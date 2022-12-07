США добавили 24 компании из РФ, Латвии, Пакистана, России, Сингапура и Швейцарии в "черный список" из-за помощи российской армии

Министерство торговли США добавило 24 компании в "черный список" экспортного контроля через поддержку военной или оборонно-промышленной базы России, ядерной деятельности Пакистана или поставки Ирану электроники.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В "черный список" из соображений национальной безопасности и внешней политики США были добавлены компании из Латвии, Пакистана, России, Сингапура и Швейцарии. Большинство из них попали под экспортный контроль за поддержку российского оборонного сектора.

Это в частности латвийская Fiber Optic Solutions, которая производит волоконно-оптические гироскопы и другое оборудование, и российская AO Kraftway Corporation PSC, которая называет себя одной из крупнейших российских IТ-компаний.

Читайте также: США будут наказывать тех, кто будет помогать России с поставками вооружений и комплектующих

В список также вошли российские АО "Научно-исследовательский центр электронных вычислительных машин", ООО "Фиберсенс", научно-производственная компания "Оптолин", АО ПКК "Миландр", ООО "Миландр ЭК", АО "Миландр МТП", ООО "Милур ИС", ООО "Микроэлектронный производственный комплекс (МПК) "Миландр", АО "Руселектроника" и швейцарская компания Milur SA.

Соединенные Штаты используют меры экспортного контроля для наказания компаний, поддерживающих российскую оборонную промышленность, и для ограничения экспорта иностранных технологий в Россию с начала полномасштабной российской агрессии в Украине.

Такие ограничения предусматривают, что поставщики американских товаров должны получить специальную лицензию, прежде чем осуществлять поставки компаниям, добавленным в "черный список".

Напомним, в начале ноября Министерство финансов США объявило о санкциях против транснациональной сети из 42 физических и юридических лиц, закупавших технологии для военно-промышленного комплекса России.

Читайте также: Поражение России не означает автоматической отмены санкций, - глава Минфина США Еллен