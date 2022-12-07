Россия должна возместить Ощадбанку более $1,1 млрд убытков из-за оккупации Крыма, - Верховный суд Франции

Верховный суд Франции оставил в силе решение Международного арбитража, согласно которому РФ должна возместить Ощадбанку $1,1 млрд с процентами в связи с утраченными в захваченном РФ Крыму инвестициями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-публикацию заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудрой.

"Верховный суд Франции отменил решение Апелляционного суда Парижа и оставил в силе решение Международного арбитража о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка $1,1 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до времени фактической компенсации", - сообщила Ирина Мудрая.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграме отметил, что средства будут начисляться с момента вынесения решения до фактической компенсации - это около 100 тысяч долларов ежедневно.

Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес украинский банк в результате оккупации Крыма. Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать ущерб "Ощадбанку".

8 декабря 2020 года Верховный Суд Украины разрешил Ощадбанку взыскать с России убытки в размере $1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Решение опубликовано в Едином государственном судебном реестре.

Министерство юстиции России утверждает, что Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил арбитражное решение от 2018 года о взыскании с России $1,3 млрд по иску "Ощадбанка" из-за утраченных активов в Крыму.

Позже "Ощадбанк" сообщил, что обжалует решение парижского суда.

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