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Новости Война
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ООН планирует оснастить не менее 15 пиротехнических расчетов для разминирования территории Украины, - МВД

разминирование

В Министерстве внутренних дел состоялась встреча с представителями Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Глава делегации ЮНОПС, директор Сектора мира и безопасности Амир Омерагич отметил, что у международных партнеров и доноров есть четкое представление об объемах работ, выполняемых ныне МВД и ГСЧС.

"Сейчас Украина самая загрязненная взрывоопасными предметами страна в мире. И мы понимаем, о каком масштабе нужд идет речь. Поэтому уже в Женеве мы начали общение с донорами, акцентируя их внимание, что будущее и успешность противоминной деятельности в Украине зависит именно от эффективной работы соответствующих правительственных структур ", - сказал Омерагич.

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Он также сообщил, что в ЮНОПС идет подготовка будущего проекта международной технической помощи.

Руководитель отдела противоминной деятельности Сектора мира и безопасности ЮНОПС в Украине Джес Лакетт сообщил, что предварительно планируется оснастка 15 пиротехнических расчетов. Конкретизируются типы и модели оборудования, его количество для дальнейшего поиска необходимого финансирования.

Автор: 

МВД (9317) ООН (4163) разминирование (713)


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https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-u-berdyansku-vibuhi-na-aviabazi-armii-rf-detali-07-12-2022.html
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07.12.2022 23:38 Ответить
Панове редактори Цензору, включайте мізки.

«Піротехнічний розрахунок»? Ясно, що це калька з роzzійського свиноязика, але ж хтось у вас має мати здоровий глузд!

Мова у повідомленні йде про військову тематику і звичайно у оригіналі йшлося про «пиротехнический расчет» як форму «боевого расчета», а не щось таке, що має стосунок до обчислень.

Якщо ви у Гуглі перекладете «боевой расчет» на англійську - ви отримаєте combat crew. Тобто йдеться про підрозділ, команду.

От тому правильний переклад цього терміну на українську буде піротехнічна команда, а не розрахунок. Ви ж не мали на меті сказати: «піротехнічне обчислення», чи у іншому смислі слова «розрахунок»: помста, відплата («піротехнічна помста», круто! ), чи не так?
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08.12.2022 06:34 Ответить
 
 