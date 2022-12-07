Грузия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную, но не военную помощь, - премьер Гарибашвили
Грузия оказывала и продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, но она не будет оказывать военную помощь.
Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы оказываем максимальную помощь находящимся у нас украинским беженцам. Украинские дети получают у нас образование на родном языке. Мы будем рассматривать и оказание другой гуманитарной помощи. Что касается оказания военной помощи, мы ранее четко заявили: мы этого делать не будем", - подчеркнул глава правительства.
Он напомнил, что "официальные лица в Украине" изъявили свое желание, "чтобы в Грузии был открыт второй фронт". "Правящая сила в нашей стране ответственна перед своим народом и исходит исключительно из интересов своего народа и государства", - сказал Гарибашвили.
Заметим, по сообщению пресс-служби посольства Украины в Грузии, накануне состоялся брифинг по случаю Дня Вооруженных сил Украины. На мероприятии временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов, среди прочего, упомянул грузинских добровольцев, которые бок о бок с украинскими воинами ведут борьбу за свободу и независимость Украины.
Также глава украинского дипучреждения отметил важность не только предоставления Украине вооружения и боеприпасов, генераторов и трансформаторов, но и моральной поддержки героев Украины и Грузии, которые отдают свою жизнь, защищая страны.
Напомним, 3 декабря в Донецкой области под Бахмутом погибли пять грузинских добровольцев: Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия.
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Але кацапи, яких ви пустили, Грузії боком вилізуть!
Річ про тих кацапів, яких грузини до себе пустили.
Нічого хорошого з цього не буде.
(бо якщо не забороняє русні викрутитися і оминути санкціі - то це вже точно не гуманітарна допомога Україні)
Вяликая Срана, вяликий помойка каже вяликая Кабыла рабZeи...давно так не ржал...
Убойный видос👆
Пока я вижу, что бОльшую помощь вы оказываете лаптекопытным дезертирам, чем украинцам, если брать в процентном отношении.
Ах да, совсем забыл, лаптекопытные "беженцы" вам же "экономику подымают".
- Не, ну это, - понятно...