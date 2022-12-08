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Новости Война
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Путин проиграл по всем направлениям. Зимой появится потенциальная возможность для наступления, - генерал Милли

милли

Российский диктатор Владимир Путин проиграл по всем направлениям, сейчас фронт стабилизировался, но зимой появится потенциальная возможность для наступления.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, война России против Украины продолжается уже почти 10 месяцев, однако Путин потерпел неудачу по всем направлениях. Он отметил, что Вооруженные Силы Украины отстояли Киев, а затем устояли на востоке.

Милли также упомянул успехи ВСУ при наступлении в Харьковской области и освобождении Херсона от россиян.

"Но Россия по-прежнему оккупирует часть украинской территории, впереди еще много боевых действий", — сказал генерал.

Военачальник считает, что сегодня ситуация на фронте стабилизируется, а зимой боевые действия "немного" замедлятся из-за мороза, и тогда появится потенциальная возможность для наступления.

"Могут быть действия с обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и местности. Так что посмотрим, что произойдет в связи с этим", — резюмировал он.

Читайте также: Россия проиграла в Украине в стратегическом, оперативном и тактическом плане, - генерал Милли

Автор: 

армия РФ (19123) прогноз (698) путин владимир (31225) ВСУ (6564) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+27
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08.12.2022 08:50
+20
Не знаю насколько Милли в курсе, а вот то, что в Курске формируется тероборона и заградительные полосы самый явный и показательный результат достигнутого Воффкой за 10 месяцев войны
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08.12.2022 08:53
+18
Панові Міллі взагалі то якось пох що у нас буде і коли ; набагато гірше для нас коли з тєлємарафону, на який мільярди витрачають , засирають мізки людям перемогами за два тижні та весняними парадами у Криму краще б на ті гроші ЗСУ зброї закупили бо її багато ніколи не буває .
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08.12.2022 09:06
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08.12.2022 08:50 Ответить
Хлопці, а про якого вовку йде річ?
Хоча, як казав один із них, яка різниця.
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08.12.2022 14:18 Ответить
Про обох, обидва працюють на фесебе.
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08.12.2022 19:00 Ответить
На возрождєніє сесесер.
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09.12.2022 01:50 Ответить
Милли в курсе
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08.12.2022 08:50 Ответить
Не знаю насколько Милли в курсе, а вот то, что в Курске формируется тероборона и заградительные полосы самый явный и показательный результат достигнутого Воффкой за 10 месяцев войны
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08.12.2022 08:53 Ответить
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08.12.2022 08:58 Ответить
та кому вони треба, ******* вони наробити зла, а потім корчити з себе жертву
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08.12.2022 22:49 Ответить
Хм... А тьотя з токшоу Ганна Маляр вважає Міллі лохом. 😁

