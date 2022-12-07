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Повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии – ошибочный шаг, который ударит по потребителям, – экономист

электричество,энергетика

Повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, которое планирует НКРЭК – это ошибочный шаг, который нанесет удар по потребителям и будет иметь долгосрочный негативный эффект на всю экономику Украины.

Об этом заявил экономист Андрей Новак, сообщает Цензор.НЕТ.

"Повышение тарифов – это шаг абсолютно неуместный и несвоевременный, и ничего кроме удара по потребителям он не несет. Также это решение будет иметь долгосрочное негативное влияние на экономику Украины. Я не знаю, чем руководствовался регулятор, когда принимал это решение, но оно ошибочное и его необходимо как минимум пересмотреть", - убежден он.

По словам экономиста, желание регулятора повышать тарифы можно понять. Но перекладывать это бремя на плечи потребителей как минимум некстати, ведь очень многие украинцы сейчас потеряли работу и жилье, стали вынужденными переселенцами.

"Переводить на людей, потерявших источники дохода, повышение тарифов – это неправильно. Украина сейчас получает значительную международную помощь, в том числе финансовую. Именно методами и инструментами этой помощи необходимо сейчас покрывать те проблемы в энергетическом секторе, а не переводить это на потребителей, которые сейчас находятся в очень тяжелом состоянии", - подчеркнул Новак.

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Он напомнил, что стоимость электроэнергии является обязательной составляющей себестоимости всех без исключения товаров и услуг. А значит, повышение тарифов приведет к их удорожанию и дальнейшей раскрутке инфляции. "Когда вырастут цены на энергоресурсы, это сразу переводится на стоимость товаров и услуг, потому что и производитель, и торговец будут вынуждены повысить стоимость продукции", - резюмировал эксперт.

Как известно, НКРЭКУ согласовала на 2023 год повышение тарифов на передачу электроэнергии на +30% и диспетчеризацию – сразу на 116%. Бизнес и промышленные объединения резко раскритиковали это решение, ведь оно будет способствовать вымыванию более 22 млрд грн средств украинцев и бизнеса, которые нужны для содержания семей, продолжения работы предприятий и помощи ВСУ.

В то же время в Украинском национальном комитете Международной Торговой Палаты (lCC Ukraine) заявили, что обоснование повышения, предоставленное Укрэнерго, содержит ряд неточностей, устранение которых поможет компании избежать дополнительных расходов и позволит не повышать тарифы.

Автор: 

энергетика (2553) НКРЭКУ (479) Повышение тарифов (56)


