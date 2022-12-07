Украинцы смогут использовать только электронное водительское удостоверение в "Дії", без пластикового аналога

Ранее Украина стала четвертой страной Европы, узаконившей цифровые водительские удостоверения, а теперь мы вводим формат диджитал first. То есть в любой ситуации вы можете использовать только электронное водительское удостоверение в "Дії", держать документ прямо в смартфоне и забыть о пластике.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минцифры.

Премьер-министр Украины подписал постановление № 1299, позволяющее использовать только электронное водительское удостоверение в "Дії" без пластикового аналога.

Как отмечается, даже при оформлении водительского удостоверения можно выбирать, сделать только диджитал-документ или заказать пластиковую карту.

В "Дії" документ доступен в украиноязычной и англоязычной версиях. К тому же права и техпаспорт имеют международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде, - это решительный шаг к международной интеграции "Дії" и использование приложения за рубежом.

Постановление вступает в силу 14 декабря.

Глава министерва Михаил Федорров отметил:

"Теперь, когда вы получаете водительское удостоверение, можете отказаться от пластика. И использовать только цифровые документы. Но в любой момент заказать пластиковые права и получить их по почте. Они понадобятся, например, для вождения авто за рубежом".

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