Вона вважає, що всякі там міністри оборони та генерали нічого не тямлять, якщо кажуть про залежність бойових дій від погоди.
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08.12.2022 08:52 Ответить
Тьоті з токшоу видніше , вона теж мівіну їла разом з найверховнішим (( , тож тепер вважає себе гєнієм військової справи ((
Є приказка : " язиком триндіти - не мішки тягати " , вони там по тих тєлємарафонах вже Крим звільнили і парад провели правда жоден далі Києва носа не висував ((
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08.12.2022 09:00 Ответить
Эта лупоглазая 🤢слуга нагло брехала в феврале " что она не видит " скопления ударной группировки из 150 000 русских нацистов‼️Бесплатное приложение к "хуже не будет"
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08.12.2022 09:51 Ответить
У пана Міллі 100 думок на хвилину, пару тижнів тому він закликав провести з кацапами переговори, бо взимку наступу не буде. А 9 місяців тому той же пан Міллі вважав що Україна протримаеться пару днів. Напевно взав щось нове
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08.12.2022 08:57 Ответить
Панові Міллі взагалі то якось пох що у нас буде і коли ; набагато гірше для нас коли з тєлємарафону, на який мільярди витрачають , засирають мізки людям перемогами за два тижні та весняними парадами у Криму краще б на ті гроші ЗСУ зброї закупили бо її багато ніколи не буває .
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08.12.2022 09:06 Ответить
Цікаво, що пару тижнів тому він же казав, що сторони досягли рівноваги і варто почати переговори оскільки виникла патова ситуація.
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08.12.2022 08:57 Ответить
Вони "подивляться". Театр.
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08.12.2022 09:00 Ответить
Пан Милли неплохо так эволюционировал в своих заявлениях от "Киев падет за 72 часа" до "диктатор володимир путін програв по всіх напрямках"
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08.12.2022 09:04 Ответить
Только дураки не меняют своего мнения 73%🦠
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08.12.2022 09:52 Ответить
Дураки не должны занимать никаких руководящих постов.
А относительно "мнения", его не придется менять если оно правильное и взвешенное.
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08.12.2022 10:11 Ответить
Сэр Милли, подготовька лучше эшелон с вооружениями длиной хотябы в три мили!
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08.12.2022 19:37 Ответить
интересно наблюдать, как многие блогеры-аналитики, сползли из первоначальных бодреньких вангований по поводу длительности войны, времени запуска лендлиза на полную,.......... к обсуждению прошлого и уже прошедших событий. один за лунную гонку взялся, другой общие проблемы вокруг да около обсуждает, третьи - типо анализа летне-осенней военной компании затеяли,... и только фирмы типо "буданов, абдристович & K° упорно продолжают ванговать о близком и далёком будущем. и по проценту их сбывшихся гаданий, становится понятным, что за неимением стеблей тысячелистника им приходиться гадать на стружках мивины, просыпающихся на их рабочие столы, когда они ломают её перед тем, как в кружках с тёплой водой размачивать.
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08.12.2022 09:14 Ответить
интересно наблюдать, как ты и тебе подобные как начали ныть с 2402, так и продолжают ныть спустя 10 месяцев. Становится понятным, что нытьё продолжится до конца войны, ибо зрадое...ство это диагноз.
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08.12.2022 10:00 Ответить
Нажаль ,***** не програв на двох напрямках допоки(він херой у свого насєлєнія і він окуповує 20 % української землі.
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08.12.2022 09:14 Ответить
Якби не постійна , хронічна потреба ЗСУ - накопичувати перед наступом зброю і бк , війна б вже завершилась . .
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08.12.2022 09:28 Ответить
нажаль еще не было таких войн в истории современности, когда бк был бы бесконечен и его не требовалось бы накапливать перед наступлением.
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08.12.2022 09:59 Ответить
Мова не про безкінечність бк , а про мляве надходження того що є в наявності ,, для прикладу - нате вам тисячу снарядів сьогодні , тисячу отримаєте завтра , ще тисячу - через тиждень і т.д. . Тобто - не можна сказати що бк - дефіцит , він є ,, але надати його вдосталь для наступу - одномоментно , чомусь там! не надто хочуть . Так як і інші , потужніші види зброї ..
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08.12.2022 10:12 Ответить
Штирлиц,в Пентагоне ходят упорные слухи,что вы продали Украине план захвата за три дня Киева за 1 доллар
Герр путлер, это поклёп Госдепа..я и радиска Кэт 24/7 работаем как РАБы на галерах...
Штирлиц,,это я на Галерах,а вы пьете Боярышник литрами и спите с радисткой 24/7...детей клипаете по ночам..а днём опять Боярышник..Я вас расстреляю за Измену уРодине...
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08.12.2022 09:32 Ответить
Милли дал понять,что Украина получила такое оружие от Пентагона,,что пора делать ноги из Крыма и Донбасса..ещё есть время... позже его может и не быть..бомбы в Саратове и Рязани..это только начало..разведка боем...,дальше будет полная Капзда..👹💀💀💀🔥🔥🔥
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08.12.2022 09:39 Ответить
Путин проиграл по всем направлениям. Не помогла мобилизация, хваленая российская винтовка Симонова, легендарный танк Т-34, призывы погибнуть за Путина, за пьяницу Медведева, оленевода Шойгу, Вальку-стакан, красные трусы, еще только осталось поджечь черное море и повеситься
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08.12.2022 09:51 Ответить
"дайте тысячу АТАКМС" (с)
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08.12.2022 09:58 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/12/5/527009/
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08.12.2022 19:09 Ответить
Значить треба готуватися до того,що коли х.ло вирішить для себе що програє по всім напрямках то почне використовувати інші типи зброї.
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08.12.2022 10:10 Ответить
Здравствуйте синьоры, фрау, леди, господа, вам привет от генерала Милли.
В жизни так бывает, злые орки иногда слух пускают что меня убили)
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08.12.2022 10:30 Ответить
Взимку з'явиться потенційна можливість для наступу...ці слова на до Бога у вуха, але достатньо і доброї волі-зброї від Міллі))
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08.12.2022 18:47 Ответить
для того чтобы начать наступление нужны танки авиация и тактические ракеты хотябы на 300км, товарисч генерал. то что вы упорно не даете не смотря на все просьбы украинских военных. или вы про наступление орков вещаете?
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08.12.2022 19:13 Ответить
Ви абсолютно праві. Кожен день зволікання з передачею необхідної зброї, - це зайві українські жертви!
Але, з іншого боку, чи немає провини нас, українців, у тому, що сталося? Є, - бо ми вибирали недолугих політиків, які хотіли дивитися "в очко путіну".
Ми отримали незалежність "на шару". Але так не буває, - за волю треба завжди боротися!
Тому ми маємо гідно пройти нашу Голгофу, і вибороти право на свободу. Заради наших дітей, наших нащадків.
У дитинстві читав казку Лесі Українки "Біда навчить".
Ця жорстока війна і є тою бідою, яка має навчити нас усіх, - як цінувати волю і свободу.

