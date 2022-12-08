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Новости Война
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ВСУ не согласовывают с США операции и удары на территории РФ, - Пентагон

аеродром,авіабаза,maxar,енгельс

Украина не координирует с США возможные военные операции и удары по территории России.

Об этом на брифинге заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Таким образом, она прокомментировала недавние взрывы на аэродромах в Энгельсе и Рязани.

По словам представительницы Пентагона, она не может сказать, что Киев и Вашингтон постоянно общаются по поводу предстоящих ударов по россиянам. Она отметила, что контакты касаются военной помощи, в которой нуждается Украина.

"Они принимают решения на местах, с точки зрения наведения, с точки зрения того, когда они проводят операцию. Мы предоставляем помощь в обеспечении безопасности. Так что нет, мы необязательно были проинформированы или знали о каком-либо ударе в России", — заявила Сингх.

Представитель Пентагона подчеркнула, что за подробностями стоит обращаться напрямую к украинским военным.

Читайте также: США не мешают Украине развивать мощности для ударов большой дальности, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1449) россия (95418) ВСУ (6564)


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Топ комментарии
+18
Правильно они тут ни при чем.И Украина ни при чем-это все курение в неустановленных местах.
А если и беспилотники были-так их можно купить в любом Военторге.
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08.12.2022 11:36
+13
какие украинские военные? это энгельская и рязанская народные республики тестируют вооружения. не сразу же на Кремль.
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08.12.2022 11:37
+12
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08.12.2022 11:48
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Правильно они тут ни при чем.И Украина ни при чем-это все курение в неустановленных местах.
А если и беспилотники были-так их можно купить в любом Военторге.
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08.12.2022 11:36 Ответить
Не-не-не. Инфа 100%
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08.12.2022 11:37 Ответить
"Их там нет"
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08.12.2022 13:37 Ответить
какие украинские военные? это энгельская и рязанская народные республики тестируют вооружения. не сразу же на Кремль.
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08.12.2022 11:37 Ответить
Ясно, що не узгоджують. Тільки-от Хаймарси, наприклад, запрограмовані на те, щоб завдавати удари виключно всередині українських кордонів. нарасію вони не наведуться. Про це писало американське видання. Тому постійне акцентування уваги америкоїдів про те, що вони нікому нічого не забороняють, звучить особливо цинічно
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08.12.2022 11:41 Ответить
Куди ЗСУ хімарси наведуть, туди вони і наведуться. Хімарси запрограмовані щоб ракети ATACMS не підходили.
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08.12.2022 11:44 Ответить
Хаймарс це пускова установка. Програмується ракета а ні пускова установка. Не читайте кремлівське лайно (як то республіканські газети, публікацію в яких проплачує кремлівська хвойда - Трамп).
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08.12.2022 12:43 Ответить
судячи з усього це чергове кацапське іпсо ...
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08.12.2022 11:45 Ответить
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08.12.2022 11:48 Ответить
Справа хаймарса, розвернутися у бік запуска і вірегулювати кут нахилу. Програмування ракети проводится екіпажем. Хаймарсу похер яку ракету запускати з сумісних із ним. Ціль програмується в ракеті, а не в хімарсі і хімарсу неможливо заборонити запускати якусь особливу ракету - якщо він не зламаний, то запустить будь-які ракети що туди встановив екіпаж. Хімарс це не батут
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08.12.2022 12:51 Ответить
Молодці, відзвітували перед кацапами. Знов запобігли Третій світовій війні та ядерному вибуху. Алелуйя!
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08.12.2022 11:49 Ответить
И после этого, они еще там что-то вякают про "мы не ведемся на ядерный шантаж РФ". Тьфу! Противно читать эти оправдания перед РФ!
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08.12.2022 12:35 Ответить
Правильно. Головне - скоріше дистанціюватися.
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08.12.2022 12:00 Ответить
А нафига вообще унижаться перед свинособаками подобными заявлениями.
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08.12.2022 13:01 Ответить
"сінгх" перекладається як "лев", це сікхське прізвище.

але леви розмовляють дещо інакше.
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08.12.2022 13:26 Ответить
Сабрина Сингх жодного разу не була представником Пентагону

ця ляля працює заступницею прес-секретаря Білого будиночку

це щось на кшталт бригадира прибиральниць сортирів)))
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08.12.2022 15:19 Ответить
узгоджують-узгоджують, не треба ля-ля)))
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08.12.2022 13:41 Ответить
Головне, щоб ЗСУ нічого не узгоджували з ОПою, тоді перемога невідворотна.
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08.12.2022 15:02 Ответить
 
 