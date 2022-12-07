США не видят признаков того, что Иран передал России баллистические ракеты, - Белый дом

Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Иран передал России баллистические ракеты для использования против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы знаем, что у него (Путина. – Ред.) проблемы с пополнением запасов высокоточных боеприпасов", – сказал он.

В то же время Кирби подтвердил, что Иран продолжает передавать России дроны-камикадзе.

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