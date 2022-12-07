Из-за дефицита генерации зимний период Украина будет проходить с графиками ограничения потребления электроэнергии, - ДТЭК

Дефицит электроэнергии, который наблюдается в энергосистеме из-за ее повреждения вследствие обстрела российским агрессором, продержится до конца марта-середины апреля, поэтому осенне-зимний период Украина будет проходить с графиками ограничения потребления.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До конца марта, к сожалению, не будет достаточного количества генерации, даже если все будет отремонтировано. Поэтому будем жить в графиках ограничения потребления до конца осенне-зимнего периода, что объясняется высоким спросом на электроэнергию и ограниченными возможностями ее генерации", – сказал Сахарук.

Он уточнил, что обычно в начале или середине апреля наблюдается существенное снижение потребления, и тогда генерация со спросом будет сбалансирована. При этом он подчеркнул, что все прогнозы могут быть актуальны при отсутствии новых значительных повреждений энергосистемы.

Оценивая темпы восстановления генерирующих и распределительных объектов после последней атаки 5 декабря, топ-менеджер ДТЭК отметил, что понадобится еще неделя или дней десять для выхода на уровень поставки, который был до этого обстрела.

В то же время он отметил, что ситуация в разных регионах отличается.

"Все пытаются уложиться в графики отключений, но, к сожалению, не во всех регионах это удается. К плановым отключениям добавляются аварийные, чтобы сбалансировать спрос и предложение в конкретном регионе. Случаются также отключения из-за локальных аварий в связи с перегрузкой сетей, а также из-за погодных условий, приводящих, например, к обледенению линий", – отметил Сахарук. По его словам, ситуация усугубляется пиковыми нагрузками на сети, когда люди одновременно пытаются пользоваться сразу многими приборами после отсутствия электричества.

Читайте также: В Украине повреждено около 50% генерирующих мощностей

По его мнению, с аварийными отключениями можно бороться, только увеличивая генерацию и возможности ее передавать.

Объясняя суть подготовки к новым вражеским обстрелам, которых, как он считает, стопроцентно следует ожидать, Сахарук отметил, что в этом вопросе есть три компонента.

"Во-первых, это повышение качества ПВО, над чем нужно ежеминутно работать. Во-вторых, это физическая защита энергообъектов, например, с помощью бетонных блоков, и уже не первый раз оборудование, защищенное простыми гражданскими средствами, было спасено. В-третьих, это способность как можно скорее восстанавливать энергосистему после повреждений", – объяснил Сахарук.

Читайте также: В настоящее время дефицит мощности в энергосистеме составляет 19% от прогнозного потребления, - Шмыгаль