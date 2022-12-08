ВСУ отразили атаки врага в районах 15 населенных пунктов на Харьковщине, Луганщине и Донетчине, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области, 4 – в Луганской и 1 – в Харьковской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 8 декабря по поводу российского вторжения.

Начались двести восемьдесят восьмые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Краснопоповка и Белогоровка на Луганщине и Белогоровке, Берестове, Яковлевке, Бахмутском, Бахмуте, Опытном, Курдюмовке, Майорске, Марьинке и Новомихайловке в Донецкой области.

За минувшие сутки противник нанес 7 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины продолжает сохраняться.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Хреновка и Гремяч Черниговской области и Нововасильевка, Улица, Чернецкое и Середина-Буда в Сумской области.

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На Слобожанском направлении обстрелам из танков и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Амбарное, Бологовка, Двуречная и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Синьковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское, Харьковской области и Стельмаховка и Андреевка в Луганской области.

На Лиманском направлении зафиксировано огненное поражение врагом районов Грековки, Макеевки и Площанки Луганской области и Тернов, Дибровы и Григорьевки в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник не оставляет попыток идти в наступление. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенные пункты Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Зализное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Зафиксировано артиллерийское поражение более 15 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них – Золотая Балка, Качкаровка, Львово, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Днепровское Херсонской области. Также под огонь попали остров Белогрудый и города Херсон и Николаев.

По имеющейся информации, во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из числа ранее заключенных. В результате проведения розыскных действий три беглеца уничтожены. Мероприятия продолжаются. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись.

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На временно оккупированой территории Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей. В частности, в городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В то же время наши воины сбили ударный БпЛА типа "Shahed-136" и разведывательный дрон "Орлан".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава, позицию артиллерии и 2 склада боеприпасов противника.