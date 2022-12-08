Путин проиграл по всем направлениям. Зимой появится потенциальная возможность для наступления, - генерал Милли
Российский диктатор Владимир Путин проиграл по всем направлениям, сейчас фронт стабилизировался, но зимой появится потенциальная возможность для наступления.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, война России против Украины продолжается уже почти 10 месяцев, однако Путин потерпел неудачу по всем направлениях. Он отметил, что Вооруженные Силы Украины отстояли Киев, а затем устояли на востоке.
Милли также упомянул успехи ВСУ при наступлении в Харьковской области и освобождении Херсона от россиян.
"Но Россия по-прежнему оккупирует часть украинской территории, впереди еще много боевых действий", — сказал генерал.
Военачальник считает, что сегодня ситуация на фронте стабилизируется, а зимой боевые действия "немного" замедлятся из-за мороза, и тогда появится потенциальная возможность для наступления.
"Могут быть действия с обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и местности. Так что посмотрим, что произойдет в связи с этим", — резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча, як казав один із них, яка різниця.
Вона вважає, що всякі там міністри оборони та генерали нічого не тямлять, якщо кажуть про залежність бойових дій від погоди.
Є приказка : " язиком триндіти - не мішки тягати " , вони там по тих тєлємарафонах вже Крим звільнили і парад провели правда жоден далі Києва носа не висував ((
А относительно "мнения", его не придется менять если оно правильное и взвешенное.
Герр путлер, это поклёп Госдепа..я и радиска Кэт 24/7 работаем как РАБы на галерах...
Штирлиц,,это я на Галерах,а вы пьете Боярышник литрами и спите с радисткой 24/7...детей клипаете по ночам..а днём опять Боярышник..Я вас расстреляю за Измену уРодине...
В жизни так бывает, злые орки иногда слух пускают что меня убили)
Але, з іншого боку, чи немає провини нас, українців, у тому, що сталося? Є, - бо ми вибирали недолугих політиків, які хотіли дивитися "в очко путіну".
Ми отримали незалежність "на шару". Але так не буває, - за волю треба завжди боротися!
Тому ми маємо гідно пройти нашу Голгофу, і вибороти право на свободу. Заради наших дітей, наших нащадків.
У дитинстві читав казку Лесі Українки "Біда навчить".
Ця жорстока війна і є тою бідою, яка має навчити нас усіх, - як цінувати волю і свободу.
Хоча ще не вечір і кацапи прибравши Бульбашенка захочуть наступати з Бєларусі.
Потому что понимали - если такое чмо, непонятно от каких родителей, недокормленное, недолюбленное, выросшее в грязи и нищете ленинградской коммуналки и в бандитских подворотнях, каким либо случайным образом и поднимется на вершины власти, то он не будет править, он не будет развивать страну и заботится о людях...
Нет!!! Он будет МСТИТЬ!!!
Мстить всем. Людям, миру, своему прошлому, всем кто умнее, сильнее и лучше его. Это же реально страшно - красной кнопкой распоряжается человек, у которого из всех человеческих качеств в душе остались только злоба и ненависть.
https://charter97.org/ru/news/2022/12/8/527474/
Казахстанский бизнесмен - послу эрэфии : Кто ты такой, чтобы нам диктовать?
8.12.2022https://i.c97.org/ai/527474/aux-head-1670531284-20221208_papa_360.jpg
Арман Шураев
Арман Шураев отреагировал на скандальное обвинение посла эрэфии в «русофобии».
Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер Арман Шураев ответил послу рассеи лексею бородавкину, заявившему о поднимающем в республике голову национализме.
Он рекомендовал дипломату посмотреть в зеркало, чтобы увидеть главного «фашиста и нациста».
Шураев предупредил россиянского политика, что попытка эрэфии напасть на Казахстан и провести так называемую «СВО» обернется трагедией для паРаши.
«Слушай, проводилка у тебя сломалась, бородавкин, и у твоего патрона пуйла. Вы уже 9-й месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай Бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших чмобиков... Когда ты говоришь о русофобии в Казахстане, я хочу сказать, что эту русофобию, в первую очередь, сеете вы! Такие, как ты, бородавкин!» - высказался Шураев.
Он напомнил дипломату о сотнях заявлений россиянских пропагандистов с призывом бомбить Алматы, запретить в Казахстане государственный язык и проч.
«Кто ты такой, чтобы нам диктовать? Ты страдаешь деменцией. Поезжай к себе! Тебя клиника Кащенко ждет! Русофобия - все, чего вы добились своими дебильными действиями.
Вы что думаете, украинцы просто так начали стрелять в вас? Это вы ворвались в чужой дом с огнем и мечом. То же самое будет, если вы зайдете в Казахстан. Вы людоеды и самоеды!
Я надеюсь, что эта ваша гнилая федерация распадется в ближайшее время», - сказал бизнесмен.