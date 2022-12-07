Сенат США рассмотрит резолюцию о признании действий России геноцидом против украинского народа
Комитет Сената США по иностранным делам 7 декабря одобрил резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом украинского народа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом объявил соавтор резолюции, сенатор от Демократической партии Бен Кардин.
"Преступления, совершаемые против украинского народа в ходе незаконной и неспровоцированной войны Путина, противоречат многочисленным международным конвенциям и могут быть охарактеризованы только как геноцид. Украинский народ продемонстрировал свою решимость и способность отражать постоянные атаки, но невинные жизни будут продолжать гибнуть, пока Россия не поймет последствий своих отвратительных действий. Ответственность должна наступить", - подчеркнул он.
После одобрения в профильном комитете резолюция может быть вынесена на голосование в Сенат. Дату голосования должен определить лидер демократического большинства Чак Шумер.
Напомним, резолюцию о признании действий России геноцидом украинского народа Кардин и его коллега по Сенату Джим Риш представили еще в июле.
Тимоти Снайдер определил 6 признаков геноцида, действия Путина им соответствуют.
Проект резолюции осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины и призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа.
Документ также поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
Ранее несколько государств на политическом уровне назвали российскую агрессию в Украине геноцидом украинского народа.
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вони могли б на своїх високотехнологічних підприємствах просто продукувати цю зброю для ЗСУ, без жодного зусилля чи ризику знищення цих виробничих потужностей кацапськими ракетами
приклад: під час 2-ї Світової на заводах США було виготовлено легендарний літак Р-51 "Мустанг" ("Апач") - в масову серію пішла чисто британська розробка...
подібно, що на нематеріальні речі у Конгресу нема жодних заперечень, аби тим і обмежитися
і ось вийде так, що кацапія - НЕ спонсор тероризму й НЕ терорист, кацапія лише - колективний вбивця, мародер, гвалтівник
вам в кілограмах воєнного заліза, долларах, політичною підтримкою чи щє якось наміряти?
а пенсію (не про воєнну допомогу навіть зараз) вам платять вгадайте з однієї ноти хто? - правильно, 95й квартал.
С этими чуваками о которых говорит журналистка Олена Требушна...Украина вступит в НАТО и ЕС лет через ...50 точно..зуб даю...ждите карман щире...