В течение месяца к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства, - Резников
В настоящее время на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Ранее армия принимала к эксплуатации 1-2 образца БПЛА в год. Для сравнения: за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства. Для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, у которого есть готовый продукт, может подать заявку в Минобороны на допуск к эксплуатации своего изделия. Официальный допуск к эксплуатации означает, что Минобороны может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат.
Раньше эта процедура занимала 1,5-2 года. Сегодня она очень быстрая. Главное – чтобы изделие имело ТТХ, нужные для войск", - пояснил министр.
По словам Резникова, сейчас на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства.
"Мы планируем принять решение по ним до конца года", - добавил министр обороны.
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@andrey_poltava_
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Тільки США передали нам снарядів 155 мм, що їх промисловість виробляє за ШІСТЬ років.
Нажаль в нас до цього втрачено по халатності або зловмисно, чотири арсеналу, на яких снарядів та ракет було на три роки такого темпу стрільби, як зараз дозволяє собі рф.
Але в нас є багато ще радянських гармат і снаряди до неї ох як би нам сталі у нагоді.
а яка їх ціна в порівнянні з світовими аналогами???
яка їх якість???
чи "випадково" це не вироби арахамії
бо як що так то їх могли прийняти на озброєння ще до випробувань
пишіть все, щоб ми могли порівняти
і запам,ятайте, що лобісти не сплять
не купуйте гавно для ЗСУ
сьогодня вже бачили всі, які вагони надає Укрзалізниця
її керівництво і того хто їх проплатив, треба розстріляти накуй
і побачимо реакцію найнайнайвеличнішого і найнайнайвпливовішого
Какое новое оружие есть в войсках…
Сколько типов…
За какой период…
Ум есть?
Мабуть, Резніков пам'ятає «потужну спадщину» Тарана з Хомчаком для Українців, бо Захисникам України, вони вспоминаються великою кров'ю, а не великим асфальтом‼️🇺🇦⚔️❤️😡💯🤬😠🇺🇦⚔️❤️
Так и с твоим сообщением.