченого дали під магазином 26 лютого. Ото і все
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07.12.2022 22:25 Ответить
https://youtu.be/IccDiynFnic ...

Вяликая Срана, вяликий помойка каже вяликая Кабыла рабZeи...давно так не ржал...
Убойный видос👆
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07.12.2022 22:35 Ответить
"Мы оказываем максимальную помощь находящимся у нас украинским беженцам. Украинские дети получают у нас образование на родном языке. Мы будем рассматривать и оказание другой гуманитарной помощи".

Пока я вижу, что бОльшую помощь вы оказываете лаптекопытным дезертирам, чем украинцам, если брать в процентном отношении.
Ах да, совсем забыл, лаптекопытные "беженцы" вам же "экономику подымают".
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07.12.2022 22:40 Ответить
Возможности Грузии оказать военную помощь Украине не больше возможностей Молдовы. Но это заявление перекрывает возможность для Грузии вступить в НАТО, принцип которого помоги соседу. И что-то я не вижу со стороны Грузии и экономических и политических действий получить возможность оказывать помощь Украине. Так что в НАТО должен вступить Баку, а не Тбилиси.
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07.12.2022 23:02 Ответить
- Грузия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную, но не военную помощь.
- Не, ну это, - понятно...
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07.12.2022 23:50 Ответить
Грузины сами виноваты выбрав прорашистское Гавно, сейчас самое время возвращать свои территории, вот по этому кремлевская, ботаксная Крыса и ведет себя так, а козломордых которых они впустили еще станут костью....
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08.12.2022 07:15 Ответить
нечем возвращать ни сейчас ни в 2008, всего-то 18,000 численность боевых бригад (по состоянию на весну 2008-го, не думаю что после этого их количество значительно выросло)
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08.12.2022 09:15 Ответить
К стате Украина сейчас то-же расплачивается за выбор Дэбилов по приколу в 19 году....
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08.12.2022 07:17 Ответить
ну-ну, а то могли бы два с половиной танка предоставить. Всего-то на вооружении у Грузии 12 самолетов Су-25, десяток вертолетов, и то 2 штуки до 2008-го еле отремонтировали в Украине, один по прибытии в Грузии упал. Всего-то численность грузинских ВС 35,000 человек со своими уборщицами и штабов, именно боевая численность войск которые могут куда-то пойти и какие-то военные задачи решать - 18,000 человек. Соответственно практически отсутствует авиация, ВМС и противовоздушная оборона, пара других буков и иже с ними в 2008-м забрала рашка с баз, которые находились за пределами конфликтных зон в городах Сенаки и Гори. Самая дальнобойная артиллерия на вооружении Грузии стреляет не дальше 40 км. Несколько десятков джавелинов накинула США недавно и вроде все. Практически у Грузии ВС планировались для осуществления спецопераций, так как у Грузии нет никаких (материальных, технических, людских и т.д.) возможностей хоть каким-то образом создать ВС которые окажут адекватное сопротивление таким потенциальным противникам как рашка или Турция. Служил в грузинских ВС как раз весной 2008-го, до войны. Весь сценарий конфликта с рашкой исходил из того что теоретически грузинские ВС блиц-кригом берут Цхинвали и/или Сухуми при условии что рашка будет участвовать ограниченным контингентом "ихтамнетов" до 20,000 (то есть без авиации, ВМС, ракетных обстрелов и т.д.), грузинские ВС по быстрому берут под контроль Цхинвали/Сухуми, а дальше уже мировое содружество надавит на рашку чтобы те не приняли участия в дальнейшей эскалации. Ну, август 2008-го, и далее события в Украине 2014-го и 2022-го подтвердили несостоятельность этого сценария что рашка в конфликтах будет участвовать "ихтамнетами" ограниченного контингента, да и рассчитывать что международное сообщество надавит и остановит рашку тоже не стоит
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08.12.2022 09:13 Ответить
Нужно вежливо отказаться.
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15.01.2023 12:06 Ответить
Надають аджику і ткемалі
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12.05.2023 11:02 Ответить
 
 