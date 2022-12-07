Путин лично подтвердил, что Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, - ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшние заявления Путина, что Россия ведет войну за "национальные интересы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I. Кто-то еще хочет "урегулирования"?" - отметил он.

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