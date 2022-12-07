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Украинцы смогут использовать только электронное водительское удостоверение в "Дії", без пластикового аналога

права,водійське,водія,посвідчення

Ранее Украина стала четвертой страной Европы, узаконившей цифровые водительские удостоверения, а теперь мы вводим формат диджитал first. То есть в любой ситуации вы можете использовать только электронное водительское удостоверение в "Дії", держать документ прямо в смартфоне и забыть о пластике.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минцифры.

Премьер-министр Украины подписал постановление № 1299, позволяющее использовать только электронное водительское удостоверение в "Дії" без пластикового аналога.

Как отмечается, даже при оформлении водительского удостоверения можно выбирать, сделать только диджитал-документ или заказать пластиковую карту.

В "Дії" документ доступен в украиноязычной и англоязычной версиях. К тому же права и техпаспорт имеют международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде, - это решительный шаг к международной интеграции "Дії" и использование приложения за рубежом.

Постановление вступает в силу 14 декабря.

Глава министерва Михаил Федорров отметил:

"Теперь, когда вы получаете водительское удостоверение, можете отказаться от пластика. И использовать только цифровые документы. Но в любой момент заказать пластиковые права и получить их по почте. Они понадобятся, например, для вождения авто за рубежом".

Читайте также: Украинское водительское удостоверение можно обменять на документ европейского образца, - МВД

Автор: 

водительские права (154) электронные документы (120) Минцифры (316) Дія (422)


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Топ комментарии
+4
Вот дякую. Я свой пластик два года назад положил гдето и найти не можем.
Так по телефону и езжу.
Правда еще не останавливали.
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07.12.2022 17:03
+2
вот спасибо. не собираюсь вступать ни в какую дию. не верю и ваще - брезгую. есть пластик - этим и ограничусь.
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07.12.2022 17:08
+1
Хотів колись на авто поїхати в Румунію покататися по країні... кацабня перебила плани...
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07.12.2022 18:31
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Вот дякую. Я свой пластик два года назад положил гдето и найти не можем.
Так по телефону и езжу.
Правда еще не останавливали.
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07.12.2022 17:03 Ответить
вот спасибо. не собираюсь вступать ни в какую дию. не верю и ваще - брезгую. есть пластик - этим и ограничусь.
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07.12.2022 17:08 Ответить
А ламінат зразка 1995 року не буде видно тіль ті хто здавав на посвідчення з 2008 року
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07.12.2022 17:10 Ответить
З часом буде. Заставлять. Ламінат це слабке місце в безпеці.
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07.12.2022 17:41 Ответить
Не забувайте що на кордоні потрібен "пластик". Тож не мрійте обмежитись діджитал версією, бо ріденько всеретесь при спробі перетину
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07.12.2022 17:36 Ответить
А мне и дома хорошо.
Нах мне перетинати.
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07.12.2022 18:10 Ответить
Хотів колись на авто поїхати в Румунію покататися по країні... кацабня перебила плани...
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07.12.2022 18:31 Ответить
так раньше и было...
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07.12.2022 20:13 Ответить
У пластика батарея не сідає і екран не розбивається
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08.12.2022 00:07 Ответить
Надо Федорова мiнiстервою називати
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08.12.2022 11:52 Ответить
 
 