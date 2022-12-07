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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы ожидаем, что Генассамблея ООН поддержит создание Специального международного трибунала по России, - руководитель Минюста Малюська

оон

Минюст ожидает, что Генассамблея ООН поддержит создание Специального международного трибунала по преследованию преступления агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом отметил в эфире телемарафона министр юстиции Денис Малюська.

"Мы видим путь создания Специального международного трибунала, ожидаем, что решение о создании трибунала поддержит Генассамблея ООН, а затем будет заключен соответствующий международный договор", – сказал он.

По словам Малюськи, технически это можно сделать очень быстро. Но с другой стороны, тогда к процессу присоединится меньше стран.

"То есть время играет и в нашу пользу, потому что чем больше времени, тем больше стран присоединяются к инициативе, и Путину, и его коллегам труднее будет путешествовать по миру", - добавил министр.

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Автор: 

ООН (4163) трибунал (270) Малюська Денис (322)


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ООН ещё лет десять будет жевать сопли. Поэтому вся надежда на ЗСУ.
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07.12.2022 21:07 Ответить
Малська, хто відкликав позов України проти мордора за окупацію Криму?
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07.12.2022 21:12 Ответить
Сидіти і сподіватися, на більш активну позицію малюска🤷‍♂️, мабуть, нездатний‼️🇺🇦⚔️❤️💯😡🤬🤔👍‼️🇺🇦⚔️❤️
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07.12.2022 22:43 Ответить
Пора прекратить вешание лапши, все понимают, что голосования Генасамблеи ООН, не имеют никакой силы...
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08.12.2022 01:09 Ответить
Рік війна, а вони все розглядають
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08.12.2022 06:05 Ответить
Даже сам себе надоел. Но! Но по прежнему напоминаю, только статус страны с Яо решит проблему. Это было, возможно юридически и восстановление. А моральное право у нас тем более есть. Меморандум юридически не сработал и должен быть денонсирован нами.
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08.12.2022 08:06 Ответить
 
 