Мошенники предлагали "трудоустройство" на разные должности в Бюро экономической безопасности за $6-15 тысяч

Сотрудники Департамента детективов внутренней безопасности и защиты работников Бюро экономической безопасности Украины обнаружили мошенническую схему по "трудоустройству" в БЭБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу органа.

"Злоумышленники обещали должности рядового и руководящего состава в территориальных управлениях и центральном аппарате БЭБ, граждан убеждали, что для этого есть необходимые связи. При этом предлагались должности и в территориальные управления БЭБ, конкурсы в которые не проводят и не планируются проводить в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость такого "трудоустройства" составляла от 6000 до 15000 долларов.

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