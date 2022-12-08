Пилоту с позывным Karaya, отведшему поврежденный самолет от Винницы, присвоено звание Героя Украины
Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному летчику Вадиму Ворошилову с позывным Karaya, который сбивал над Виннитчиной дроны-камикадзе "Shahed-136" и отвел свой поврежденный самолет от населенного пункта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Украины Владимир Зеленского.
"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Ворошилову Вадиму Александровичу – майору", - отмечается в тексте указа.
Согласно указу, Вадим Ворошилов награжден "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".
Напомним, 12 октября Karaya уничтожил 5 иранских дронов и из-за повреждения самолета катапультировался в Винницкой области, предварительно отведя истребитель от населенного пункта.
"На четвертый день после катапультирования посетил место происшествия, извинился за созданный дискомфорт жителям громады, поблагодарил за стальные нервы, всестороннюю помощь, оказанную во время эвакуации и веру в ВСУ!" - написал летчик позже в Instagram.
Тогда же командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины.
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А відтак, можна сказати, що цей інцидент стався через помилку пілота.
Однак, в зв'язку з нагородженням Героя, ніякого ходу розслідування, вочевидь, не буде.
1) прицільна дальність стрільби по повітряних цілях автоматичної скорострільної авіаційної гармати ГШ-301, якою озброєний МіГ-29, - всього лише 200-800 метрів;
2) натомість, розліт уламків від вибуху 40 кг тротилу бойової частини "літуна-мопеда" - 1600 метрів.
Висновок: пілот не мав права наближатись до "Shahed-136" ближче ніж 1600м та ще й стріляти в нього з авіаційної гармати з близької відстані, оскільки існував високий ризик вибуху бойової частини дрону, при якому відвернути літак від хмари уламків фізично було неможливо.
Примітка: якщо на літаку були не відстріляні ракети Р-73 (або Р-60) з головкою самонаведення на інфрачервоне випромінювання і кутом цілевказання 45 гр. і дальністю - до 20 км (або 12 гр. , 7 км), а після знищення в той день 5 дронів ще могли залишатись 1 - 3 ракети, то пілот саме їх мав би застосувати - запустити у напрямку випромінення ребристого двигуна "мопеда", що світився у теплопеленгаторі ОЛС літака.
І щодо кваліфікації суб'єктивної сторони:
Якщо гармата була застосована у близькості від цілі без наказу - тоді це - вина пілота у формі самовпевненості, наслідком якої була загроза життю і здоров'ю його самого + нерівноцінний розмін дрона на літак.
Якщо ж був наказ пілоту знищити дрон-камікадзе поза весь ризик, тоді його вини немає, а відповідатиме той, хто дав такий наказ.
Героям слава!!!
ОСЬ це і є одне з облич України 2022!
а не чмо, яке тимчасово займає посаду Президента України.