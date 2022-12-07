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Новости Война
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Треть Украины заминирована, самая плохая ситуация - на деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Николаевщины, - МВД

дснс,міни,розмінування

Министерство внутренних дел призывает международных партнеров и доноров помочь с техническим оснащением пиротехнических подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для очистки территорий от взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Поскольку треть страны заминирована, пиротехнические подразделения ГСЧС работают круглосуточно, некоторые из них - фактически вручную. Сейчас ключевая потребность - соответствующее техническое оснащение подразделений, прежде всего, робототехникой. 40 пиротехнических расчетов ГСЧС нуждаются в базовом укомплектовании", - подчеркнула замминистра внутренних дел Мэри Акопян во время встречи с делегацией Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

Она проинформировала партнеров, что с начала года количество спасателей удвоено. Пока же планируется увеличение численности ГСЧС еще на 500 специалистов. Каждый день пиротехники ГСЧС обследуют в среднем территорию площадью около 70 гектаров, с начала полномасштабного вторжения РФ они проверили более 760 квадратных километров.

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По словам Акопян, только пиротехниками ГСЧС уже обезврежено около 300 тысяч взрывоопасных предметов. Кроме того, к разминированию привлекаются взрывотехнические подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Заместитель председателя ГСЧС Дмитрий Бондарь во время встречи рассказал о критической ситуации на востоке и юге страны, в частности, на деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Николаевщины, где уничтожены многие населенные пункты и тотально заминирована инфраструктура.

Он подчеркнул, что главная задача пиротехников ГСЧС в этих регионах – гуманитарное разминирование объектов жизнеобеспечения для последующего возобновления энерго- и газоснабжения, связи. И сейчас существует острая потребность в соответствующем техническом обеспечении пиротехников для выполнения работ, от которых напрямую зависит жизнь гражданского населения и восстановление регионов в целом.

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МВД (9317) минирование (1445) разминирование (713)


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я конєшно ізвіняюсь, але яка в біса ТРЕТИНА країни замінована? ТРЕТИНА навіть не була окупована.
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07.12.2022 19:43 Ответить
Есть снаряды к РСЗО с минами (даже с дронами внутри есть, притом очень давно произведенные). Кстати, к химарсам тоже снаряды с разбросом мин.

Постреляли из 225 или 300мм реактивной арты на дальность действия - потенциально могут быть мины. К тому же ДРГ кацапов могли кататься, раскидать мины и свалить.

Нужны все данные с глобал хоуков, спутников и полный анализ всех радаров, чтобы составить подробнейшую картинку таких вот обстрелов. Затем военные преступники следующие 10 лет будут искать мины, притом так, чтобы сигнал о минах без их участия передавался куда надо.
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07.12.2022 20:07 Ответить
Мівіни обїїлися? Яка нахер третина? Новость ради новості? Чи лярди вже готові списувати на розмінування третини? Шо за херь несете?
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07.12.2022 20:25 Ответить


і як там з "убезпечити від смертоносних мін", гнидо?
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07.12.2022 23:16 Ответить
І кому ж за це дякувати, хто так активно готувався до кацапського вторгнення?!
Хоча ні, давайте про це не будемо?
Не зараз?
Нехай сидять далі в своїх високихкабінетах, пиляють бюджет і продають країну?..
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08.12.2022 09:09 Ответить
 
 