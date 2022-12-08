ВСУ не согласовывают с США операции и удары на территории РФ, - Пентагон

Украина не координирует с США возможные военные операции и удары по территории России.

Об этом на брифинге заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Таким образом, она прокомментировала недавние взрывы на аэродромах в Энгельсе и Рязани.

По словам представительницы Пентагона, она не может сказать, что Киев и Вашингтон постоянно общаются по поводу предстоящих ударов по россиянам. Она отметила, что контакты касаются военной помощи, в которой нуждается Украина.

"Они принимают решения на местах, с точки зрения наведения, с точки зрения того, когда они проводят операцию. Мы предоставляем помощь в обеспечении безопасности. Так что нет, мы необязательно были проинформированы или знали о каком-либо ударе в России", — заявила Сингх.

Представитель Пентагона подчеркнула, что за подробностями стоит обращаться напрямую к украинским военным.

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