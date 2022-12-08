Пилоту с позывным Karaya, отведшему поврежденный самолет от Винницы, присвоено звание Героя Украины

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному летчику Вадиму Ворошилову с позывным Karaya, который сбивал над Виннитчиной дроны-камикадзе "Shahed-136" и отвел свой поврежденный самолет от населенного пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Украины Владимир Зеленского.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Ворошилову Вадиму Александровичу – майору", - отмечается в тексте указа.

Согласно указу, Вадим Ворошилов награжден "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Напомним, 12 октября Karaya уничтожил 5 иранских дронов и из-за повреждения самолета катапультировался в Винницкой области, предварительно отведя истребитель от населенного пункта.

"На четвертый день после катапультирования посетил место происшествия, извинился за созданный дискомфорт жителям громады, поблагодарил за стальные нервы, всестороннюю помощь, оказанную во время эвакуации и веру в ВСУ!" - написал летчик позже в Instagram.

Тогда же командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины.

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