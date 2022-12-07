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Новости
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Из-за дефицита генерации зимний период Украина будет проходить с графиками ограничения потребления электроэнергии, - ДТЭК

світло

Дефицит электроэнергии, который наблюдается в энергосистеме из-за ее повреждения вследствие обстрела российским агрессором, продержится до конца марта-середины апреля, поэтому осенне-зимний период Украина будет проходить с графиками ограничения потребления.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"До конца марта, к сожалению, не будет достаточного количества генерации, даже если все будет отремонтировано. Поэтому будем жить в  графиках ограничения потребления до конца осенне-зимнего периода, что объясняется высоким спросом на электроэнергию и ограниченными возможностями ее генерации", – сказал Сахарук.

Он уточнил, что обычно в начале или середине апреля наблюдается существенное снижение потребления, и тогда генерация со спросом будет сбалансирована. При этом он подчеркнул, что все прогнозы могут быть актуальны при отсутствии новых значительных повреждений энергосистемы.

Оценивая темпы восстановления генерирующих и распределительных объектов после последней атаки 5 декабря, топ-менеджер ДТЭК отметил, что понадобится еще неделя или дней десять для выхода на уровень поставки, который был до этого обстрела.

В то же время он отметил, что ситуация в разных регионах отличается.

"Все пытаются уложиться в графики отключений, но, к сожалению, не во всех регионах это удается. К плановым отключениям добавляются аварийные, чтобы сбалансировать спрос и предложение в конкретном регионе. Случаются также отключения из-за локальных аварий в связи с перегрузкой сетей, а также из-за погодных условий, приводящих, например, к обледенению линий", – отметил Сахарук. По его словам, ситуация усугубляется пиковыми нагрузками на сети, когда люди одновременно пытаются пользоваться сразу многими приборами после отсутствия электричества.

Читайте также: В Украине повреждено около 50% генерирующих мощностей

По его мнению, с аварийными отключениями можно бороться, только увеличивая генерацию и возможности ее передавать.

Объясняя суть подготовки к новым вражеским обстрелам, которых, как он считает, стопроцентно следует ожидать, Сахарук отметил, что в этом вопросе есть три компонента.

"Во-первых, это повышение качества ПВО, над чем нужно ежеминутно работать. Во-вторых, это физическая защита энергообъектов, например, с помощью бетонных блоков, и уже не первый раз оборудование, защищенное простыми гражданскими средствами, было спасено. В-третьих, это способность как можно скорее восстанавливать энергосистему после повреждений", – объяснил Сахарук.

Читайте также: В настоящее время дефицит мощности в энергосистеме составляет 19% от прогнозного потребления, - Шмыгаль

Автор: 

