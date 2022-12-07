На фоне потерь кадыровцев в Украине в столице Чечни Грозном отменили празднование Нового года

В Грозном отменили новогодний салют и праздничный концерт. Причины отмены части мероприятий власти не сообщают, но ранее в этом году руководство республики запретило масштабные свадебные празднования из-за больших потерь в Украине местных наемников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Кавказ.Реалии.

В этот Новый год не будут проводить традиционный концерт на центральной площади Грозного, а также не будут оформлять праздничной иллюминацией бульвар имени М. Эсамбаева, пишет госагентство "Чечня сегодня". В публикации отмечается, что также в этот раз преимущественно будут использованы прошлогодние декорации.

В мае этого года из-за больших потерь в Украине среди чеченских военных в республике негласно запретили масштабные свадьбы. Об этом редакции "Кавказ.Реалии" сообщили два источника в регионе, отметив, что официальных указаний по этому поводу нет, решения принимаются со ссылкой на то, что "так думает падишах".

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С начала войны в Украине "Кавказ.Реалии" ведет список подтвержденных сообщений о гибели уроженцев южных и северокавказских регионов. В настоящее время известны имена 1703 убитых, 154 из них – жители Чечни. Это данные, основанные на публикациях в СМИ, заявлениях власти, информации правозащитников и наших собственных источников. Реальные потери могут быть значительно больше.