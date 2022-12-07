Открыть двери в НАТО для Украины - это единственный возможный способ остановить войну в Европе, - Порошенко
Петр Порошенко, участвующий в Форуме Международного демократического союза в Вашингтоне, призвал поддержать членство Украины в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
В ходе дискуссии с участием президента Молдовы Майи Санду и Главы IDU Стивена Гарпера Порошенко напомнил, что Украина стала щитом для соседних государств и сейчас защищает европейские границы от российской агрессии. Порошенко призвал предоставить Украине больше оружия и поддержать ее членство в НАТО. Политик напомнил, что Украина ежедневно платит самую высокую цену на фронте и в гражданских городах, подвергающихся ракетным атакам.
"Я очень ценю сегодняшнее решение об одобрении поставки танков Leopard. 800 миллионов долларов, за которые сегодня проголосовал Конгресс в поддержку Украины, очень важны. Но нам нужно еще несколько вещей. Открыть двери в НАТО для Украины – это единственный возможный способ остановить войну в Европе. И давайте не будем избегать этого вопроса, давайте не будем говорить, что сейчас не время для обсуждения. Нет! Сейчас именно то время, чтобы открыть эту дверь", - отметил Порошенко.
"Ключевое решение сейчас – за США, потому что при любых условиях гарантия безопасности и мира в Европе будет зависеть от США. И иного механизма, как членство в НАТО, в мире нет. Безусловно, приоритет номер один для НАТО – членство Украины. Потому что сейчас не статья 5 защищает Европу. Европу теперь защищает сине-желтый щит Вооруженных сил Украины. Вчера мы отмечали День Вооруженных Сил Украины. И это, безусловно, наиболее эффективная защита Украины, Молдовы, Европы и мира", - подчеркнул лидер "ЕС".
Международный демократический союз – глобальное объединение правоцентристских политических сил из 65 стран. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Главой организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Гарпер. Партия Европейская Солидарность получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе (International Democrat Union) в июле 2020 года.
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▪️ 18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155. Дальность стрельби составляет 40 км и до 52 км снарядами V-LAP. Также САУ может применять дальнобойные снаряды «VULCANO» та «EXCALIBUR».
▪️ 20 бронетранспортеров Dingo;
▪️ 2 танковых тягача M1070 Oshkosh;
▪️ 80 пикапов;
▪️ 90 средств противодействия дронам;
▪️ 7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки
Ну, тогда канешно, это перелом .
Без танков Лепард, без Пэтриот, без самолетов, без ракетных систем дальнего действия…
Вы это серьезно?!!!
США не намагатимуться скинути чинну владу в РФ. До нападу Росії на Сполучені Штати або на інші держави НАТО ми не будемо брати участь у цій війні, ми не будемо відправляти американських військових, щоби воювати в Україні або атакувати російську армію.Ми не заохочуємо Україну завдавати ударів по об'єктах за її межами і не будемо надавати їй засоби для таких ударів. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії.
Джо Байден, 46-й президент США
Стаття опублікована у https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html виданні The New York Times 1 червня 2022 року
О том, что «Запд виноват» вопят одни кацапы да пятая колона Кремля в Украине.
Войну развязал Путин с поддержкой своего затраханного населения.
Его расчёт был прост- «Запад НЕ Впишиться за какую то Украину».
Завоюем блицкригом…
Что было бы с Украиной если бы «Запад не вписался»?
Как долго, несмотря на героизм защитников, Украина могла бы сопротивляться?
Даже сегодня, с громадной помощью запада, Украина , к сожалению, еще не победитель.
То что сейчас происходит в Украине было бы НЕ возможно без помощи Запада.
Без Его поддержки на всех уровнях- социальном («бытовом»), военном, экономическом и дипломатическом.
Простые люди стран Запада своими деньгами ( через бюджеты своих стран) помогают Украине.
Практически весь Западный Мир на стороне Украины.
Да, Украина нуждается в большей помощи.
Но, « ВИНОВАТ» ли Запад? Конечно нет.