энергетика (2553) Тарифы на электроэнергию (2163) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+18
ДТЕК монополімст з російським рекетирським корінням який незаконно заволодів єнергосистемою України і буде нам розказувати казочки
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07.12.2022 20:31
+17
Атомної генерації у нас з надлишком. Якась пурга...
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07.12.2022 20:37
+16
легше все списати на війну, терпіть. а те що рузький куєсос ахмєтов спздив майже всю енергетичну галузь країни і ніхйа не робе, тільки краде-то таке.
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07.12.2022 20:42
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Правила форума Совет форумчан
Утепляйте гаражи, если у вас есть такой. Там отлично можно провести зиму, отапливая буквально ведром шишек в день в титане или буржуйке, труба как правило там изначальна уже есть. Тем более, если гаражи двухрядные и там все живут, то 2 боковых стены и заднюю часть утеплять не надо, соседи согреют, надо только крышу и ворота утеплить. Газовый баллон снаружи стоять будет, довольно безопасно. Можно чуть что зарядить ноутбук или телефон от автомобиля в крайнем случае, который рядом у гаража стоит. А также есть отличная крыша для солнечной батареи, даже зимой хватит электроэнергии на освещение и гаджеты, раз в сутки снег стряхивать щеткой и все. Снег можно растопить и нагреть для того, чтобы обдать голову.
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07.12.2022 20:23 Ответить
Зараз тільки візьму кроваті, дружину, дітей, кухню, каструлі, миски, унітаз, холодільнік, телевізор, душ, бойлер. Засуну це все в гараж і будем жити. Скважину тільки викопаю і септик тут же. Дитина хай по калюжах між гаражами ниряє і під колеса іншим пригає, чим не забава. А жінка хай сидить у стіну дивиться і пічку топить.
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07.12.2022 22:48 Ответить
есть, значит, микрорайон - 10 домов. выключают каждые два -2 - часа. и через дорогу другой микрорайон, который в три - 3 раза больше. не выключили ни разу с самого начала отключений. ни разу. это как, *****, ваще можно и что дальше?
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07.12.2022 20:25 Ответить
Можливо на районі підключені сонячні електростанції.
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07.12.2022 20:32 Ответить
у нас о таком чуде только (солнечные панели ) олигархи местного разлива знают. обычные 5-9 этажки. они отключают тех, кто скраю. это понятно и так. центр города не выключается тоже. для кого и зачем оно светит буздумно - непонятно. хрен бы с ним, но эти отключения ведут к поломкам техники. хололдильник до весны не доживет, судя по его звукам, скачки напряжения доведут до сказу все и всех. и что потом? и бомбить не надо - все и так сгорит. зла не хватает. машинку постирать -так это целое приключение.
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07.12.2022 20:36 Ответить
Купите для холодильника реле напряжения на 16 ампер. Или на весь дом на 32-50 ампер. Включает с задержкой и выключает если напряжение выходит за установленные рамки-вах холодильник и другое оборудование будут защищены Стоит копейки можно включать прямов розетку(если на 16 ампер)
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07.12.2022 20:43 Ответить
о, спасибо. завтра же поинтересуюсь у наших кулибиных.
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07.12.2022 20:46 Ответить
Ще подивіться Зубр.
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07.12.2022 20:50 Ответить
пистолет-пулемет? та нема столько денег. а так бы, да. не помешало бы.
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07.12.2022 20:53 Ответить
Ці реле можуть тільки вимикити споживачів при заданих параметрах.Для надійної роботи необхідно користуватись стабілізаторами напруги. Я підключив холдильник і морозілку і насос наопалювальну систему на стабілізатор потужністю 1 кіловатт . Напруга мережі 190-200 Вольт. А стабілізатор видає потрібні 220 Вольт. Головне не перевищити потужність вказану в паспорті стабілізатора.
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07.12.2022 21:40 Ответить
Стабілізатори потрібні. В нас стрибала напруга при ввімкненнях від 140 (Карл!) до 160, взагалі нічого ввімкнути не могли з приладів. Прийшлося купити стабілізатор для приватного будинку. Недешевий, а що робити? Техніка дорожча.
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07.12.2022 20:49 Ответить
Навіщо ж ви платите бандюку ахмєтці за таку електроенергію? Пишіть скарги в нкрекп
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08.12.2022 18:27 Ответить
Можливо, то марсіанські технології.
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09.12.2022 22:33 Ответить
Дай угадаю. Жители первого нажаловались и начали отключать каждые два часа и тех и тех.
Теперь все довольны...
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07.12.2022 20:35 Ответить
Сподіваюсь, що ви усвідомлюєте те, що у ваших труднощах винен *****, а не жителі сусіднього мікрорайону
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07.12.2022 20:46 Ответить
та то все понятно, откуда все проблемы. но если проблема общая - так и решать её нужно вместе, а не выделять кто лучше, кто хуже и сколько магазинов запитано.
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07.12.2022 20:51 Ответить
Там начальство живе ,тому і не вимикають
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07.12.2022 22:47 Ответить
пора ***** на расии устраивать аттракционы с свечками и без электричества...
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07.12.2022 20:30 Ответить
"генерації"- і ні слова про мережі.
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07.12.2022 20:30 Ответить
