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Новости Война
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Сенат США рассмотрит резолюцию о признании действий России геноцидом против украинского народа

сенат

Комитет Сената США по иностранным делам 7 декабря одобрил резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом украинского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом объявил соавтор резолюции, сенатор от Демократической партии Бен Кардин.

"Преступления, совершаемые против украинского народа в ходе незаконной и неспровоцированной войны Путина, противоречат многочисленным международным конвенциям и могут быть охарактеризованы только как геноцид. Украинский народ продемонстрировал свою решимость и способность отражать постоянные атаки, но невинные жизни будут продолжать гибнуть, пока Россия не поймет последствий своих отвратительных действий. Ответственность должна наступить", - подчеркнул он.

После одобрения в профильном комитете резолюция может быть вынесена на голосование в Сенат. Дату голосования должен определить лидер демократического большинства Чак Шумер.

Напомним, резолюцию о признании действий России геноцидом украинского народа Кардин и его коллега по Сенату Джим Риш представили еще в июле.

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Тимоти Снайдер определил 6 признаков геноцида, действия Путина им соответствуют.

Проект резолюции осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины и призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа.

Документ также поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Ранее несколько государств на политическом уровне назвали российскую агрессию в Украине геноцидом украинского народа.

Автор: 

геноцид (416) россия (95418) Сенат США (499)


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Топ комментарии
+14
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07.12.2022 21:27
+6
от це і буде test number one для щойно вибраного Сенату.
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07.12.2022 21:23
+5
И толку, все-равно ракеты на 300 км и больше не передадут, как и санкций жесточайших не введут
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07.12.2022 21:29
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Правила форума Совет форумчан
от це і буде test number one для щойно вибраного Сенату.
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07.12.2022 21:23 Ответить
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07.12.2022 21:27 Ответить
Вата вже і не соромиться, а https://www.facebook.com/100016242915127/videos/875125710339166?idorvanity=245115112190195 говорить відкритим текстом .
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07.12.2022 22:31 Ответить
И толку, все-равно ракеты на 300 км и больше не передадут, как и санкций жесточайших не введут
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07.12.2022 21:29 Ответить
Хай краще дадуть кошти на розробку наших пташок, що повідривали сраки ядерним бомбардувальникам, а не ракети на 300 км.
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07.12.2022 21:33 Ответить
та що там кошти, коли всі розробки вже є

вони могли б на своїх високотехнологічних підприємствах просто продукувати цю зброю для ЗСУ, без жодного зусилля чи ризику знищення цих виробничих потужностей кацапськими ракетами

приклад: під час 2-ї Світової на заводах США було виготовлено легендарний літак Р-51 "Мустанг" ("Апач") - в масову серію пішла чисто британська розробка...
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07.12.2022 21:56 Ответить
яку силу нормативного акту матиме ця резолюція Сенату США?

подібно, що на нематеріальні речі у Конгресу нема жодних заперечень, аби тим і обмежитися

і ось вийде так, що кацапія - НЕ спонсор тероризму й НЕ терорист, кацапія лише - колективний вбивця, мародер, гвалтівник
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07.12.2022 21:41 Ответить
что нам это конкретно даст?
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07.12.2022 21:47 Ответить
зі всією повагою, але іноді ви мене вражаєте...
вам в кілограмах воєнного заліза, долларах, політичною підтримкою чи щє якось наміряти?
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07.12.2022 22:20 Ответить
та чем небудь наміряйте, кроме трындежа
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07.12.2022 22:39 Ответить
триндеж ви слухаєте кожний вечір в пустословних відосах і марафонах,
а пенсію (не про воєнну допомогу навіть зараз) вам платять вгадайте з однієї ноти хто? - правильно, 95й квартал.
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07.12.2022 22:48 Ответить
Слухай, русскій Женя, от нахріна воно тобі взагалі?!
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07.12.2022 22:28 Ответить
Лучшие возможности для эмиграции в США. Украинцы в этом плане более предпочтительны для Вашингтона
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08.12.2022 08:45 Ответить
Геноцид геноцидом,а защитить себя украинцам нельзя,небо закрыть нельзя,ракеты предоставить большей дальности-нельзя,а то-эскалация.Против вас -Геноцид,а остановить это-эскалация.Даже если завтра закроют небо-кто вернёт жизни тысячам погибших?
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07.12.2022 22:27 Ответить
Тобто сша дивляться на цей геноцид украінців і не збираються нічого суттєвого робить. Хай вбивають, просто подивляться зі сторон
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07.12.2022 22:33 Ответить
https://youtu.be/zb22Fn_-xv8 ...

С этими чуваками о которых говорит журналистка Олена Требушна...Украина вступит в НАТО и ЕС лет через ...50 точно..зуб даю...ждите карман щире...
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07.12.2022 23:00 Ответить
Повільніше ніж вмирають наші люди але рухаємося вперед. Це більше юридична тема але якщо доб'ємо до кінця то фінанси отримає кожний українець. Головне звичайно пригвоздити до позорного стовпу нацистів-московитів.
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08.12.2022 00:38 Ответить
А от визнати парашку вже країною-терористом слабо? Ну правильно, в такому випадку і розклад ПОВИНЕН бути інший, а це приведе до "ескалації"...вашу мать
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08.12.2022 05:15 Ответить
Имитация бурной деятельности. Видимо хотят что бы рыжее кодло опять захватило Белый Дом.
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08.12.2022 11:04 Ответить
 
 