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Топ комментарии
+10
Ну ахмьотову є треба заробляти, шб свою віллу найдорожчу у Європі утримувати?
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07.12.2022 17:40
+9
Да їм похрін куди стріляти , в коліно , чи у голову. Їм потрібно добити країну на вимогу куйла ! З дорогами не вийшло , кацапню розхріначили, от будуть електроенергією добивати . Зелена мерзота має зникнути !!!
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07.12.2022 18:03
+6
Никак не нажрутся? Или твари-вредители? Как можно в воюющей стране, с массой безработных повышать тарифы? Тем более что рост цен и так на все - от свечей и спичек до продовольствия
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07.12.2022 18:10
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Ну ахмьотову є треба заробляти, шб свою віллу найдорожчу у Європі утримувати?
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07.12.2022 17:40 Ответить
Єврею все рівно кого обдирати як липку. Головне здерти якомога більше % на % з під % за %
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07.12.2022 23:09 Ответить
ага, давай, повышай. ваще платить перестану. будете сосать.
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07.12.2022 17:47 Ответить
Угу. Вони як раз сосати не будуть. Прийдуть та відімкнуть.
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07.12.2022 17:59 Ответить
не отключат - не плачу с февраля, еда для детей в приоритете
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07.12.2022 19:03 Ответить
Відключать. Побачиш
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07.12.2022 23:21 Ответить
Чхали вони на економіку логіку и т.д - здерти і хоч трава не рости
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07.12.2022 17:55 Ответить
В період як економіка ледь жевріє підіймати тариф це стріляти собі в коліно. Це розуміє будь яка людина більш менш обізнана на економіці, але ж...
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07.12.2022 17:56 Ответить
Да їм похрін куди стріляти , в коліно , чи у голову. Їм потрібно добити країну на вимогу куйла ! З дорогами не вийшло , кацапню розхріначили, от будуть електроенергією добивати . Зелена мерзота має зникнути !!!
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07.12.2022 18:03 Ответить
В Україні не вистачає потужностей генерації для власних потреб і тому йдуть відключення внутрішніх споживачів . В тому числі й стратегічних. Але я не чув щоб відключали генерацію на експорт. Там відключенням навіть і не пахне. Але держава з експорту отримує не прибуток а тільки % У ВИГЛЯДІ ПОДАТКУ до того ж у гривнях. А решта прибутку йде у валюті власникам генеруючих компаній
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07.12.2022 23:15 Ответить
Я не чув щоб РФія знищила хоч одну високовольтну ЛЕП, котра іде на експорт чи забезпечує живлення компресорів та насосів для прокачування газу нафти аміаку на експорт. Війна війною а цей товар як ішов транзитом через Україну так і йде. Ну хто з влади збреше правдоподібно щоб пояснити зраду?
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07.12.2022 23:20 Ответить
А наша влада взагалі на простолюдинів "болтзабила"!
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07.12.2022 18:00 Ответить
То что было раньше ликвидировали, создали не понятно что. Теперь это не понятно что нужно ликвидировать, чтобы создать что-то новое...
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07.12.2022 18:00 Ответить
Никак не нажрутся? Или твари-вредители? Как можно в воюющей стране, с массой безработных повышать тарифы? Тем более что рост цен и так на все - от свечей и спичек до продовольствия
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07.12.2022 18:10 Ответить
ПЕРЕГЛЯНУТИ НЕОБХІДНО ШТАТ ДТЕК ТА Й ІНШИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ, ВИЯВИТИ ТАМ СЕПАРАТИСТІВ ТА ЛІКВІДУВАТИ ЇХ !!!
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07.12.2022 18:17 Ответить
не треба забувати про покидків в офісі та раді
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07.12.2022 18:19 Ответить
Товариство, два тижні тому ця тема вже обговорювалась, нагадую - тарифи для підпр. 6.0 грн з 1.09(!), тобто ррррааааз...і ніхто нікого не питав....тааак (був 4.8), а далі? далі бабосів нема, бо нема споживання, бо нема чого споживати - відповідно шо робить? Правильно ТАРИХВИ....це пейсаті пропідори...тільки так. За рахунок тарифів - зберегти свою дохідність....суки
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07.12.2022 18:18 Ответить
мне непонятно тут вот что...
все прекрасно знают,что в электросети должно быть 230+/-5% вольт.НО! как правило,иэто оже знают все,в сети зачастую нет и 205 вольт,а у многих онне поднимается выше 190 летом и 165 зимой,.
но самое в этом мерзкое,что никто,практически никто,не требует выполнения ДТЕКом,нормативов параметров напряжения,и платят...и платят...и платят...
меня нет в списке терпил,потому что я добился от ДТЕК через суд и нормальных параметров и компенсации.
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07.12.2022 18:22 Ответить
Ахметов, маючи свою армію фактично, міг не допустити такого захоплення півдня....дограєтесь хлопці, люди вийдуть на вулицю...почнуться протести....
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07.12.2022 18:34 Ответить
Не, они погудят и снова в копанки!
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07.12.2022 18:42 Ответить
Там ахметов собирается покупать ещё одного бразильца в шахтер за 5 млн долларов, так что тарифы нужно поднимать!
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07.12.2022 18:41 Ответить
Напевно що прості українці скоро самі будуть наводити російські ракети на ,,обленерго".у вінниці в деяких місцях де проживає ,,еліта" проблем з електрикою немає.в передмісті напруга ледь- ледь.зрозуміло що війна,але не для всіх.тим хто в кабінетах,то їм байдуже.на крайняк мають генератори.а пенсіонерам так зовсім скоро буде капець.по ходу хочуть крім західної допомоги ще й з людей останню шкуру здерти.
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07.12.2022 18:45 Ответить
для пдорасів ахмєтова і каломойського це гарний крок, мудрий нарід їх даже не *********.
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07.12.2022 19:01 Ответить
70% не платят коммуналку и правильно делают . Кому охота содержать сирот из Монако, их личинок и ****** ?
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07.12.2022 19:31 Ответить
"воно сприятиме вимиванню понад 22 млрд грн коштів українців та бізнесу, які наразі потрібні для утримання сімей, продовження роботи підприємств та допомоги ЗСУ" - так в этом и смысл, ё!
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07.12.2022 20:40 Ответить
Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії - помилковий крок, який вдарить по споживачах, - економіст Джерело:

А ВОВІ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ПОХ, ГОЛОВНЕ ЩОБ АХМЕТКА З КОЛОМОЙШЕЮ ОТРИМАЛИ СВОЄ БАБАЛО 😁
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07.12.2022 20:49 Ответить
 
 