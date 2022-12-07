Делегация Вооруженных сил Испании встретилась с Залужным и посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами, – Генштаб

Прибывшая с официальным визитом в Украину делегация Вооруженных сил Королевства Испании во главе с начальником Генерального штаба обороны адмирал-генералом Теодором Лопесом Кальдероном посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.

В ходе визита делегация ВС Королевства Испании была ознакомлена с ситуацией с безопасностью в Украине.

Кроме того, была обсуждена оценка вероятного характера действий противника в дальнейшем, ситуация на украинско-белорусской границе, а также тенденции развития военно-стратегической обстановки в восточной Европе и Черноморском регионе.

В рамках визита делегация посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами, в том числе города-герои Гостомель, Ирпень.

Читайте также: Испания передала Украине первые ЗРК Hawk

"Я увидел, что для них (российских оккупантов) нет разницы, какой объект обстреливать – будь то критическая инфраструктура или гражданская, военная. Конечно, мы не можем поверить в то, что это может происходить и происходит в сердце Европы", – сказал адмирал-генерал Кальдерон во время визита в Ирпень.

В свою очередь главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный отметил, что приезд коллеги Теодора Лопеса Кальдерона в Украину в это сложное время является свидетельством поддержки и солидарности в войне против РФ.

"От имени всего личного состава ВСУ благодарю оборонное ведомство, правительство и народ Испании за действенную помощь. Военное сотрудничество между нашими государствами способствует укреплению европейской безопасности", - подчеркнул Залужный.

Читайте также: Письма с бомбами, поступившие в украинское посольство в Испании, были отправлены из провинции Вальядолид