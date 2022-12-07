На оккупированных территориях Луганщины выгоняют из больниц больных, освобождая места для российских военных, - Центр национального сопротивления

Больницы, находящиеся во временно оккупированных районах Луганской области, принудительно выписывают больных, еще не закончивших лечение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.

"Никакого ранжирования больных нет. Люди со сложными травмами, даже подорвавшиеся на российских минах, должны освободить места для российских военных. Количество тяжелораненых россиян растет, и оккупанты не имеют места, где их разместить. Поэтому так называемая власть псевдореспублик решила найти свободные места", выписывая "гражданских больных", - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает гражданское население оккупированных территорий при возможности выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории.

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