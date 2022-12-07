ООН планирует оснастить не менее 15 пиротехнических расчетов для разминирования территории Украины, - МВД

В Министерстве внутренних дел состоялась встреча с представителями Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Глава делегации ЮНОПС, директор Сектора мира и безопасности Амир Омерагич отметил, что у международных партнеров и доноров есть четкое представление об объемах работ, выполняемых ныне МВД и ГСЧС.

"Сейчас Украина самая загрязненная взрывоопасными предметами страна в мире. И мы понимаем, о каком масштабе нужд идет речь. Поэтому уже в Женеве мы начали общение с донорами, акцентируя их внимание, что будущее и успешность противоминной деятельности в Украине зависит именно от эффективной работы соответствующих правительственных структур ", - сказал Омерагич.

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Он также сообщил, что в ЮНОПС идет подготовка будущего проекта международной технической помощи.

Руководитель отдела противоминной деятельности Сектора мира и безопасности ЮНОПС в Украине Джес Лакетт сообщил, что предварительно планируется оснастка 15 пиротехнических расчетов. Конкретизируются типы и модели оборудования, его количество для дальнейшего поиска необходимого финансирования.