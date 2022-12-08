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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 93 080 человек, 2937 танков, 1925 артсистем, 5911 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

рф,техніка

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 08 декабря потери личного состава противника составляют около 93 080 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 93080 (+340) человек ликвидировано,

танков ‒ 2937 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5911 (+2) ед,

артиллерийских систем – 1925 (+2) ед,

РСЗО – 395 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,

самолетов – 281 (+0) ед,

вертолетов – 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+2),

крылатые ракеты ‒ 592 (+0),

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4528 (+2) ед,

специальная техника – 164 (+1).

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 93 080 человек, 2937 танков, 1925 артсистем, 5911 бронированных машин 01

Автор: 

Генштаб ВС (6229) уничтожение (6864) техника (1734) потери (4378)


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Топ комментарии
+11
Сподіваюсь РЛС, яка перетворилася на крематорій
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08.12.2022 09:22
+9
Даешь 6значную цифру в этом году,ВСУ
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08.12.2022 09:22
+7
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08.12.2022 09:53
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на жаль не пишуть, що за спец техніка - це може бути як мобільний крематорій, так і станція РЛС..
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08.12.2022 09:18 Ответить
Сподіваюсь РЛС, яка перетворилася на крематорій
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08.12.2022 09:22 Ответить
і я сподіваюсь, але після цих спалень своїх орків на звалищах цікаво, нема газу чи нема крематоріїв?
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08.12.2022 09:30 Ответить
Нема поваги ні до кого, ні до своїх, ні до чужих, ні до живих, ні до мертвих ... Саранча ...
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08.12.2022 09:44 Ответить
РЛС - це ППО, спецтехніка - РЕБ, засоби розмінування, мостоукладчики та інша військова техніка. Мобільні крематорії під це не підпадають, основне їхнє призначення - знищення трупів тварин під час епізоотій.
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08.12.2022 10:55 Ответить
дякую, мені так ДТЕК відповідає, куча розумних слів без відповіді на основний запит
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08.12.2022 11:34 Ответить
Даешь 6значную цифру в этом году,ВСУ
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08.12.2022 09:22 Ответить
за допомоги керівництва оркостану вона в реалі вже семизначна
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08.12.2022 09:34 Ответить
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08.12.2022 09:53 Ответить
День чмобіків...
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08.12.2022 09:43 Ответить
Серію в 500+ перервано.
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08.12.2022 09:56 Ответить
Мало
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08.12.2022 10:30 Ответить
 
 