Виновник этой войны один- кацапы со своим кгбешным фюрером.
це і буде найкращою гарантією безпеки України.
Кто бы не был президентом Украины ( еврей, украинец, русский) это не остановило бы Ху&ла.
Ему не нужна Украина как независимая держава.
Рашист моль обьявило свою цель давно-
« нет такой страны»…»нет такого народа».
Эта война была запланирована кацапами вне зависимости от голосования украинских граждан.
Смерть рашистским захватчикам.
Слава ВСУ!
Так доступно?
А ты сам то понял, что сказал?
Украина плохо работала…( плохо змиунювала оборону)…
Вот если бы Украина «хорошо работала», то « кацапы может и не пишлы»…
Ну, и кто ты после этого?!
«Титаном мысли» тебя не назовешь.
люди не сліпі - вони все бачять....
Не варто навіть дивитися в сторону всіляких
Западные военные будут ездить в Украину к ВСУ как курсанты за опытом.
Слава народу Украины!
Слава Героям защитившим страну.
https://www.idu.org Міжнародний демократичний союз (IDU) https://www.idu.org - це глобальне об'єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Засновниками IDU були прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів. https://www.idu.org/idu-forum/ Нагорода Буша-Тетчер за Свободу - це найвища відзнака IDU. Ця нагорода носить ім'я двох головних засновників IDU, історичних лідерів свого часу, чия спадщина втілює основну місію IDU щодо підтримки свободи та демократії в усьому світі: президента Джорджа Буша і прем'єр-міністра Маргарет Тетчер. Нагорода відзначає видатний внесок, зроблений членами партії IDU або окремими особами у просуванні основних цінностей, за які виступає IDU: свобода, демократія, права людини та верховенство права.
У своїй промові Порошенко подякував народу України за мужність і закликав західних партнерів дати більше зброї для ЗСУ - зокрема, системи протиповітряної оборони Patriot, реактивні винищувачі, F-16, танки, Abrams.
«Дякую за цю велику нагороду та за таку велику честь передати її хороброму та героїчному народу України, який день і ніч бореться з дуже могутнім і жорстоким ворогом - другою армією світу, ядерною державою та жорстоким неоімперіалістичним диктаторським режимом. Без тепла в домівках, але з теплом у серцях. Без води, але з жагою змусити ворога бігти. Без електроенергії в мережі, але з силою вистояти та перемогти», - сказав Петро Порошенко у промові. «Українці прагнуть миру, але не шляхом капітуляції. Ми прагнемо миру через перемогу. Сотні наших партійців воюють на полі бою. Разом із сотнями тисяч українських воїнів, волонтерів, військовослужбовців сил територіальної оборони», - наголосив Порошенко. Він також попросив вшанувати пам'ять загиблих українських героїв.«Ця війна ще не закінчилася. Сьогодні саме жовто-блакитна українська парасолька захищає демократію, свободу та наші спільні цінності на європейському континенті. Ми не будемо торгувати теплом, водою чи електроенергією за нашу незалежність, суверенітет, демократію та геополітичний вибір», - зауважив п'ятий Президент. «Запроваджуйте більше санкцій, більше ізоляції росії. Не годуйте російського звіра доходами за енергоносії. Дайте більше зброї для захисту та очищення нашої землі від російського агресора. Нам потрібні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, реактивні винищувачі, як F-16, танки, як Abrams», - закликав Порошенко.Він наголосив: злочинний режим путіна має бути притягнутий до відповідальності за військові злочини та геноцид проти українців. «І найголовніше. Після 24 лютого я ще більше переконався в майбутньому України в ЄС і НАТО. Тому що ЄС і НАТО сьогодні потрібна Україна. Саме членство України в ЄС та НАТО зміцнює безпеку на європейському континенті та гарантує нашу перемогу», - переконаний Петро Порошенко.«Ця нагорода є важливим символом і сильним посланням про єдність і солідарність демократичного світу з Україною. Посланням про те, що Вільний світ підтримуватиме Україну, доки це буде потрібно. Разом ми переможемо!», - наголосив Порошенко.