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08.12.2022 20:46 Ответить
вы сейчас не только за свою независимость и свободу гибнете, но и за свободу стран Балтии, Польши, Беларуси, Казахстана ... мы обязаны помочь вам выиграть эту войну с наименьшими жертвами. очевидно любому вы можете это сделать, но нуждаетесь в оружии.
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09.12.2022 01:51 Ответить
Не путін програв, А РАСІЯ ПРОГРАЛА
Хоча ще не вечір і кацапи прибравши Бульбашенка захочуть наступати з Бєларусі.
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09.12.2022 01:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uUkdrRcFV-c&t=8s
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09.12.2022 04:19 Ответить
Вот потому в царской россии в 19-м веке и приняли закон неофициально называемый "О кухаркиных детях".
Потому что понимали - если такое чмо, непонятно от каких родителей, недокормленное, недолюбленное, выросшее в грязи и нищете ленинградской коммуналки и в бандитских подворотнях, каким либо случайным образом и поднимется на вершины власти, то он не будет править, он не будет развивать страну и заботится о людях...
Нет!!! Он будет МСТИТЬ!!!
Мстить всем. Людям, миру, своему прошлому, всем кто умнее, сильнее и лучше его. Это же реально страшно - красной кнопкой распоряжается человек, у которого из всех человеческих качеств в душе остались только злоба и ненависть.
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09.12.2022 05:00 Ответить
.

https://charter97.org/ru/news/2022/12/8/527474/

Казахстанский бизнесмен - послу эрэфии : Кто ты такой, чтобы нам диктовать?

8.12.2022https://i.c97.org/ai/527474/aux-head-1670531284-20221208_papa_360.jpg
Арман Шураев

Арман Шураев отреагировал на скандальное обвинение посла эрэфии в «русофобии».

Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер Арман Шураев ответил послу рассеи лексею бородавкину, заявившему о поднимающем в республике голову национализме.

Он рекомендовал дипломату посмотреть в зеркало, чтобы увидеть главного «фашиста и нациста».

Шураев предупредил россиянского политика, что попытка эрэфии напасть на Казахстан и провести так называемую «СВО» обернется трагедией для паРаши.

«Слушай, проводилка у тебя сломалась, бородавкин, и у твоего патрона пуйла. Вы уже 9-й месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай Бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших чмобиков... Когда ты говоришь о русофобии в Казахстане, я хочу сказать, что эту русофобию, в первую очередь, сеете вы! Такие, как ты, бородавкин!» - высказался Шураев.

Он напомнил дипломату о сотнях заявлений россиянских пропагандистов с призывом бомбить Алматы, запретить в Казахстане государственный язык и проч.

«Кто ты такой, чтобы нам диктовать? Ты страдаешь деменцией. Поезжай к себе! Тебя клиника Кащенко ждет! Русофобия - все, чего вы добились своими дебильными действиями.
Вы что думаете, украинцы просто так начали стрелять в вас? Это вы ворвались в чужой дом с огнем и мечом. То же самое будет, если вы зайдете в Казахстан. Вы людоеды и самоеды!
Я надеюсь, что эта ваша гнилая федерация распадется в ближайшее время», - сказал бизнесмен.
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09.12.2022 05:28 Ответить
 
 