Украина имеет право защищать себя не только на собственной территории, - правительство Германии

Право государства на самооборону предусмотрено статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, комментируя недавние удары по военным объектам в России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Он напомнил, что Украина подвергается атакам со стороны России уже более девяти месяцев.

"Украина имеет право на самооборону, вытекающую из статьи 51 Устава ООН. Украина не обязана ограничивать оборонные усилия собственной территорией", - добавил Гебештрайт.

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Напомним, 5 декабря утром стало известно, что на российских военных аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" прогремели взрывы. Позже в сети появились спутниковые снимки последствий.