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Новости Война
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Открыть двери в НАТО для Украины - это единственный возможный способ остановить войну в Европе, - Порошенко

порошенко

Петр Порошенко, участвующий в Форуме Международного демократического союза в Вашингтоне, призвал поддержать членство Украины в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В ходе дискуссии с участием президента Молдовы Майи Санду и Главы IDU Стивена Гарпера Порошенко напомнил, что Украина стала щитом для соседних государств и сейчас защищает европейские границы от российской агрессии. Порошенко призвал предоставить Украине больше оружия и поддержать ее членство в НАТО. Политик напомнил, что Украина ежедневно платит самую высокую цену на фронте и в гражданских городах, подвергающихся ракетным атакам.

"Я очень ценю сегодняшнее решение об одобрении поставки танков Leopard. 800 миллионов долларов, за которые сегодня проголосовал Конгресс в поддержку Украины, очень важны. Но нам нужно еще несколько вещей. Открыть двери в НАТО для Украины – это единственный возможный способ остановить войну в Европе. И давайте не будем избегать этого вопроса, давайте не будем говорить, что сейчас не время для обсуждения. Нет! Сейчас именно то время, чтобы открыть эту дверь", - отметил Порошенко.

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"Ключевое решение сейчас – за США, потому что при любых условиях гарантия безопасности и мира в Европе будет зависеть от США. И иного механизма, как членство в НАТО, в мире нет. Безусловно, приоритет номер один для НАТО – членство Украины. Потому что сейчас не статья 5 защищает Европу. Европу теперь защищает сине-желтый щит Вооруженных сил Украины. Вчера мы отмечали День Вооруженных Сил Украины. И это, безусловно, наиболее эффективная защита Украины, Молдовы, Европы и мира", - подчеркнул лидер "ЕС".

Международный демократический союз – глобальное объединение правоцентристских политических сил из 65 стран. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Главой организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Гарпер. Партия Европейская Солидарность получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе (International Democrat Union) в июле 2020 года.

Автор: 

Порошенко Петр (19594) членство в НАТО (1509) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+34
Петро Олексiйович вони сцять. Але вашi слова правильнi.
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07.12.2022 21:02
+29
Новый список вооружения, которое будет предоставлено Германией:

▪️ 18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155. Дальность стрельби составляет 40 км и до 52 км снарядами V-LAP. Также САУ может применять дальнобойные снаряды «VULCANO» та «EXCALIBUR».
▪️ 20 бронетранспортеров Dingo;
▪️ 2 танковых тягача M1070 Oshkosh;
▪️ 80 пикапов;
▪️ 90 средств противодействия дронам;
▪️ 7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки

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07.12.2022 21:05
+14
Ну так уж и единственный? Передать Украине 20% американской техники с консервации - и НАТО сможет вернутся к своим довоенным заботам о глобальном потеплении и правах перелетных гусей.
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07.12.2022 21:07
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Правила форума Совет форумчан
Петро Олексiйович вони сцять. Але вашi слова правильнi.
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07.12.2022 21:02 Ответить
Новый список вооружения, которое будет предоставлено Германией:

▪️ 18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155. Дальность стрельби составляет 40 км и до 52 км снарядами V-LAP. Также САУ может применять дальнобойные снаряды «VULCANO» та «EXCALIBUR».
▪️ 20 бронетранспортеров Dingo;
▪️ 2 танковых тягача M1070 Oshkosh;
▪️ 80 пикапов;
▪️ 90 средств противодействия дронам;
▪️ 7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки

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07.12.2022 21:05 Ответить
Така башта як на кораблі.
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07.12.2022 21:55 Ответить
2 тягача, 7 грузовиков…
Ну, тогда канешно, это перелом .

Без танков Лепард, без Пэтриот, без самолетов, без ракетных систем дальнего действия…

