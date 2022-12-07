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Новости Война
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На фоне потерь кадыровцев в Украине в столице Чечни Грозном отменили празднование Нового года

чеченці,кадирівці

В Грозном отменили новогодний салют и праздничный концерт. Причины отмены части мероприятий власти не сообщают, но ранее в этом году руководство республики запретило масштабные свадебные празднования из-за больших потерь в Украине местных наемников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Кавказ.Реалии.

В этот Новый год не будут проводить традиционный концерт на центральной площади Грозного, а также не будут оформлять праздничной иллюминацией бульвар имени М. Эсамбаева, пишет госагентство "Чечня сегодня". В публикации отмечается, что также в этот раз преимущественно будут использованы прошлогодние декорации.

В мае этого года из-за больших потерь в Украине среди чеченских военных в республике негласно запретили масштабные свадьбы. Об этом редакции "Кавказ.Реалии" сообщили два источника в регионе, отметив, что официальных указаний по этому поводу нет, решения принимаются со ссылкой на то, что "так думает падишах".

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С начала войны в Украине "Кавказ.Реалии" ведет список подтвержденных сообщений о гибели уроженцев южных и северокавказских регионов. В настоящее время известны имена 1703 убитых, 154 из них – жители Чечни. Это данные, основанные на публикациях в СМИ, заявлениях власти, информации правозащитников и наших собственных источников. Реальные потери могут быть значительно больше.

Автор: 

Грозный (53) Новый год (934) Чечня (637) чеченцы (212)


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Топ комментарии
+16
"А ЧО случілось-то?!"))(с)
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07.12.2022 18:49
+13
ахмат - 3,14дор.
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07.12.2022 18:58
+12
Киев за 3 дня?
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07.12.2022 18:51
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"А ЧО случілось-то?!"))(с)
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07.12.2022 18:49 Ответить
сверху спустили рыдать и плакать.
изображать имитацию оргазма народной войны

віднині будуть праздновать в кацапів не чокаясь 👿


Іншалла!
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07.12.2022 19:19 Ответить
Дон, дон, під ялинкою гандон 😆
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07.12.2022 19:39 Ответить
Киев за 3 дня?
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07.12.2022 18:51 Ответить
ні, матерям оплакувати своїх баранів до самої смерті! 👿
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07.12.2022 19:20 Ответить
тю, а шо такое? что же произошло?
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07.12.2022 18:51 Ответить
Скоріш за все мусульмани вирішили стати мусульманами а не християнсько мусульманськими іудеями
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07.12.2022 23:48 Ответить
что с еплом какдыровцы...?)\почти (с)...\
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07.12.2022 18:51 Ответить
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07.12.2022 18:53 Ответить
Утухает каДЫРКА. Надо ослойобу очко своё беречь. Ичкерия будет свободной.
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07.12.2022 18:53 Ответить
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07.12.2022 21:28 Ответить
а чо? ну тогда можно организовать хоть новогодние конкурсы для жителей, например - "рытьё окопов вокруг грозного". или там "сделай себе в комнату свой личный надолб" ))
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07.12.2022 18:55 Ответить
ахмат - 3,14дор.
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07.12.2022 18:58 Ответить
ему сало нужно на Новый год отправить...\копчёного - с жирного кадыровца...)\
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07.12.2022 19:02 Ответить
Махіm привет...!
а не ваши там "наследили" на аэродромах паРаши...?
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07.12.2022 19:10 Ответить
Селямчик! Этонемы. Настамнет. Но твой взгляд на вещи мне подобаеться.
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07.12.2022 19:12 Ответить
инемы...!)))\летают тут видители инопланетяне...\
свиноцабаки досихпор в ступоре...!)))\ни одного обломочка беспилотника не предъявили...)))\
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07.12.2022 19:16 Ответить
Может, хватит уже убиваться об Украину? Реально всех задолбали уже? Или пока не убьетесь - не успокоетесь?
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07.12.2022 19:00 Ответить
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07.12.2022 19:04 Ответить
Побігли по жіночим вівчарням.
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07.12.2022 19:02 Ответить
русских можно под бой курантов отыметь)))
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07.12.2022 19:07 Ответить
Здравствуй дедушка Дондон
Борода из ваты
Вот же штопаный г@ндон
Овце@б горбатый
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07.12.2022 19:11 Ответить
каДиркі просто денєг как ранче не дают дон: еканоміть нада дон
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07.12.2022 19:20 Ответить
Чечня, Грозный, а живут там по чему-то, по вашему мнению, какогото хрена, кадыровцы. Как вы надоели со своей толерантность. Это еще хуже москальских хлопков и отрицательного роста
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07.12.2022 19:20 Ответить
Настоящих чеченцев травят взрывают а шайка прихлебаев кадырки держат в руках всю республику.
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07.12.2022 19:27 Ответить
А что такое? Баранов **...ть не будут в этом году?
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07.12.2022 19:36 Ответить
Ці підари навіть у глибокому тилу двохсот лись дякуючи хімерам🔥🔥🔥
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07.12.2022 19:50 Ответить
Тупые чурки подохли за жопу пуйла и теперь грустят
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07.12.2022 20:02 Ответить
нохчі - волелюбний народ
а кадирівські мавпи мають бути повністю утилізовані
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07.12.2022 20:21 Ответить
лезгинка с салом во рту вокруг пальмы отменяется как жаль..ах им сала нельзя я забыл только ослятину..
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07.12.2022 20:24 Ответить
154-добавь нолик а алучше 2
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07.12.2022 20:26 Ответить
Дон! Дон-дон! Дон-дон-дон-дон-дон!

Ви прослухали новорічні привітання верховного правителя нашої чудової тиранії рамзана дондоновича кадирова.
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07.12.2022 20:29 Ответить
Скопро реальні чеченці запитають у кадирки, за кого він поклав скільки громадян.
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07.12.2022 20:31 Ответить
Зараз перетрахають усіх ослиць та вівець, будуть поповнювати кадирявих.
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07.12.2022 20:40 Ответить
А що таке концерт у цих мавп? Це коли вони всім своїм аулом лізгинку танцюють?
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07.12.2022 20:41 Ответить
Горе то яке 😆
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07.12.2022 20:45 Ответить
Тепер робота хакерів - вмикати їм траурну лезгінку частіше..)))
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07.12.2022 21:09 Ответить
Операцией кадыркиных ублюдков.Зкмля им свинцом
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07.12.2022 21:52 Ответить
Чеченці ніколи не святкували це совдепівське "свято", особливо коли в цей день русня штурмовала Джохар
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08.12.2022 02:54 Ответить
 
 