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Новости Агрессия России против Украины Война
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Делегация Вооруженных сил Испании встретилась с Залужным и посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами, – Генштаб

залужний,іспанія,кальдерон

Прибывшая с официальным визитом в Украину делегация Вооруженных сил Королевства Испании во главе с начальником Генерального штаба обороны адмирал-генералом Теодором Лопесом Кальдероном посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.

В ходе визита делегация ВС Королевства Испании была ознакомлена с ситуацией с безопасностью в Украине.

Кроме того, была обсуждена оценка вероятного характера действий противника в дальнейшем, ситуация на украинско-белорусской границе, а также тенденции развития военно-стратегической обстановки в восточной Европе и Черноморском регионе.

В рамках визита делегация посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами, в том числе города-герои Гостомель, Ирпень.

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"Я увидел, что для них (российских оккупантов) нет разницы, какой объект обстреливать – будь то критическая инфраструктура или гражданская, военная. Конечно, мы не можем поверить в то, что это может происходить и происходит в сердце Европы", – сказал адмирал-генерал Кальдерон во время визита в Ирпень.

В свою очередь главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный отметил, что приезд коллеги Теодора Лопеса Кальдерона в Украину в это сложное время является свидетельством поддержки и солидарности в войне против РФ.

"От имени всего личного состава ВСУ благодарю оборонное ведомство, правительство и народ Испании за действенную помощь. Военное сотрудничество между нашими государствами способствует укреплению европейской безопасности", - подчеркнул Залужный.

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Автор: 

Испания (860) ВСУ (6564) Залужный Валерий (657)


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Іспанія діло робить, тихенько і без зайвого галасу...
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07.12.2022 20:27 Ответить
Про "Лєопард-2", сподіваюсь, розмова теж відбулась. Німеччина ж, наче, вже не проти, а в Іспанії їх є. Ой, як тоді буде "горить-палає" і техніка ворожа, і дупи на московії!
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07.12.2022 20:30 Ответить
Як же так, а ОПу забули, бубосік може образитися, воно таке....
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07.12.2022 20:32 Ответить
військові до військових, от якби то були кінематографісти-кінологи? - тим пряма дорога в опу.
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07.12.2022 20:35 Ответить
Попавший в плен в Мариуполе и приговорённый к смерти в «ДНР» британец Шон Пиннер, которого затем освободили в рамках обмена, вернулся воевать в Украину, сообщает газета The Sun.
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07.12.2022 20:41 Ответить
Испанец на Савика Шустера похож ))
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07.12.2022 20:51 Ответить
До Залужноно краще менще б кого пускати… ато ще новачка принесуть
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08.12.2022 05:39 Ответить
 
 