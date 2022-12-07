Открыть двери в НАТО для Украины - это единственный возможный способ остановить войну в Европе, - Порошенко

Петр Порошенко, участвующий в Форуме Международного демократического союза в Вашингтоне, призвал поддержать членство Украины в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В ходе дискуссии с участием президента Молдовы Майи Санду и Главы IDU Стивена Гарпера Порошенко напомнил, что Украина стала щитом для соседних государств и сейчас защищает европейские границы от российской агрессии. Порошенко призвал предоставить Украине больше оружия и поддержать ее членство в НАТО. Политик напомнил, что Украина ежедневно платит самую высокую цену на фронте и в гражданских городах, подвергающихся ракетным атакам.

"Я очень ценю сегодняшнее решение об одобрении поставки танков Leopard. 800 миллионов долларов, за которые сегодня проголосовал Конгресс в поддержку Украины, очень важны. Но нам нужно еще несколько вещей. Открыть двери в НАТО для Украины – это единственный возможный способ остановить войну в Европе. И давайте не будем избегать этого вопроса, давайте не будем говорить, что сейчас не время для обсуждения. Нет! Сейчас именно то время, чтобы открыть эту дверь", - отметил Порошенко.

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"Ключевое решение сейчас – за США, потому что при любых условиях гарантия безопасности и мира в Европе будет зависеть от США. И иного механизма, как членство в НАТО, в мире нет. Безусловно, приоритет номер один для НАТО – членство Украины. Потому что сейчас не статья 5 защищает Европу. Европу теперь защищает сине-желтый щит Вооруженных сил Украины. Вчера мы отмечали День Вооруженных Сил Украины. И это, безусловно, наиболее эффективная защита Украины, Молдовы, Европы и мира", - подчеркнул лидер "ЕС".

Международный демократический союз – глобальное объединение правоцентристских политических сил из 65 стран. Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Главой организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Гарпер. Партия Европейская Солидарность получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе (International Democrat Union) в июле 2020 года.