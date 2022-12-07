РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10733 посетителя онлайн
Новости Санкции против России Война
4 979 13

США добавили 24 компании из РФ, Латвии, Пакистана, России, Сингапура и Швейцарии в "черный список" из-за помощи российской армии

сша,мінфін

Министерство торговли США добавило 24 компании в "черный список" экспортного контроля через поддержку военной или оборонно-промышленной базы России, ядерной деятельности Пакистана или поставки Ирану электроники.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В "черный список" из соображений национальной безопасности и внешней политики США были добавлены компании из Латвии, Пакистана, России, Сингапура и Швейцарии. Большинство из них попали под экспортный контроль за поддержку российского оборонного сектора.

Это в частности латвийская Fiber Optic Solutions, которая производит волоконно-оптические гироскопы и другое оборудование, и российская AO Kraftway Corporation PSC, которая называет себя одной из крупнейших российских IТ-компаний.

Читайте также: США будут наказывать тех, кто будет помогать России с поставками вооружений и комплектующих

В список также вошли российские АО "Научно-исследовательский центр электронных вычислительных машин", ООО "Фиберсенс", научно-производственная компания "Оптолин", АО ПКК "Миландр", ООО "Миландр ЭК", АО "Миландр МТП", ООО "Милур ИС", ООО "Микроэлектронный производственный комплекс (МПК) "Миландр", АО "Руселектроника" и швейцарская компания Milur SA.

Соединенные Штаты используют меры экспортного контроля для наказания компаний, поддерживающих российскую оборонную промышленность, и для ограничения экспорта иностранных технологий в Россию с начала полномасштабной российской агрессии в Украине.

Такие ограничения предусматривают, что поставщики американских товаров должны получить специальную лицензию, прежде чем осуществлять поставки компаниям, добавленным в "черный список".

Напомним, в начале ноября Министерство финансов США объявило о санкциях против транснациональной сети из 42 физических и юридических лиц, закупавших технологии для военно-промышленного комплекса России.

Читайте также: Поражение России не означает автоматической отмены санкций, - глава Минфина США Еллен

Автор: 

США (26511) Минфин США (68)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
07.12.2022 22:59
+6
одна из компаний. И не факт что это не компания которой управляли ваньки прямо или косвенно или на ванькины деньги )
показать весь комментарий
08.12.2022 00:45
+4
Так. Тут копнути ближче -- багато чого цікавого відкопається.

"Дєньгі любят тішіну..." Особливо газпромівські.
показать весь комментарий
08.12.2022 01:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.12.2022 22:59 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2022 23:19 Ответить
Новини з 1944 року.
США ввели санкції проти комендантів концтаборів Сабібор та Треблинка. Їм заборонено тримати активи в американських банках.
Крім того надано 100 опалювальних приладів для вагонів якими євреїв транспортують в Освенцім, щоб вони не замерзли в дорозі.
В своєму виступі перед Конгресом Президент США заявив що Америка стоїть разом з мужнім єврейським народом і захоплюється його подвигом...
показать весь комментарий
07.12.2022 23:05 Ответить
"оборонно-промислової бази Росії"
Там нападально-промислова база.
показать весь комментарий
07.12.2022 23:06 Ответить
Біса чортова забули.
показать весь комментарий
07.12.2022 23:16 Ответить
Меня радует наличие в этом списке братьев-латышей. Они не раз моей стране выращивали ой какого жирного поросёнка! К примеру, причиной одного энергетического кризиса у нас был поросёнок, выращенный русскими энергетиками через латышский банк.
показать весь комментарий
07.12.2022 23:52 Ответить
Бралюкас, не начинай. Мы тоже знаем что литовцы на латышском лося с оленем путает. И в бизнесе литовцы в Латвии имеет славу нахалов и любителей форсированного демпинга, граничащее с грабежом. https://company.lursoft.lv/en/fiber-optical-solution/50103461761 По владельцам "Fiber Optical Solution" чисто кацапская контора. Не сюрприз что решили приложить руку в искоренении "хохлов". Тогда пусть хавает санкции и не квакает.
показать весь комментарий
08.12.2022 02:10 Ответить
швейцария в черном списке сша??? охренеть.....
показать весь комментарий
07.12.2022 23:57 Ответить
одна из компаний. И не факт что это не компания которой управляли ваньки прямо или косвенно или на ванькины деньги )
показать весь комментарий
08.12.2022 00:45 Ответить
Так. Тут копнути ближче -- багато чого цікавого відкопається.

"Дєньгі любят тішіну..." Особливо газпромівські.
показать весь комментарий
08.12.2022 01:12 Ответить
вообще все это выглядит так - несколько компаний влетают в бан и начинают разорятся. Тысячи других компаний пугаются и шлют ванек лесом )
показать весь комментарий
08.12.2022 00:46 Ответить
Нейтральная Швейцария отметилась🤡🤡
показать весь комментарий
08.12.2022 10:42 Ответить
В Швейцарии уйма фирм. В том числе и с кацапами в главе.
показать весь комментарий
09.12.2022 21:47 Ответить
 
 