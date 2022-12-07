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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 7 декабря были нанесены ракетные удары по Коростеню, Курахову и ряду населенных пунктов Запорожской области, - Генштаб

ракета,обстріл

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об обстрелах российскими оккупантами городов Украины в течение 7 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В течение суток от ракетных ударов и БПЛА противника пострадали жилые дома и другие гражданские объекты города Коростень Житомирской области и ряд населенных пунктов Запорожской области. Кроме того, обстрелам из реактивных систем залпового огня подверглись жилые кварталы города Курахово Донецкой области"  - сказано в сообщении.

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Автор: 

Генштаб ВС (6229) Запорожская область (3061) Донецкая область (9570) Коростень (8)


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07.12.2022 19:00 Ответить
Враховуючи, що дальність ракет 4000-500 км, кацапам все одно звідки їх запускати
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07.12.2022 19:57 Ответить
У мене тільки одне питання - чому удар наносився одним безпілотником, а не десятком одночасно. Бо проблему явно не вирішили...
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07.12.2022 20:10 Ответить
Бо це тільки демонстрація, а не реальний вдар по ворогу. Нажаль
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08.12.2022 06:10 Ответить
вистачає ще роботи з тактичною авіацією і взагалі, з любою авіацією кацапів.
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07.12.2022 20:43 Ответить
 
 