Вы это серьезно?!!!
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08.12.2022 05:25 Ответить
Ну так уж и единственный? Передать Украине 20% американской техники с консервации - и НАТО сможет вернутся к своим довоенным заботам о глобальном потеплении и правах перелетных гусей.
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07.12.2022 21:07 Ответить
Ще варіант, якщо США визнають Україну союзником поза блоком НАТО, і дадуть зрозуміти *****, що напад на Україну = нападу на США. Головне, щоб ***** сцявся нападати, а з якої причини - не стільки важливо.
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07.12.2022 21:36 Ответить
Это все фантазии. Дедушка американской демократии прямо сказал - США не будут сторной конфликта.
США не намагатимуться скинути чинну владу в РФ. До нападу Росії на Сполучені Штати або на інші держави НАТО ми не будемо брати участь у цій війні, ми не будемо відправляти американських військових, щоби воювати в Україні або атакувати російську армію.Ми не заохочуємо Україну завдавати ударів по об'єктах за її межами і не будемо надавати їй засоби для таких ударів. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії.
Джо Байден, 46-й президент США
Стаття опублікована у https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html виданні The New York Times 1 червня 2022 року
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07.12.2022 21:44 Ответить
Роби, карочє, Вова що хоч. Він і робить...
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07.12.2022 22:10 Ответить
Правильно, сказав в інтерв'ю Олександру Сотнику публіцист Юрій Нестеренко, що Захід також винуватий в крові українців.. Буквально: "Если россия виновата в крови украинцев по горло, то коллективный Запад по локти.." Тому, що по краплі дають зброю, купують енергоресурси, і т.д.
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07.12.2022 22:59 Ответить
Нет, дарагой.

О том, что «Запд виноват» вопят одни кацапы да пятая колона Кремля в Украине.

Войну развязал Путин с поддержкой своего затраханного населения.

Его расчёт был прост- «Запад НЕ Впишиться за какую то Украину».
Завоюем блицкригом…

Что было бы с Украиной если бы «Запад не вписался»?
Как долго, несмотря на героизм защитников, Украина могла бы сопротивляться?

Даже сегодня, с громадной помощью запада, Украина , к сожалению, еще не победитель.

То что сейчас происходит в Украине было бы НЕ возможно без помощи Запада.

Без Его поддержки на всех уровнях- социальном («бытовом»), военном, экономическом и дипломатическом.

Простые люди стран Запада своими деньгами ( через бюджеты своих стран) помогают Украине.
Практически весь Западный Мир на стороне Украины.

Да, Украина нуждается в большей помощи.

Но, « ВИНОВАТ» ли Запад? Конечно нет.

Виновник этой войны один- кацапы со своим кгбешным фюрером.
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08.12.2022 16:35 Ответить
Цікаво хто підтримує цей дибільний комент? Може ті що ******* відосики? Стріляти ти з неї чим будеш? Асфальтом?
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08.12.2022 05:35 Ответить
коли кожен інч української землі буде інчем землі країни члена НАТО,
це і буде найкращою гарантією безпеки України.
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07.12.2022 21:12 Ответить
Я думаю они прислушаться к мнению Петра Алексеевича и откроют двери.
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07.12.2022 21:28 Ответить
тебе думать совершенно не идёт...
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07.12.2022 22:39 Ответить
Иванов, ты? Как твоя алкогольная зависимость?
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08.12.2022 04:41 Ответить
Ага
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07.12.2022 23:18 Ответить
Поки існує РФ двері НАТО для нас будуть тільки відкриті на словах...
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07.12.2022 21:51 Ответить
Не хрен было за "СЛУГ" хитросделанных господ ,балдеющих сейчас в Вене и Монако , 🦠голосовать7
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08.12.2022 01:36 Ответить
Вика, непи&дика!

Кто бы не был президентом Украины ( еврей, украинец, русский) это не остановило бы Ху&ла.

Ему не нужна Украина как независимая держава.
Рашист моль обьявило свою цель давно-
« нет такой страны»…»нет такого народа».

Эта война была запланирована кацапами вне зависимости от голосования украинских граждан.

Смерть рашистским захватчикам.
Слава ВСУ!
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08.12.2022 05:33 Ответить
Для зелених дебілів ще раз меседж Віки (іншими словами): в разі продовження зміцнення обороноздатності України в 2019 році та після, то напасти повномасштабним вторгненням, можливо, касапи би, може, і пішли б - але отримали би в рази, на порядок сильнішого прочухана; і, головне - не було би стількох жертв українців (військових+цивільних) і не було би стільки окупованих територій.
Так доступно?
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08.12.2022 15:07 Ответить
Доступно для Вики-непи&дихн»?

А ты сам то понял, что сказал?

Украина плохо работала…( плохо змиунювала оборону)…
Вот если бы Украина «хорошо работала», то « кацапы может и не пишлы»…

Ну, и кто ты после этого?!

