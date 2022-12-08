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855 детей получили ранения в Украине с начала полномасштабной войны, - Офис Генпрокурора

діти

Более 1298 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 8 декабря 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 443. Возросло количество раненых – 855.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 426, Харьковской - 267, Киевской - 117, Запорожской - 78, Николаевской - 77, Херсонской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 33", - говорится в сообщении.

Так, 6 декабря во время ракетных обстрелов врагом с. Куприяновка Запорожской области ранена 15-летняя девочка.

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Стало известно, что 3 декабря из-за ракетных обстрелов войсками РФ с. Бахмут Донецкой области получил ранение 4-летний мальчик.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.

Автор: 

дети (6481) Офис Генпрокурора (2463)


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