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Пилоту с позывным Karaya, отведшему поврежденный самолет от Винницы, присвоено звание Героя Украины

пілот

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному летчику Вадиму Ворошилову с позывным Karaya, который сбивал над Виннитчиной дроны-камикадзе "Shahed-136" и отвел свой поврежденный самолет от населенного пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Украины Владимир Зеленского.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Ворошилову Вадиму Александровичу – майору", - отмечается в тексте указа.

Согласно указу, Вадим Ворошилов награжден "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Пилоту с позывным Karaya, отведшему поврежденный самолет от Винницы, присвоено звание Героя Украины 01

Напомним, 12 октября Karaya уничтожил 5 иранских дронов и из-за повреждения самолета катапультировался в Винницкой области, предварительно отведя истребитель от населенного пункта.

"На четвертый день после катапультирования посетил место происшествия, извинился за созданный дискомфорт жителям громады, поблагодарил за стальные нервы, всестороннюю помощь, оказанную во время эвакуации и веру в ВСУ!" - написал летчик позже в Instagram.

Пилоту с позывным Karaya, отведшему поврежденный самолет от Винницы, присвоено звание Героя Украины 02

Тогда же командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины.

Читайте также: Игнат о потребностях для защиты украинского неба: Сейчас наш приоритет - западные ПВО и самолеты F-15 и F-16

Автор: 

Винницкая область (1032) Герой Украины (455) звание (199) самолет (3589)


