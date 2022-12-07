США не видят признаков того, что Иран передал России баллистические ракеты, - Белый дом
Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Иран передал России баллистические ракеты для использования против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы знаем, что у него (Путина. – Ред.) проблемы с пополнением запасов высокоточных боеприпасов", – сказал он.
В то же время Кирби подтвердил, что Иран продолжает передавать России дроны-камикадзе.
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+4 Garry Grant
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+1 Nov
показать весь комментарий07.12.2022 18:31
+1 Ярослав Шевченко #483621
показать весь комментарий07.12.2022 18:45
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а це значить всього-на-всього "США не бачили передачі росії іранських балістичних ракет"
тут можна прийняти за факт: не бачили - оце й усе, що сказав генерал
було б дивно, якби США те бачили
звісно, це крутезна новина, емоційна, не при дамах буде сказано
Із принципу знайшов на цензорі серпневу новину, що США бачать ознак, щоб іран передав раші шахіди. Трохи більше ніж через місяць почалися перші прильоти шахідів...
саме тому вони й "не бачать", щоби не реагувати належним чином
генерал - не дурень, він це чітко уявляє, тому й говорить про дурниці, щоб не вхопили за язика
те ж стосується й постачання американськими та ізраїльськими фірмами комплектуючих для іранських ударних безпілотників: прийшлося б ставити раком і своїх, і друзів - цього США теж не бажають, хоч ти їх ріж на кавалки )
Федеральний уряд офіційно повідомив про 18 одиниць.
Дальність стрільби становить 40 км та до 52 км снарядами V-LAP. Також САУ здатна застосувати далекобійні снаряди «VULCANO» та «EXCALIBUR».