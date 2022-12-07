ООН планирует оснастить не менее 15 пиротехнических расчетов для разминирования территории Украины, - МВД
В Министерстве внутренних дел состоялась встреча с представителями Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Глава делегации ЮНОПС, директор Сектора мира и безопасности Амир Омерагич отметил, что у международных партнеров и доноров есть четкое представление об объемах работ, выполняемых ныне МВД и ГСЧС.
"Сейчас Украина самая загрязненная взрывоопасными предметами страна в мире. И мы понимаем, о каком масштабе нужд идет речь. Поэтому уже в Женеве мы начали общение с донорами, акцентируя их внимание, что будущее и успешность противоминной деятельности в Украине зависит именно от эффективной работы соответствующих правительственных структур ", - сказал Омерагич.
Он также сообщил, что в ЮНОПС идет подготовка будущего проекта международной технической помощи.
Руководитель отдела противоминной деятельности Сектора мира и безопасности ЮНОПС в Украине Джес Лакетт сообщил, что предварительно планируется оснастка 15 пиротехнических расчетов. Конкретизируются типы и модели оборудования, его количество для дальнейшего поиска необходимого финансирования.
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https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-u-berdyansku-vibuhi-na-aviabazi-armii-rf-detali-07-12-2022.html
«Піротехнічний розрахунок»? Ясно, що це калька з роzzійського свиноязика, але ж хтось у вас має мати здоровий глузд!
Мова у повідомленні йде про військову тематику і звичайно у оригіналі йшлося про «пиротехнический расчет» як форму «боевого расчета», а не щось таке, що має стосунок до обчислень.
Якщо ви у Гуглі перекладете «боевой расчет» на англійську - ви отримаєте combat crew. Тобто йдеться про підрозділ, команду.
От тому правильний переклад цього терміну на українську буде піротехнічна команда, а не розрахунок. Ви ж не мали на меті сказати: «піротехнічне обчислення», чи у іншому смислі слова «розрахунок»: помста, відплата («піротехнічна помста», круто! ), чи не так?