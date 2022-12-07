Мы ожидаем, что Генассамблея ООН поддержит создание Специального международного трибунала по России, - руководитель Минюста Малюська

Минюст ожидает, что Генассамблея ООН поддержит создание Специального международного трибунала по преследованию преступления агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом отметил в эфире телемарафона министр юстиции Денис Малюська.

"Мы видим путь создания Специального международного трибунала, ожидаем, что решение о создании трибунала поддержит Генассамблея ООН, а затем будет заключен соответствующий международный договор", – сказал он.

По словам Малюськи, технически это можно сделать очень быстро. Но с другой стороны, тогда к процессу присоединится меньше стран.

"То есть время играет и в нашу пользу, потому что чем больше времени, тем больше стран присоединяются к инициативе, и Путину, и его коллегам труднее будет путешествовать по миру", - добавил министр.

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