"фізичний захист об'єктів"? А раніше, наприклад, влітку, про це не можна було подумати? І захистити об'єкти, якщо не від ракет, то хоча б від мопедних пердольотів, які наробили купу лиха?
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07.12.2022 20:30 Ответить
ДТЕК монополімст з російським рекетирським корінням який незаконно заволодів єнергосистемою України і буде нам розказувати казочки
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07.12.2022 20:31 Ответить
Ахмєтовська кодла добре влаштувалась ,відремонтують їхню "генерацію " за наш рахунок ,а потім піднімуть нам тарифи і буде ця енергомафія жити ще краще, ніж до війни. А нам на тєлємарафоні будуть розказувати казочки про невидимих бійців енегетичного фронту.
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07.12.2022 22:54 Ответить
Вони не досидять до післявійни
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08.12.2022 18:30 Ответить
Ваші слова да Богу у вуха !
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10.12.2022 13:13 Ответить
Атомної генерації у нас з надлишком. Якась пурга...
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07.12.2022 20:37 Ответить
Мені теж цікаво, Рівненська АЕС заг потужн 2830 МВт, Рівненська область споживала до війни 520 МВт, зараз обмежили до 230 МВт,. На АЕС зараз працює два блоки по 415 МВт, 2 блоки по 1000 МВт стоять . На нарадах місцеві енергетики розказують що ніби Укренерго дає їм вказівки ще зменшити споживання для Рівненської обл. Запитання - що це за дефіцит такий ??, коли можливість виробляти і споживати є , а реактори не працюють.
По Хмельницький ніби один працює 1000 МВт, другий стоїть каменем?))
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07.12.2022 21:15 Ответить
Наскільки я розумію, то проблема на ХАЕС не в виробництві, а в транспортуванні мережею, самі сидимо майже без світла на день 6 годин дають.
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07.12.2022 21:46 Ответить
ДТЕК он в заявляє про недостачу якраз генерації...
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07.12.2022 22:51 Ответить
Зелені рашистські диверсанти підігрують агресору у терорі українського населення у зимовий період
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08.12.2022 18:34 Ответить
А за кордон гнати бабосіки варити . В нас шандарахнуло , світло пропало і в Молдові теж потухло все . Хто знає чому так . Просто навіть цікаво
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07.12.2022 22:33 Ответить
Чому всі електро генератори та розподільчи станції стоять просто на вулиці під відкритим небом? В тому є якась технічна необхідність (охолодження) чи просто економія? Є електрики які на тому розуміються?
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07.12.2022 20:39 Ответить
Генератори знаходяться на всіх ел.станціях в накритих машзалах. Підстанції підвищуючі і понижуючі напругу все інше обладнання високовольтне знаходиться підвідкритим небом через габарити і великі площі які це оьладнання займає. P.S. Єдина в совку ел.станція в якій генратори знаходились під відкритим небом була Алібайрамлинська ( нині Ширванська ТЕС) в Азербайжані.Це тому що там дуже мало опадів і близько бакинський мазут. За два місяці практики влітку 78 році не було жодного дощу.
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07.12.2022 21:57 Ответить
легше все списати на війну, терпіть. а те що рузький куєсос ахмєтов спздив майже всю енергетичну галузь країни і ніхйа не робе, тільки краде-то таке.
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07.12.2022 20:42 Ответить
А чи не час націоналізувати стратегічно важливу галузь енергетики?
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07.12.2022 20:50 Ответить
За націоналізацію потрібно платити кошти з бюджету. Бандюк ахмєтка прихватизував енергетичну галузь практично за безцінь і не інвестував з того часу ні копійки. Очевидно, що така прихватизація за участю колишнього президента кучми є грабежем держави та українського народу, а тому має бути визнана незаконною, навіть злочинною, а все прихватизоване майно повернуто державі.
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08.12.2022 18:44 Ответить
А после яныка и до зе, что было? "Брак по расчету" наверное.))
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07.12.2022 20:56 Ответить
А Ахметов таким стал только сейчас? Или он таким и был раньше, просто этого никто не замечал, или делал вид, что не замечал?
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07.12.2022 20:52 Ответить
а чому в даунєцкє є свєт і сєпаратісти можуть дивитись тупі кацапські серіяли??? може тра' поправити ситуацію?
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07.12.2022 20:54 Ответить
ну что вы там же наши люди
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07.12.2022 21:56 Ответить
от тому шо наші, то повинні сидіти без свєту. А то як нерідні - кіна вони дивляця
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08.12.2022 08:27 Ответить
режим два є - чотири нема... все одно шо нема
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07.12.2022 20:56 Ответить
Дрони-камікадзе - є класно! Ще ліпше - дрони-генератори.
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07.12.2022 21:10 Ответить
Про ХАЕС не скажу не місцевий), а в Рівненській обл мережі цілі
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07.12.2022 21:53 Ответить
а не пошли бы вы откровенно нахер? с 9.00 до 18.00 электричества нет. потом 1 ч. 40 мин. включили и до 00.40 тоже самое.
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07.12.2022 21:53 Ответить
А може обмежити експорт електроенергії за кордон? Чи не хочуть всрачати жирне бабло. Нехай свої перетопчуться
