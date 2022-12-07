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Новости Война
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На оккупированных территориях Луганщины выгоняют из больниц больных, освобождая места для российских военных, - Центр национального сопротивления

луганщина,окупанти

Больницы, находящиеся во временно оккупированных районах Луганской области, принудительно выписывают больных, еще не закончивших лечение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.

"Никакого ранжирования больных нет. Люди со сложными травмами, даже подорвавшиеся на российских минах, должны освободить места для российских военных. Количество тяжелораненых россиян растет, и оккупанты не имеют места, где их разместить. Поэтому так называемая власть псевдореспублик решила найти свободные места", выписывая "гражданских больных", - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает гражданское население оккупированных территорий при возможности выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории.

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Автор: 

больница (1437) оккупация (10130) ССО (525) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+11
Так все, як замовляли: "путєн ввьол"! І продовжує вводити. Як там, "кармільци", їжі вистачає? А ботоксне сказало, що то вони ще й не починали! Приєднуйтесь до крисчан: у них взагалі "камні с нєба" очікуються. Мо й вам трішечки перепаде... Насолоджуйтесь кожною хвилиною свого вибору у 2014-му і свого нікчемного (недовгого, сподіваюсь) життя. Щиро бажаю вам в цьому успіху до скону ваших днів!
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07.12.2022 21:02
+10
хворих на голову?давно хворих? руцкій мір? касками стучати не пробували?
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07.12.2022 20:55
+8
Поскаржтеся в гамнестіінтернейшл!
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07.12.2022 21:52
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хворих на голову?давно хворих? руцкій мір? касками стучати не пробували?
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07.12.2022 20:55 Ответить
Нам сепаров пожалеть?
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07.12.2022 20:56 Ответить
Тяжко поранених орків слід вивозити в мордор, особливо тяжких - прикопувати на місті, досвід вже є з ВДВ в Миколаївській області. Так українці зможуть нарешті лікуватись у своїх лікарнях і у своїй державі.
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07.12.2022 20:59 Ответить
Так все, як замовляли: "путєн ввьол"! І продовжує вводити. Як там, "кармільци", їжі вистачає? А ботоксне сказало, що то вони ще й не починали! Приєднуйтесь до крисчан: у них взагалі "камні с нєба" очікуються. Мо й вам трішечки перепаде... Насолоджуйтесь кожною хвилиною свого вибору у 2014-му і свого нікчемного (недовгого, сподіваюсь) життя. Щиро бажаю вам в цьому успіху до скону ваших днів!
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07.12.2022 21:02 Ответить
мобільний крематорій заглох?
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07.12.2022 21:07 Ответить
Хотели русского мира так жрите пока очи не повылазят.
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07.12.2022 21:24 Ответить
Поскаржтеся в гамнестіінтернейшл!
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07.12.2022 21:52 Ответить
Замовлення "пріді-ввіді" доставлене, як просили - каміння з неба і пляшки в сраку.
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07.12.2022 21:54 Ответить
***** ввело.
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07.12.2022 22:08 Ответить
Не надо преувеличивать . Чобы кого-то выгнать , его надо сначала положить . А там такое с гражданскими не практикуется .
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07.12.2022 22:17 Ответить
Нічого нового в поводженні "тітульной нації" " великороссов" в відношенні до Українців. Чи зміниться в Україні після перемоги над мокшами відношення українців до один одного?
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07.12.2022 22:45 Ответить
 
 