«Титаном мысли» тебя не назовешь.
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08.12.2022 16:45 Ответить
Ти - пустопорожній перебріх; попросту - бот полдяцький. Щоб ви всі придурки повиздихали!
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08.12.2022 21:50 Ответить
Двері в НАТО для України відкриті давним -давно, правда натівські клєрки в ці відкриті двері Україну не впускають-"Ми двері в НАТО відкрили, але це не означає,що Вам (Україні) дозволено в них входити."
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08.12.2022 02:24 Ответить
Петро Олексійовіч - робіть, що робите і на жодну зелену жабу не звертайте уваги...
люди не сліпі - вони все бачять....
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08.12.2022 04:49 Ответить
абсолютно вірно!
Не варто навіть дивитися в сторону всіляких
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08.12.2022 14:59 Ответить
После Победы Украина сама будет определять кто будет в новом военном союзе.

Западные военные будут ездить в Украину к ВСУ как курсанты за опытом.

Слава народу Украины!
Слава Героям защитившим страну.
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08.12.2022 05:39 Ответить
"Открыть двери в НАТО для..." Хм, как то не предметно выражается - образно. Думаю подобная риторика там не пройдёт. Не хочется стебаться над предыдущем президентом но твоё время, Пётр Алексеевич, прошло. Твоё дело торговать, а не президенствовать. Делай то, что у тебу лучше всего получается, пользы больше.
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08.12.2022 13:15 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/12/09/cze-nagoroda-vsogo-geroyichnogo-narodu-********-poroshenko-pro-vidznaku-mizhnarodnogo-demokratychnogo-soyuzu-za-svobodu/ Петро Порошенко у Вашингтоні на Форумі Міжнародного демократичного союзу отримав нагороду IDU імені Буша-Тетчер за Свободу .

https://www.idu.org Міжнародний демократичний союз (IDU) https://www.idu.org - це глобальне об'єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Засновниками IDU були прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів. https://www.idu.org/idu-forum/ Нагорода Буша-Тетчер за Свободу - це найвища відзнака IDU. Ця нагорода носить ім'я двох головних засновників IDU, історичних лідерів свого часу, чия спадщина втілює основну місію IDU щодо підтримки свободи та демократії в усьому світі: президента Джорджа Буша і прем'єр-міністра Маргарет Тетчер. Нагорода відзначає видатний внесок, зроблений членами партії IDU або окремими особами у просуванні основних цінностей, за які виступає IDU: свобода, демократія, права людини та верховенство права.
У своїй промові Порошенко подякував народу України за мужність і закликав західних партнерів дати більше зброї для ЗСУ - зокрема, системи протиповітряної оборони Patriot, реактивні винищувачі, F-16, танки, Abrams.
«Дякую за цю велику нагороду та за таку велику честь передати її хороброму та героїчному народу України, який день і ніч бореться з дуже могутнім і жорстоким ворогом - другою армією світу, ядерною державою та жорстоким неоімперіалістичним диктаторським режимом. Без тепла в домівках, але з теплом у серцях. Без води, але з жагою змусити ворога бігти. Без електроенергії в мережі, але з силою вистояти та перемогти», - сказав Петро Порошенко у промові. «Українці прагнуть миру, але не шляхом капітуляції. Ми прагнемо миру через перемогу. Сотні наших партійців воюють на полі бою. Разом із сотнями тисяч українських воїнів, волонтерів, військовослужбовців сил територіальної оборони», - наголосив Порошенко. Він також попросив вшанувати пам'ять загиблих українських героїв.«Ця війна ще не закінчилася. Сьогодні саме жовто-блакитна українська парасолька захищає демократію, свободу та наші спільні цінності на європейському континенті. Ми не будемо торгувати теплом, водою чи електроенергією за нашу незалежність, суверенітет, демократію та геополітичний вибір», - зауважив п'ятий Президент. «Запроваджуйте більше санкцій, більше ізоляції росії. Не годуйте російського звіра доходами за енергоносії. Дайте більше зброї для захисту та очищення нашої землі від російського агресора. Нам потрібні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, реактивні винищувачі, як F-16, танки, як Abrams», - закликав Порошенко.Він наголосив: злочинний режим путіна має бути притягнутий до відповідальності за військові злочини та геноцид проти українців. «І найголовніше. Після 24 лютого я ще більше переконався в майбутньому України в ЄС і НАТО. Тому що ЄС і НАТО сьогодні потрібна Україна. Саме членство України в ЄС та НАТО зміцнює безпеку на європейському континенті та гарантує нашу перемогу», - переконаний Петро Порошенко.«Ця нагорода є важливим символом і сильним посланням про єдність і солідарність демократичного світу з Україною. Посланням про те, що Вільний світ підтримуватиме Україну, доки це буде потрібно. Разом ми переможемо!», - наголосив Порошенко.
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09.12.2022 15:15 Ответить
 
 