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07.12.2022 21:55 Ответить
Мудилы,кому вы чешете? Все атомные захватили? Их с переизбытком хватает,даже с учётом оккупированных территорий,если бы они не были таковыми. Уроды.
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07.12.2022 21:56 Ответить
Якщо є досить генрованої потужності то проблема в постаченні вказаних об'ємів потужностей. Тобто наявність підстанцій і ліній електропередачі які забезпечують доствку цих об' ємів до споживачів. Кацапонелюди знищили частину саме цього сегменту енергетики.
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07.12.2022 22:06 Ответить
Дуже схоже на триндеж.Дуже класно все на москаля списати.А чому єнергіюза кордон женуть без переви?
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07.12.2022 22:39 Ответить
Воно то так, але он людина пише про рівненську область. Там дві атомні станції поряд, мережі цілі а ліміти на споживання менше 50 % потреб. Значить не в мережах справа.
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07.12.2022 22:48 Ответить
Це питання передачі потужнотей в системі Укренерго.Ми з вами не знаємо картини пошкоджень потужних підстанцій і можливостей тих що є в наявності. Плюс навантвження атомних блоків може визвати в кацапні бажання знову нанестм удар по енергосистемі . Це нове розбалансування системи і новий блекаут.Тут все вирішують диспечери Укренерго і обленерго.І вони " пургу не гонять". Сам кнопаю в темряві.
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08.12.2022 00:03 Ответить
Проте нам добре відомі обсяги набудованого у Києві житла всупереч Генеральному плану розвитку міста та з метою легалізації коштів, що мають недоброчесне походження. І так само відомо, що компанія з російською назвою ДТЕК не побудувала для цього підключеного ними до енергетичної системи міста відповідної кількості об'єктів енергетичної інфраструктури.
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08.12.2022 11:55 Ответить
Згоден з вами по поточних недоліках роботи. А згадаймо зношеність ел.підстанцій і ЛЕП в оновлення яких не було достатньо зроблено?
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08.12.2022 14:41 Ответить
Яка ж зношеність у леп? Провода перегнили?
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08.12.2022 18:51 Ответить
Я перепрошую - а пан хто по спецыалності? Якщо вас зацікавить амортизаційний знос ел.обладнання ел.підстенцій і системи ЛЕПб то можу допомогти ознайомитись з предметом при допомозі спеціальної технічної літератури.
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08.12.2022 22:07 Ответить
А що має споживач, як покупець електроенергії, до зношеного електрообладнання приватних компаній, які ні копійки не вклали у його модернізацію, незважаючи на сплату включеного в тариф амортизаційного зносу цього обладнання покупцем? Прихватизували за копійки, а вкладати у розвиток не хочуть, лише гребти...
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09.12.2022 03:41 Ответить
Как там Молдова ? У них свет есть ? Все хорошо ? У меня одного вопрос почему у них пропал свет если в нас стреляли
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07.12.2022 22:19 Ответить
Рєнату Лєанідовичу бабла захотілось ,от і розказують нам казочки.
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07.12.2022 22:44 Ответить
Женуть за кордон якраз і відмазка є . В нас же вроді би тарифи заморозили до кінця війни так що ж Ахметка буде на бабосіки пролітать ?
В нас одну частину села в листопаді відключали по 12-14 годин Тепер в грудні поміняли місцями в нас нема по 12-14годин (село біля 1 тис дворів)
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07.12.2022 22:49 Ответить
"До кінця березня, на жаль, не вистачатиме достатньої кількості генерації, навіть якщо все буде відремонтовано." А як це так? Того року все було справне і генерації всім вистачало, цього року все відремонтуємо , а генерації чомусь не буде вистачати зимою? Автор дружить з логікою? Чи наші "українські гниди" знову заробляють на чужій біді? Де наші антикорупційні органи, яких безліч наплодили? Чи вони діють по невідомо чиїх вказівках? Закінчиться колись тотальний бардак в цій країні чи ми і після війни будемо терпіти усі ці заробляння на людській біді? Якщо наша влада не очиститься від бариг і жлобів, то корупція залишиться в зашкалі. Якщо після вступу в ЄС не почне щось змінюватись, то з України треба тікати, бо життя тут просто гівняне.
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07.12.2022 23:52 Ответить
А можливо цих бариг і жлобів вигнати зі своєї країни?
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08.12.2022 18:55 Ответить
І до війни життя в Україні було суцільним гівном, а з війною і нема про що говорити. На хрена нам це гівняне болото лугандон з кримом? Ми жили без них вісім років і далі б жили без них. Нащо нашим хлопцям за них головою накладати? Хай русня відступає на 24.02.22 і забирає собі це гівно. Так ні ж вперлися рогом і мріємо, що от-от рашка розвалиться, от-от пуйло здохне. Довго чекати прийдеться....
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08.12.2022 00:03 Ответить
так нікакіх волостєй нє напасьошся
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08.12.2022 08:32 Ответить
Такі коменти небезпечно наближаються до тієї межі, де починається дія статей ККУ про заклики до повалення конституційного устрою України. Хєр москало-ублюдкам, а не український Схід! Луганськ і Донецьк - невід'ємна частина України. Як і Крим.
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08.12.2022 09:35 Ответить
Жахом цим разом опинився топ-менеджер з обмеженими можливостями генерації думок і дій .
Після згадки про ППО та зледеніння можна взагалі нічого не читати.

