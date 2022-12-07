Нидерланды и Канада присоединились к иску Украины в Международный суд ООН в Гааге против России
Канада и Нидерланды присоединились к иску Украины в Международный суд ООН по геноциду со стороны Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство глобальных дел Канады.
Сегодня, 7 декабря, правительства Канады и Нидерландов выступили с заявлением о вмешательстве в дело, поданное Украиной против России в Международный суд ООН.
"В этом производстве Украина стремится установить, что у России нет законных оснований принимать меры против нее, а также с целью предотвращения и наказания какого-либо геноцида", - добавили в министерстве.
Канада и Нидерланды пользуются правом вступить в это дело, чтобы представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о предотвращении преступления геноцида, а также наказание за него в суде.
Правительство Канады добавляет, что в интересах международного сообщества, чтобы Конвенция о геноциде не использовалась ненадлежащим образом и чтобы ею злоупотребляли.
"Мы снова подчеркиваем важность этих производств и еще раз призываем Россию немедленно приостановить свои военные операции в Украине, как постановил суд в своем юридически обязательном распоряжении о временных мерах от 16 марта 2022 года" - подчеркнули в министерстве.
В заключение правительства Канады и Нидерландов напомнили, что невыполнение Россией этого приказа "является очередным нарушением ее международных обязательств".
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1. Ордер на арест всех военных преступников.
2. Задержания, когда они окажуться на территории любой другой страны.
3. Новое после путинское правительство само их выдаст международному суду.
Взрослые дяди уже взялись за этот юридический вопрос Серьезно.
Ожидайте писца, кацапы!
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органам кроме своих.
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