РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10767 посетителей онлайн
Новости Оккупация Крыма Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 348 13

Россия должна возместить Ощадбанку более $1,1 млрд убытков из-за оккупации Крыма, - Верховный суд Франции

ощадбанк

Верховный суд Франции оставил в силе решение Международного арбитража, согласно которому РФ должна возместить Ощадбанку $1,1 млрд с процентами в связи с утраченными в захваченном РФ Крыму инвестициями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-публикацию заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудрой.

"Верховный суд Франции отменил решение Апелляционного суда Парижа и оставил в силе решение Международного арбитража о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка $1,1 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до времени фактической компенсации", - сообщила Ирина Мудрая.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграме отметил, что средства будут начисляться с момента вынесения решения до фактической компенсации - это около 100 тысяч долларов ежедневно.

Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк в результате оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать ущерб "Ощадбанку".

8 декабря 2020 года Верховный Суд Украины разрешил Ощадбанку взыскать с России убытки в размере $1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Решение опубликовано в Едином государственном судебном реестре.

Министерство юстиции России утверждает, что Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил арбитражное решение от 2018 года о взыскании с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" из-за утраченных активов в Крыму.

Позже "Ощадбанк" сообщил, что обжалует решение парижского суда.

Читайте также: Мonobank, "Приватбанк" и "Ощадбанк" убрали русский язык из интерфейсов

Автор: 

Крым (26373) Ощадбанк (219) россия (95418) суд (25085) Франция (3500)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Кацапію обдеруть як липку.
показать весь комментарий
07.12.2022 20:00
+4
Не хотят платить- начинаем арестовать рос собственность за рубежом
показать весь комментарий
07.12.2022 20:04
+2
Ляпота
показать весь комментарий
07.12.2022 20:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапію обдеруть як липку.
показать весь комментарий
07.12.2022 20:00 Ответить
Ляпота
показать весь комментарий
07.12.2022 20:00 Ответить
Отлично, чем больше судебных решений, тем больше возможностей конфисковать кацапское добро. Притом эти средства лучше взять из того имущества, которое сложно было бы конфисковать в ближайшие 3 года, те же ЗВР лучше не трогать, итак их заберем.
показать весь комментарий
07.12.2022 20:03 Ответить
Не хотят платить- начинаем арестовать рос собственность за рубежом
показать весь комментарий
07.12.2022 20:04 Ответить
за яким рубежом? совкова фраза "за рубЄжом" - викиньте з себе совок нарешті... ЗАКОРДОН
показать весь комментарий
07.12.2022 22:28 Ответить
я написав російською
для Вас :
не бажають платити - починаємо арештовувати російську власність ЗА КОРДОНОМ
показать весь комментарий
08.12.2022 08:46 Ответить
И что, думаете будут платить? Читайте дело "Юкоса".
показать весь комментарий
07.12.2022 20:11 Ответить
Есть дело "Нафтогаз-Україна". Зачем нам "Юкос"?
показать весь комментарий
07.12.2022 20:15 Ответить
Лиха беда начало
показать весь комментарий
07.12.2022 20:14 Ответить
І ми іщо даже не начіналі" (с) 😌
показать весь комментарий
07.12.2022 20:17 Ответить
Скоріше всього буде така сама куйня як з виграними позовами проти грязьпрому. На руках судові рішення на мільярди доларів + кейс виграшних справ. Але, наймудріші в 19 р від всього відмовились бо домовились, ублажили *****- нібито раха буде прокачувати газ по нашій трубі і ми (вони з опи) зароблять більше. І що з того вийшло ? Знову будуть гдє то пасредине дагаваривацца
показать весь комментарий
07.12.2022 23:40 Ответить
Та ж може ми поумнішаєм, та виберемо проукраїнського президента, може ж таки оце малоросійське zeлайно дограється і його спустять у каналізацію
показать весь комментарий
08.12.2022 04:42 Ответить
Відмова посадових осіб стягнути збитки в інтересах України є прямою і неприхованою корупцією і державною зрадою, адвокат Савчук.
показать весь комментарий
08.12.2022 19:39 Ответить
 
 