І ось це планує нам зиму і весну?!
Може згадає як раніше зупиняли ЗАЄС бо було задешево?
Вчора продавали сьогодні ожеледиця.
Весь світ онлайн постачає нам обладнання, а це вже здалося до весни?!
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08.12.2022 03:42 Ответить
Через хитрожопість і жадібність Гудка-Ахмєтава, ДТЕК планує за зимовий період цього року заробити більше мільярдів, ніж за аналогічний період минулого року.
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08.12.2022 09:31 Ответить
хай детек тепер імпортує ту кількість електроенергії яку експортував з ермаком за останні пів року .при цьому спаливши все вугілля! аааааааааа.імпортувати не вигідно.томущо тут ціна 5 а там 15.вот експортувати в рази вігідніше.чим і бандит ахметов якого місце тюрязі давно-займався.
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08.12.2022 10:07 Ответить
Что-то слабо верится что все настолько плохо....быстрее я поверю в то, что электроэнергия продается за бугор задорого, а украинцам остается - что остается....
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08.12.2022 21:05 Ответить
Пришла банда ЗЕ все началося с коронавируса Потом логдаунты теперь Блекауты повязки покупали теперь генераторы или акамуляторы эта банда про народ вообще с первого дня не думала они ж себе брали денег в конвертах разгуьивали потом ачнулися воина катит в очи он как света дефецыт а когда наконец то дефецыт им денег в конвертах будет банда гнать в шею как яныка и долои мандаты на бочку все хватит поясничать бо с них не работы не учебы не чего ни когда я даже не верю не будет одное сплошное враньемобман шантах а люди ведуться правильно воина а че маидан не будет так зе и делает то чтоб полностью развальти странума спихивает на путина пусть путин но виноват зе обещал черти что не единого слова не исполнил полныи врун он кто повелся на выборах в 2019 Дарак остаточный теперь видит что он делает не чего превратил украину в страну ДУРАКОВ А ВРЕТ Дальше ну ври ври шило вылезит когдато но я думаю яныку дали 15лет тюрмы а этому проходимцу дадут пожизненно за такое увидим скоро бо разваливает он разом с путиным все но кто востановит не ясно наверно все скоро будут бежать от сюда життя здесь нет и не будет ни какого с 2014его нет не верю и не будет зе не чего не сделает толька Баиден Сраиден итд 😄😄😄😄😄😄😄 А сам не в зуб ногоую смех с такого горе президента жаль что смеялся с пороха а сам в грязи упал тоже
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09.12.2022 22:39 Ответить
 
 