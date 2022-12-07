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Новости Война
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США не видят признаков того, что Иран передал России баллистические ракеты, - Белый дом

кірбі

Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Иран передал России баллистические ракеты для использования против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы знаем, что у него (Путина. – Ред.) проблемы с пополнением запасов высокоточных боеприпасов", – сказал он.

В то же время Кирби подтвердил, что Иран продолжает передавать России дроны-камикадзе.

Читайте также: Украина следит за каждым шагом Ирана по военно-техническому сотрудничеству с РФ, - Кулеба

Автор: 

Иран (1782) ракеты (3561) россия (95418) США (26511) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+4
Зате спостерігаються ознаки того,що теперішня адміністрація США-купа хитрожопих нікчем.
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07.12.2022 18:37
+1
HIMARS все равно, хороший оккупант или плохой ©
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07.12.2022 18:31
+1
Нажаль навіть коли перші із них в нас впадуть, вони всеодно нічого не побачать...
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07.12.2022 18:45
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HIMARS все равно, хороший оккупант или плохой ©
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07.12.2022 18:31 Ответить
Зате спостерігаються ознаки того,що теперішня адміністрація США-купа хитрожопих нікчем.
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07.12.2022 18:37 Ответить
Саудовская Аравия с Китаем подписывает кучу договоров о стратегическом партнерстве. Против США. Они сейчас Ирану жопу лизать будут, чтобы тот развивался и представлял угрозу для них. Если бы был жив Бжезинский, то тот бы мог форсировать революцию и привести к власти армию, которая будет агрессивно воевать против соседей, но для Байдена это невыполнимая сложность, они даже с Афганистаном не смогли нормально ничего сделать, поддерживая коррумпированный режим.
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07.12.2022 20:02 Ответить
Нажаль навіть коли перші із них в нас впадуть, вони всеодно нічого не побачать...
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07.12.2022 18:45 Ответить
І клав Іран на всі санкції та попередження.
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07.12.2022 18:47 Ответить
явно посты баканова почитывают )
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07.12.2022 18:48 Ответить
так "ознак" чи "доказів"?
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07.12.2022 18:48 Ответить
в оригіналі стоїть: "US has not seen transfer of Iranian ballistic missiles to Russia"

а це значить всього-на-всього "США не бачили передачі росії іранських балістичних ракет"

тут можна прийняти за факт: не бачили - оце й усе, що сказав генерал

було б дивно, якби США те бачили

звісно, це крутезна новина, емоційна, не при дамах буде сказано
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07.12.2022 18:57 Ответить
Не бачать ознак? Тобто побпчать тоді, коли ними орки лупануть по мирним містам? Тоді висловлять занепокоєння, до речі - "мопедів" вони теж не бачили, поки ім представники Ізраїлю не привезли особисто і не поклали на стіл.
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07.12.2022 18:57 Ответить
а перед тим, як покласти на стіл, відкрутили геть інфрачервоні об'єктиви рідної ізраїльської фірмочки...
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07.12.2022 18:59 Ответить
Через СМИ слили же информацию, притом очень рано. Очень рано, уже тогда надо было срочно доставать все зушки и искать новые пулеметы, а также делать прицельные комплексы на них для поражения пердунов этих.
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07.12.2022 19:59 Ответить
Як завжди, побачать, коли по нас лупануть...А відреагують ще пізніше (або взагалі ніяк не відреагують).

Із принципу знайшов на цензорі серпневу новину, що США бачать ознак, щоб іран передав раші шахіди. Трохи більше ніж через місяць почалися перші прильоти шахідів...
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07.12.2022 20:05 Ответить
не гарячкуйте, прошу дуже, Іран станом на сьогодні перебуває під санкціями (зокрема щодо постачання озброєнь) - якби США сказали прямо, мовляв, *****, я все бачу - тоді б збройним силам США не уникнути своєї прямої бойової роботи

саме тому вони й "не бачать", щоби не реагувати належним чином

генерал - не дурень, він це чітко уявляє, тому й говорить про дурниці, щоб не вхопили за язика

те ж стосується й постачання американськими та ізраїльськими фірмами комплектуючих для іранських ударних безпілотників: прийшлося б ставити раком і своїх, і друзів - цього США теж не бажають, хоч ти їх ріж на кавалки )
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07.12.2022 20:26 Ответить
Німеччина готує для України передачу 155-мм самохідних артилерійських установок RCH 155

Федеральний уряд офіційно повідомив про 18 одиниць.

Дальність стрільби становить 40 км та до 52 км снарядами V-LAP. Також САУ здатна застосувати далекобійні снаряди «VULCANO» та «EXCALIBUR».
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07.12.2022 20:57 Ответить
Вони навіть не ,,побачили" іранських ракет,коли іранці вліпили по базах сша в іраку.ана слідуючи день іран збив український літак.ждали ,,відповідь" сша.,,ответки" ж не було.та й у польщу 100/ прилетіла російська ракета.але щоб не було ескалації,просто ,,злили" все на україну.кепсько у них з ,,діоптріями".
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07.12.2022 21:39 Ответить
Очки в студию,чтоб лучше бачили
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07.12.2022 21:54 Ответить
 
 