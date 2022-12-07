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Нидерланды и Канада присоединились к иску Украины в Международный суд ООН в Гааге против России

суд,трибунал,гаазький,кримінальний,міжнародний

Канада и Нидерланды присоединились к иску Украины в Международный суд ООН по геноциду со стороны Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство глобальных дел Канады.

Сегодня, 7 декабря, правительства Канады и Нидерландов выступили с заявлением о вмешательстве в дело, поданное Украиной против России в Международный суд ООН.

"В этом производстве Украина стремится установить, что у России нет законных оснований принимать меры против нее, а также с целью предотвращения и наказания какого-либо геноцида", - добавили в министерстве.

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Канада и Нидерланды пользуются правом вступить в это дело, чтобы представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о предотвращении преступления геноцида, а также наказание за него в суде.

Правительство Канады добавляет, что в интересах международного сообщества, чтобы Конвенция о геноциде не использовалась ненадлежащим образом и чтобы ею злоупотребляли.

"Мы снова подчеркиваем важность этих производств и еще раз призываем Россию немедленно приостановить свои военные операции в Украине, как постановил суд в своем юридически обязательном распоряжении о временных мерах от 16 марта 2022 года" - подчеркнули в министерстве.

В заключение правительства Канады и Нидерландов напомнили, что невыполнение Россией этого приказа "является очередным нарушением ее международных обязательств".

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Автор: 

Канада (2076) Нидерланды (1575) Международный суд ООН (153)


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Суд постановив,мордор не виконав...Що далі?
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07.12.2022 20:07 Ответить
Госдеп уже объяснил, «что дали».

1. Ордер на арест всех военных преступников.

2. Задержания, когда они окажуться на территории любой другой страны.

3. Новое после путинское правительство само их выдаст международному суду.

Взрослые дяди уже взялись за этот юридический вопрос Серьезно.
Ожидайте писца, кацапы!
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08.12.2022 05:47 Ответить
Сліпий казав пробачимо. Наразі це тільки слова на папері.
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08.12.2022 08:54 Ответить
Так, кацапы по новой конституции же сняли всю подсудность международному уголовному суду (кстати, США по-моему тоже). То есть через 3 года вынесет суд заключение: "Кацапы нам не подсудны, всего доброго, хорошего настроения".

А может ли этот суд обязывать третьи страны, которые подсудны международному уголовному суду, исполнять свои решения? Например, конфисковать всю собственность, забирать деньги с каждого кубометра газа в их страны, включая даже газ через 2 страны-прокладки? Если так, то в этом есть смысл и хороший смысл. Но к этому есть вопросы.
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07.12.2022 20:11 Ответить
ті страни які долучилися до позову, рішення суду виконають.
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07.12.2022 20:22 Ответить
Конституция рф не признаёт судебную подсудность другим
органам кроме своих.
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07.12.2022 20:16 Ответить
"Как-то прочитал новость, что столицей Дальнего востока считается Владивосток. Хотя раньше думал, что Хабаровск.

Нашу Пермь называют в местных СМИ столицей Западного Урала. Хотя есть столица всего Урала - Екатеринбург. И является ли, например, столицей Челябинск?
Думал, что столица Сибири - Тюмень. Но гугл выдает ещё варианты Новосибирск и Тобольск." - русская галава чюєт нєізбєжнасть...
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07.12.2022 20:33 Ответить
 
 