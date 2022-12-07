США добавили 24 компании из РФ, Латвии, Пакистана, России, Сингапура и Швейцарии в "черный список" из-за помощи российской армии
Министерство торговли США добавило 24 компании в "черный список" экспортного контроля через поддержку военной или оборонно-промышленной базы России, ядерной деятельности Пакистана или поставки Ирану электроники.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, передает Цензор.НЕТ.
В "черный список" из соображений национальной безопасности и внешней политики США были добавлены компании из Латвии, Пакистана, России, Сингапура и Швейцарии. Большинство из них попали под экспортный контроль за поддержку российского оборонного сектора.
Это в частности латвийская Fiber Optic Solutions, которая производит волоконно-оптические гироскопы и другое оборудование, и российская AO Kraftway Corporation PSC, которая называет себя одной из крупнейших российских IТ-компаний.
В список также вошли российские АО "Научно-исследовательский центр электронных вычислительных машин", ООО "Фиберсенс", научно-производственная компания "Оптолин", АО ПКК "Миландр", ООО "Миландр ЭК", АО "Миландр МТП", ООО "Милур ИС", ООО "Микроэлектронный производственный комплекс (МПК) "Миландр", АО "Руселектроника" и швейцарская компания Milur SA.
Соединенные Штаты используют меры экспортного контроля для наказания компаний, поддерживающих российскую оборонную промышленность, и для ограничения экспорта иностранных технологий в Россию с начала полномасштабной российской агрессии в Украине.
Такие ограничения предусматривают, что поставщики американских товаров должны получить специальную лицензию, прежде чем осуществлять поставки компаниям, добавленным в "черный список".
Напомним, в начале ноября Министерство финансов США объявило о санкциях против транснациональной сети из 42 физических и юридических лиц, закупавших технологии для военно-промышленного комплекса России.
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