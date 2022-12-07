В течение 7 декабря были нанесены ракетные удары по Коростеню, Курахову и ряду населенных пунктов Запорожской области, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об обстрелах российскими оккупантами городов Украины в течение 7 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В течение суток от ракетных ударов и БПЛА противника пострадали жилые дома и другие гражданские объекты города Коростень Житомирской области и ряд населенных пунктов Запорожской области. Кроме того, обстрелам из реактивных систем залпового огня подверглись жилые кварталы города Курахово Донецкой области" - сказано в сообщении.

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