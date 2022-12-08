В течение месяца к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства, - Резников

В настоящее время на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Ранее армия принимала к эксплуатации 1-2 образца БПЛА в год. Для сравнения: за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства. Для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, у которого есть готовый продукт, может подать заявку в Минобороны на допуск к эксплуатации своего изделия. Официальный допуск к эксплуатации означает, что Минобороны может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат.

Раньше эта процедура занимала 1,5-2 года. Сегодня она очень быстрая. Главное – чтобы изделие имело ТТХ, нужные для войск", - пояснил министр.

По словам Резникова, сейчас на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства.

"Мы планируем принять решение по ним до конца года", - добавил министр обороны.

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