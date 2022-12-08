Путин проиграл по всем направлениям. Зимой появится потенциальная возможность для наступления, - генерал Милли

Российский диктатор Владимир Путин проиграл по всем направлениям, сейчас фронт стабилизировался, но зимой появится потенциальная возможность для наступления.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, война России против Украины продолжается уже почти 10 месяцев, однако Путин потерпел неудачу по всем направлениях. Он отметил, что Вооруженные Силы Украины отстояли Киев, а затем устояли на востоке.

Милли также упомянул успехи ВСУ при наступлении в Харьковской области и освобождении Херсона от россиян.

"Но Россия по-прежнему оккупирует часть украинской территории, впереди еще много боевых действий", — сказал генерал.

Военачальник считает, что сегодня ситуация на фронте стабилизируется, а зимой боевые действия "немного" замедлятся из-за мороза, и тогда появится потенциальная возможность для наступления.

"Могут быть действия с обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и местности. Так что посмотрим, что произойдет в связи с этим", — резюмировал он.

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