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Топ комментарии
+20
Наші справжні Герої!!!
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08.12.2022 10:45
+14
Героям Слава!
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08.12.2022 11:02
+13
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08.12.2022 10:42
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08.12.2022 10:42 Ответить
Щось незрозуміло з тексту новини, яким чином його літак був пошкоджений. Він же ж збивав мопєди.
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08.12.2022 10:43 Ответить
Ну тут , із розряду - допетрай сам ,, наскільки вистачить фантазії . . Літак міг зазнати технічної несправності , скоріш за все так і сталося .
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08.12.2022 10:50 Ответить
Тоді по-іншому було б написано. А так постійно повторюється слово "пошкодження". Тобто були якісь зовнішні фактори.
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08.12.2022 11:47 Ответить
Можливо, що попав під дружній вогонь.
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08.12.2022 10:50 Ответить
А про вибух "Шахіда" на курсі руху винищувача ніхто не подумав? БПЛА обстрілюється гарматою що стріляє чітко по курсу літака Снаряд потрапляє в боєголовку А літак ще рухається в напрямі цілі Вибух перед носовою частиною літака Все!
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08.12.2022 11:00 Ответить
Так би і написали. А то літав-літав і раптом зазнав пошкоджень. Та ше й над своєю територією.
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08.12.2022 11:44 Ответить
Ну так треба садить у редакції спеціалістів, а не "племінників" та "хрещеників"
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08.12.2022 18:02 Ответить
Якщо наш винищувач було пошкоджено уламками цілі, тоді виходить, що не літак збив ворожий дрон, а навпаки.
А відтак, можна сказати, що цей інцидент стався через помилку пілота.
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09.12.2022 13:00 Ответить
І яку ж саме помилку зробив пілот?
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09.12.2022 14:09 Ответить
Оскільки вже підтверджено, що літак дістав ушкодження від уламків дрону, то фіксація в матеріалах дізнання фактів порушень пілотом конкретних параграфів і пунктів настанов і причинево-наслідковий зв'язок катастрофи літака з ними мав би встановити дізнавач за наслідками втрати бойового літака.
Однак, в зв'язку з нагородженням Героя, ніякого ходу розслідування, вочевидь, не буде.
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09.12.2022 16:07 Ответить
Я поставив чітке питання: "Яку саме "помилку" зробив пілот?" Дайте мені на це відповідь, а не балабольте незрозуміло що! Це - бій! І балістичні траєкторії уламків дрона, що вибухнув, льотчик прорахувать не зможе І "розвернуть" гармату, що жорстко вбудована в фюзеляж літака (щоб обстрілять дрон з безпечної позиції) він не може Тим більше що той дрон у нього в прицілі - сота доля секунди!
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09.12.2022 16:26 Ответить
Відповідь міститься у Вашому, сподіваюсь останньому, уточнюючому запитанні:
1) прицільна дальність стрільби по повітряних цілях автоматичної скорострільної авіаційної гармати ГШ-301, якою озброєний МіГ-29, - всього лише 200-800 метрів;
2) натомість, розліт уламків від вибуху 40 кг тротилу бойової частини "літуна-мопеда" - 1600 метрів.
Висновок: пілот не мав права наближатись до "Shahed-136" ближче ніж 1600м та ще й стріляти в нього з авіаційної гармати з близької відстані, оскільки існував високий ризик вибуху бойової частини дрону, при якому відвернути літак від хмари уламків фізично було неможливо.
Примітка: якщо на літаку були не відстріляні ракети Р-73 (або Р-60) з головкою самонаведення на інфрачервоне випромінювання і кутом цілевказання 45 гр. і дальністю - до 20 км (або 12 гр. , 7 км), а після знищення в той день 5 дронів ще могли залишатись 1 - 3 ракети, то пілот саме їх мав би застосувати - запустити у напрямку випромінення ребристого двигуна "мопеда", що світився у теплопеленгаторі ОЛС літака.
І щодо кваліфікації суб'єктивної сторони:
Якщо гармата була застосована у близькості від цілі без наказу - тоді це - вина пілота у формі самовпевненості, наслідком якої була загроза життю і здоров'ю його самого + нерівноцінний розмін дрона на літак.
Якщо ж був наказ пілоту знищити дрон-камікадзе поза весь ризик, тоді його вини немає, а відповідатиме той, хто дав такий наказ.
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09.12.2022 22:14 Ответить
Ясно! Стрілять по ворогу в бою треба обов"язково у відповідності з "Інструкцією"! І чітко слідкувать під час бою за дальноміром! Якби наші хлопці подібні "Інструкції" виконували - то ми вже були-б окуповані! (як про це пророчили аналітики половини світу) Ти хоч раз у бою був? Коли в організмі борються дві складові - у спині холодіє і ниє від страху можливої смерті і злоба душить проти ворога?! От ця злоба у нього і перемогла! Він "на автоматі" працював - коли очі та руки випереджають реакцію мозку!
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09.12.2022 22:23 Ответить
до чого тут цей німець, ас і герой 3Рейху і здохла 30 років тому комуно-нацистька, совково-кацапська імперія зла і тюрма народів що окупувала половину Європи ???
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08.12.2022 11:09 Ответить
а збитих 5 мопедів, які могли прилетіти в тец, насосну станцію, жилий будинок?
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08.12.2022 11:15 Ответить
шмель мохнатый - реєстрація 08.12.22. Кацапчику, ти спалився. Не тобі рахувати, хто є асом, а хто ні. Краще піклуйся за дупу свого сцаря - куйла. Сподіваюсь, зрозумів українською?
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08.12.2022 11:21 Ответить
Це кацап. І вже не перший раз тут смердить. В спам відразу.
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08.12.2022 12:48 Ответить
Писали про це вже досить давно- уламки безпілотника пошкодили літак
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08.12.2022 11:18 Ответить
в зарубіжних новинах кацапи вихваляються використанням ракет «повітря-повітря» великої дальності проти українських ВПС.
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08.12.2022 11:21 Ответить
Наші справжні Герої!!!
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08.12.2022 10:45 Ответить
Героям Слава!
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08.12.2022 11:02 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.12.2022 11:16 Ответить
ДЯКУЮ ПАНЕ МАЙОР!!!!

ОСЬ це і є одне з облич України 2022!

а не чмо, яке тимчасово займає посаду Президента України.
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08.12.2022 13:19 Ответить
👍🤝
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08.12.2022 13:37 Ответить
О, це хлопчина з мого міста!
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08.12.2022 13:21 Ответить
 
 