В течение 7 декабря были нанесены ракетные удары по Коростеню, Курахову и ряду населенных пунктов Запорожской области, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об обстрелах российскими оккупантами городов Украины в течение 7 декабря.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"В течение суток от ракетных ударов и БПЛА противника пострадали жилые дома и другие гражданские объекты города Коростень Житомирской области и ряд населенных пунктов Запорожской области. Кроме того, обстрелам из реактивных систем залпового огня подверглись жилые кварталы города Курахово Донецкой области" - сказано в сообщении.
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