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Мошенники предлагали "трудоустройство" на разные должности в Бюро экономической безопасности за $6-15 тысяч

хабар

Сотрудники Департамента детективов внутренней безопасности и защиты работников Бюро экономической безопасности Украины обнаружили мошенническую схему по "трудоустройству" в БЭБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу органа.

"Злоумышленники обещали должности рядового и руководящего состава в территориальных управлениях и центральном аппарате БЭБ, граждан убеждали, что для этого есть необходимые связи. При этом предлагались должности и в территориальные управления БЭБ, конкурсы в которые не проводят и не планируются проводить в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость такого "трудоустройства" составляла от 6000 до 15000 долларов.

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Автор: 

мошенничество (1220) Бюро экономической безопасности (205)


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хана їм - Єрмак згноить цих покидьків щоб іншим було не повадно влазити в його бізнес
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07.12.2022 20:50 Ответить
Дуже сумніваюся, що то були шахраї.
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07.12.2022 20:58 Ответить
Не шкода зовсім тих, хто попався тим шахраям на вудку.
Перлись до корита, глитаї.
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07.12.2022 21:26 Ответить
Пф... Точно шахраи... Расценки так себе в 10 раз ниже рыночных)
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07.12.2022 23:46 Ответить
Ага, зрозумів: то були неліцензовані шахраї!
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08.12.2022 00:24 Ответить
Не тих шахраїв кошмарять, не тих...
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08.12.2022 05:09 Ответить
 
 