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Новости Война
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Украина имеет право защищать себя не только на собственной территории, - правительство Германии

рф,росія,аеродром

Право государства на самооборону предусмотрено статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, комментируя недавние удары по военным объектам в России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Он напомнил, что Украина подвергается атакам со стороны России уже более девяти месяцев.

"Украина имеет право на самооборону, вытекающую из статьи 51 Устава ООН. Украина не обязана ограничивать оборонные усилия собственной территорией", - добавил Гебештрайт.

Читайте также: Авиабазы РФ атаковали не "Стрижи" или дроны "Укроборонпрома", это другая разработка, - Financial Times

Напомним, 5 декабря утром стало известно, что на российских военных аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" прогремели взрывы. Позже в сети появились спутниковые снимки последствий.

Автор: 

Германия (6939) россия (95418) аэродром (292)


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Топ комментарии
+18
Еще в 14 году орки безнаказанно лупили по нашим застава и селам. И делали это со своей территории. А ВСУ не отвечали. Безнаказанность порождает вседозволенность
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07.12.2022 18:12
+18
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07.12.2022 18:36
+11
Нарешті дотумкали ...
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07.12.2022 18:09
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Нарешті дотумкали ...
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07.12.2022 18:09 Ответить
нічого дивного - по мірі того як вони злазять з газової голки, німці стають все сміливішими
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07.12.2022 18:54 Ответить
Вони поступово позбавляються почуття провини за другу світову, яку їм привили за 70 років після війни. московія показала, що є мразі набагато гірші.
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07.12.2022 19:45 Ответить
я вообще подозреваю теперь что кучу зверств делали солдаты красной армии, судя по почерку, а не немцы
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07.12.2022 22:05 Ответить
Еще в 14 году орки безнаказанно лупили по нашим застава и селам. И делали это со своей территории. А ВСУ не отвечали. Безнаказанность порождает вседозволенность
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07.12.2022 18:12 Ответить
Так-так-так. Продовжуйте...
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07.12.2022 18:12 Ответить
Це для тих хто каже, що Захід забороняє нам стріляти по території росіі.
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07.12.2022 18:13 Ответить
Так это ж руснявые вбросы, одни и те же люди говорят нам типо Химарсы перед отправкой в Украину перепрограммировали, чтоб мы не могли стрелять по территории рашки, хотя любоиу идиоту понятно, что не дай нам Атакамсы и перепрограммировать ничего не нужно, а европейцам и штатам рассказывают, что мы типо продаем оружие в третьи страны.
Все хотят нас столкнуть лбами и лишить нас поддержки.
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07.12.2022 18:48 Ответить
он не запрещает. Просто не дает оружие
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07.12.2022 22:07 Ответить
"Мы не поощряем Украину к ударам по российской территории и не даем ей для этого средства." Блинкен.
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08.12.2022 01:32 Ответить
А ВЕЛИКОБРИТАНІЯ Й США ПОВИННІ УКРАЇНІ ДОПОМОГАТИ ВІЙСЬКОВО !!!
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07.12.2022 18:20 Ответить
Ніхто, нікому , нікому нічого не повинен! Нам допомагають люди доброї волі ДОБРОВІЛЬНО, бо мають право, бажання та можливість. Повинні відповідати за невдачі, зокрема Маріуполь,захоплення півдня України ті, за яких ви проголосували в 2019 році, аматори шашликів та побудови панцерштассе для кацапських танків.
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07.12.2022 21:14 Ответить
НЕ ПЗДИ !!!
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10.12.2022 19:58 Ответить
Навіщо так багато слів навколо цієї теми?!Україна воює і усі методи використовує. При тому цивільні орки залишаються живими. Тут ботокса анонсують,я б цього мерзотника навіть не згадувала. Немає його,
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07.12.2022 18:21 Ответить
Vielen Danke !

Це вже твердий голос Германії!
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07.12.2022 18:22 Ответить
"Леопардам" снится проезд мимо расхераченного зиккурата.
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07.12.2022 18:27 Ответить
Ми "можем повторить" те, що німецькі діди не доробили ....
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07.12.2022 19:30 Ответить
Оце б була іронія Історії... Тіольки заради цього німці мають вже передати нам танки, дивно, що вагаються.
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07.12.2022 19:37 Ответить
они просыпаются от анабиоза
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07.12.2022 22:08 Ответить
Ответ правильный, садись, пять
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07.12.2022 18:28 Ответить
Недавно говорив з працівником ДП Антонов в Києві.Літакобудівний завод,коротше. Так от він висунув таку версію відсутності обстрілів Кончі-Заспи.В Кончі-З. окрім вілл "уліти",розташована база відпочинку ДП Антонов "Сокіл",на території колись належній цьому Соколу,який крутий кацапонафтоолігарх ,прибрав цю територію до рук і побудував там свій маєток....
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07.12.2022 18:32 Ответить
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07.12.2022 18:36 Ответить
1000%!!!
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07.12.2022 18:45 Ответить
Де "Петріоти", чмирі німецькі?
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07.12.2022 18:45 Ответить
А ти скеільки зенітних ракет виробив? Чого до чужого лізеш? Спочатку захисти себе сама, а потім питай про допомогу! Але дуже ввічливо.
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07.12.2022 21:18 Ответить
Шольцу и власти Германии нужно отдать должное , они медленно , но методично разгребают то дерьмо в которое их страну завела фрау Меркель, недальновидная или коррумпированная мразь, Эту комсомолку нужно привлекать к ответственности за финансирование и молчаливое одобрение действий главного негодяя планеты - плешивого маньяка-психопата .
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07.12.2022 18:46 Ответить
То чого ви патріоти нам не даєте?!
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07.12.2022 18:48 Ответить
Mehr als je zuvor hast du meine volle Unterstutzung.
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07.12.2022 18:49 Ответить
"Украина имеет право на самооборону, вытекающую из статьи 51 Устава ООН. Украина не обязана ограничивать оборонные усилия собственной территорией", - добавил Гебештрайт".

****** в ООН с этим категорически не согласен.
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07.12.2022 19:18 Ответить
тепер перешерстити угорців, вони й не таке заспівають
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07.12.2022 21:04 Ответить
Новый список вооружения, которое будет предоставлено Германией:

▪️ 18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155. Дальность стрельби составляет 40 км и до 52 км снарядами V-LAP. Также САУ может применять дальнобойные снаряды «VULCANO» та «EXCALIBUR».
▪️ 20 бронетранспортеров Dingo;
▪️ 2 танковых тягача M1070 Oshkosh;
▪️ 80 пикапов;
▪️ 90 средств противодействия дронам;
▪️ 7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки
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07.12.2022 21:04 Ответить
А так треба трійко перших Лисичок від "Рейнського металлу"....
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07.12.2022 21:16 Ответить
Наконец-то взяли правильную.тональнлсть
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07.12.2022 21:57 Ответить
... але танки і Петріоти вам все одно не дамо
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07.12.2022 23:41 Ответить
 
 