Мошенники предлагали "трудоустройство" на разные должности в Бюро экономической безопасности за $6-15 тысяч
Сотрудники Департамента детективов внутренней безопасности и защиты работников Бюро экономической безопасности Украины обнаружили мошенническую схему по "трудоустройству" в БЭБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу органа.
"Злоумышленники обещали должности рядового и руководящего состава в территориальных управлениях и центральном аппарате БЭБ, граждан убеждали, что для этого есть необходимые связи. При этом предлагались должности и в территориальные управления БЭБ, конкурсы в которые не проводят и не планируются проводить в ближайшее время", – говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость такого "трудоустройства" составляла от 6000 до 15000 долларов.
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